“Um espaço onde as mães podem deixar seus filhos seguros”, afirma primeira-dama

O vice-diretor da Escola Superior da Magistratura do Estado de Mato Grosso (Esmagis-MT), desembargador Marcio Vidal se reuniu com a nova diretoria da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso (Famato), na quarta-feira (8 de março), na sede da Esmagis-MT. Um dos assuntos abordados durante a reunião foi a organização do Seminário do Agronegócio 2023, que será realizado em parceria pelas duas instituições, no período de 9 a 11 de novembro, em Cuiabá.

O vice-diretor da Escola Superior da Magistratura do Estado de Mato Grosso, desembargador Marcio Vidal destacou que a Esmagis-MT atua na busca de promover “a integração dos atores do sistema judicial do Estado de Mato Grosso com os diversos profissionais do setor econômico, como o agronegócio e político do Estado”.

Da mesma forma o presidente da Famato, Vilmondes Sebastião Tomain, que tomou posse no início de fevereiro para o biênio 2023/2025 explicou, que a nova administração da entidade vai trabalhar para que Mato Grosso seja o protagonista nacional em relação a questões jurídicas envolvendo o agronegócio. “Vivemos em um país voltado para o agronegócio. Mato Grosso é o maior produtor do Brasil no setor. Essa parceria com a Esmagis-MT é fundamental. Foi falado muito, aqui, sobre a questão de Mato Grosso ser protagonista nessa questão jurídica em relação ao agronegócio.”

A reunião contou, também, com a participação do juiz auxiliar da Esmagis-MT, Antônio Veloso Peleja Júnior, do secretário-geral Frederico Côsso, do assessor de Relações Institucionais, Reginaldo Cardoso. Pela Famato, também participaram o assessor jurídico Rodrigo Bressane e a advogada Luciana Monduzzi.

#ParaTodosVerem

Esta matéria possui recursos de texto alternativo para promover a inclusão das pessoas com deficiência visual. Descrição da imagem: Foto 1- Imagem quadrada e colorida. Oito pessoas estão sentadas à mesa. Elas vestem roupas coloridas e olham para a foto.

Angela Jordão

Assessoria de Comunicação

Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso (Esmagis-MT)

Fonte: Tribunal de Justiça de MT