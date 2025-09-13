Várzea Grande
Ultrassom Morfológico garante acompanhamento detalhado da gestação e do bebê em Várzea Grande
A principal finalidade do exame é identificar alterações estruturais e acompanhar o desenvolvimento do bebê, já que o exame de imagem permite uma análise minuciosa dos órgãos, membros e estruturas do feto, revelando condições que não seriam visíveis em um ultrassom comum
A oferta do serviço de ultrassonografia morfológica no Hospital e Maternidade Municipal de Várzea Grande ‘Dr. Francisco Lustosa de Figueiredo’, conhecido como Rede Cegonha, em fazendo história e assegurado às gestantes do Município um acompanhamento mais seguro e preciso durante o pré-natal.
O exame morfológico, considerado um dos mais importantes da gestação e passou a ser ofertado logo no início da atual gestão. Ainda em fevereiro, uma longa fila de espera existia em Várzea Grande pelo procedimento, que quando surgia vaga, era realizado em Cuiabá. Agora na Rede Cegonha, o ultrassom – totalmente gratuito é realizado em dois momentos: entre a 11ª e a 14ª semana (primeiro trimestre) e entre a 22ª e a 24ª semana (segundo trimestre).
No primeiro trimestre, o ultrassom morfológico analisa a morfologia fetal e rastreia riscos de síndromes genéticas, avaliando translucência nucal, osso nasal, ducto venoso e outros marcadores. Nessa etapa, já é possível detectar cerca de 40% das malformações, além de confirmar a idade gestacional. Atualmente está sendo realizada da rede Cegonha o exame do 2º trimestre de gestação. O do 1º deve iniciar em outubro após uma adequação no sistema.
De acordo com a médica Gilda Pacheco, especialista em diagnóstico por imagem, a principal finalidade do exame é identificar alterações estruturais e acompanhar o desenvolvimento do bebê. “O ultrassom morfológico permite uma análise minuciosa dos órgãos, membros e estruturas do feto, revelando condições que não seriam visíveis em um ultrassom comum”, explica.
Diferença entre o ultrassom comum e o morfológico
Enquanto o ultrassom tradicional fornece imagens gerais e medições básicas, o morfológico vai além, avaliando com profundidade órgãos como coração, cérebro, rins, pulmões e coluna vertebral, além da formação dos membros, da placenta e do líquido amniótico.
Esse detalhamento possibilita a detecção precoce de doenças e malformações, como cardiopatias, defeitos do tubo neural e alterações nos sistemas nervoso, digestivo e urinário.
“Com essas informações, podemos planejar o acompanhamento adequado e, se necessário, encaminhar a gestante ao ambulatório de alto risco, garantindo um pré-natal mais seguro e o preparo correto para o parto”, reforça Gilda.
Atendimento humanizado e ágil
Com a retomada do serviço, as gestantes não enfrentam mais fila de espera. Durante a consulta de pré-natal, com médico da família, ele já solicita o exame, as atendentes da unidade de saúde já disponibilizam no Sisreg e a equipe entra em contato com a gestante para agendar o exame. Por isso, é importante estar com os dados do cartão do SUS atualizado.
Os atendimentos ocorrem todos os sábados, com equipamentos de última geração e sob a condução da própria doutora Gilda Pacheco, reconhecida pela excelência técnica e pela abordagem acolhedora e humanizada.
Para a coordenadora da maternidade, Débora Gusmão, a iniciativa representa um marco para a saúde da mulher no Município.
“O ultrassom morfológico é essencial para garantir o diagnóstico precoce de algumas patologias fetais e, dessa maneira, o pré-natal resguarda um melhor seguimento fetal. Nosso compromisso é oferecer um atendimento de qualidade e próximo das gestantes, para que se sintam seguras em todas as etapas da gravidez.”
Histórias que emocionam
O serviço de ultrassonografia morfológica da Rede Cegonha tem transformado o acompanhamento da gestação e trazido segurança para mães em diferentes momentos da vida.
Elta Ferreira da Costa, de 37 anos, moradora do Jardim das Oliveiras, está vivendo sua quinta gestação e será mãe novamente em janeiro. Elta conta que essa é a primeira vez que realiza o exame morfológico.
“Nunca tinha feito esse tipo de ultrassom antes. Fiquei impressionada com a quantidade de detalhes que ele mostra. Dá mais segurança para mim e para o bebê”, afirma Elta.
Já a jovem Vanessa Aniele, de 23 anos, vive sua primeira gestação e se prepara para receber uma menina. Mãe solo, ela está sendo acompanhada pela equipe da Unidade de Saúde do Vila Arthur e realizou o exame com 22 semanas de gestação.
“Estou ansiosa, mas feliz. Quero tentar o parto normal e fazer tudo da melhor forma possível para a minha filha”, conta Vanessa.
Outra história que mostra o impacto do serviço é a de Mayara Miranda, de 19 anos, que também está grávida pela primeira vez. Com 11 semanas de gestação, ainda não sabe o sexo do bebê, mas já planeja o chá revelação e confessa que acredita que será um menino. Ela comenta que ficou ansiosa com o exame por não saber ao certo como é, mas está fazendo certinho o pré-natal.
