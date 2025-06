Últimos dias para inscrições no Congresso Internacional de Gestão de Incêndios Florestais

Faltam 10 dias para o início do ForestFire – Congresso Internacional de Gestão de Incêndios Florestais, que será realizado de 16 a 18 de junho, em Cuiabá. Referência no combate aos incêndios florestais, o estado de Mato Grosso será o palco do maior evento do setor na América Latina e as inscrições estão nos momentos finais.

A contagem regressiva começou com a abertura do 3º lote de inscrições. É a chance de garantir presença e integrar um dos maiores encontros internacionais sobre incêndios florestais.

Organizado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT), com apoio do Governo do Estado, o congresso reunirá especialistas de dez países, incluindo Portugal, Estados Unidos, Canadá, México, Nova Zelândia, Espanha, Chile, Irlanda e França, além do Brasil. O objetivo é discutir estratégias integradas de prevenção, combate e manejo do fogo, com foco na preservação dos ecossistemas e na proteção das comunidades.

O evento é uma oportunidade, e contará com a participação de especialistas, bombeiros militares e civis, brigadistas florestais, gestores ambientais, pesquisadores, acadêmicos, produtores rurais e representantes do agronegócio. Todos estarão reunidos para trocar experiências, fortalecer redes de cooperação internacional e alinhar boas práticas no enfrentamento aos incêndios florestais.

Com uma programação intensa e participação de nomes reconhecidos mundialmente, o ForestFire se consolida como um espaço estratégico de articulação entre ciência, gestão pública e responsabilidade ambiental.

Programação

Durante os três dias do ForestFire – Congresso Internacional de Gestão de Incêndios Florestais, os participantes terão acesso a uma programação diversificada, que inclui 20 palestras ministradas por autoridades internacionais, além de minicursos, apresentação de trabalhos acadêmicos, workshops práticos e painéis de discussão.

Entre os temas abordados estão a gestão de incêndios florestais em diferentes países, a coordenação de operações aéreas e terrestres, estudos de caso, monitoramento do fogo, análise de condições climáticas, entre outros tópicos relevantes para o setor.

O evento contará ainda com uma feira tecnológica, que reunirá 18 empresas expositoras, apresentando soluções e equipamentos inovadores voltados à preservação ambiental, prevenção, monitoramento e combate aos incêndios florestais. A programação completa está disponível no site: www.forestfire.com.br.

Patrocínio

O ForestFire – Congresso Internacional de Gestão de Incêndios Florestais conta com o patrocínio da empresa multinacional Forest Fire, a Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso (Aprosoja MT), a Aero Agrícola Rondon, Fórum Agro e a Associação Mato-grossense dos Produtores de Algodão (Ampa), Equipamentos profissionais para bombeiros florestais Vallfirest (VTF), MSA Safety Incorporate Produtos de Segurança Sofisticados (MSA) e Cervejaria Louvada.

Serviço

Evento: ForestFire – Congresso Internacional de Gestão de Incêndios Florestais

Data: 16 a 18 de junho das 8h às 18h

Local: Centro de Eventos do Pantanal – Cuiabá (MT)

Inscrições: www.forestfire.com.br

Fonte: Governo MT – MT