“É o primeiro neto, então todo mundo está muito feliz e ansioso. Que médica atenciosa. Explicou tudinho do meu bebê. Amei! O exame ajuda a gente a acompanhar cada detalhe do desenvolvimento do bebê”, celebrou.
Exame seguro e acessível
O ultrassom morfológico é totalmente seguro, não invasivo e não apresenta riscos à mãe ou ao bebê. Sua duração varia entre 30 e 60 minutos, dependendo da posição fetal e da complexidade de cada caso. Geralmente não há necessidade de preparo, embora, em situações específicas, o médico possa recomendar ingestão de líquidos para melhorar a qualidade das imagens.
Números e impacto positivo
Desde a retomada do serviço, cerca de 100 exames já foram realizados. Para Gilda Pacheco, esse acompanhamento precoce pode fazer toda a diferença:
“O diagnóstico antecipado é fundamental. Quanto antes identificamos uma alteração, mais rápido conseguimos intervir e assegurar o bem-estar da mãe e do bebê.”
A secretária municipal de Saúde, Deisi Bocalon, destaca o impacto da iniciativa. “Nosso objetivo é oferecer um pré-natal completo, com todos os recursos necessários para proteger a saúde materno-infantil. A volta do ultrassom morfológico na Rede Cegonha é mais um avanço na assistência às gestantes de Várzea Grande.”
Prefeita Flávia Moretti recebe imagem de Nossa Senhora Aparecida no Aeroporto Marechal Rondon
A prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti (PL), participou da acolhida da imagem peregrina de Nossa Senhora de Aparecida, no Aeroporto Marechal Rondon, na manhã deste sábado (12), em Várzea Grande. A imagem, que veio direto do Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, em São Paulo, foi acolhida por munícipes e pela prefeita em uma rápida solenidade que emocionou os participantes.
A recepção de Flávia foi solicitada pelo Grupo Executivo Diocesano de Cuiabá (GED).
A imagem chegou por volta das 10h30 e seguiu para Cuiabá, onde acontecerá o Festival Alegrai-vos, às 14h. O evento religioso será realizado, de forma gratuita, com apresentações de bandas católicas nacionais, no Espaço Allure Music Hall.
Idealizado para reunir famílias e difundir mensagens de fé, alegria e comunhão, a programação da edição de 2025 conta com apresentações de bandas locais e nacionais. A Imagem Peregrina de Nossa Senhora Aparecida foi trazida por padres da Congregação do Santíssimo Redentor.
Alunos vivenciam a agricultura familiar em assentamento de Várzea Grande
O grupo visitou a propriedade do agricultor Francisco Villas Boas, que acaba de realizar a primeira colheita de melão em um talhão cultivado com técnicas modernas, manejo adequado
Estudantes da Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) ‘Byanka Capilé’, localizada no Assentamento Sadia III, participaram de uma aula de campo que uniu teoria e prática sobre um tema essencial para a comunidade: a agricultura familiar. A iniciativa levou os alunos a conhecerem de perto como funciona a produção em pequenas propriedades, mostrando que sair da sala de aula amplia o aprendizado e conecta os jovens com a realidade em que vivem.
O grupo visitou a propriedade do agricultor Francisco Villas Boas, que acaba de realizar a primeira colheita de melão em um talhão cultivado com técnicas modernas, manejo adequado e apoio direto da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável (SEMMADRS), da Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural (EMPAER) e da COOPEVEG.
Além do melão, ele também cultiva melancia, abacaxi e abóbora cabotiã com irrigação por gotejamento, e mantém o projeto “Quintais Produtivos”, que integra a plantação em mandala, galinheiro e tanque elevado para criação de tilápia — usado não de forma comercial, mas como fonte de nutrientes para o solo e alimento para a família.
O secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável, Ricardo Amorim, destaca a importância da experiência para os alunos. “Mostrar para os filhos de pequenos agricultores que a agricultura familiar pode ser rentável, quando aliada à técnica, infraestrutura e políticas públicas, é fundamental para motivar esses jovens a valorizarem o campo e enxergarem futuro nele”, afirmou.
O coordenador de Desenvolvimento Rural da SEMMADRS, Leandro Luiz da Silva, acompanhou a atividade, juntamente com o técnico em agropecuária Wilson Márcio de Siqueira e o engenheiro agrônomo Rodrigo Duarte Monteiro, ambos da Secretaria, e reforçou a relevância da parceria institucional. “Nosso papel, junto com a Empaer, é levar assistência técnica, orientação e acompanhamento para que experiências como a do senhor Francisco se multipliquem. E nada melhor do que trazer os alunos para ver de perto o resultado desse trabalho, que alia conhecimento, sustentabilidade e renda”, explicou.
Ainda de acordo com Ricardo Amorim, a ação integra as políticas da Prefeitura de Várzea Grande voltadas para fortalecer a agricultura familiar. “Buscamos garantir qualidade de vida no campo e incentivar a permanência das novas gerações na atividade”, pontuou.
