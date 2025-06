“Um marco histórico para Cáceres”, afirma prefeita durante sanção de lei que regulamenta a instalação de free shop

Policiais do Grupo Especial de Fronteira (Gefron) apreenderam, na noite desta terça-feira (3.6), 40 quilos de pasta base de cocaína e prenderam um casal, em Cáceres (225km de Cuiabá), gerando um prejuízo de R$ 775 mil às facções criminosas.

De acordo com o Gefron, a apreensão ocorreu durante operação realizada em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Exército Brasileiro no Posto da PRF, localizado na BR-070.

A equipe de operadores de fronteira abordou um Volkswagen Gol Branco com adesivo de transporte de substância infectante, e percebeu o forte odor de entorpecente no veículo. Ao iniciar a vistoria, os suspeitos confessaram que transportavam a droga no porta malas do automóvel.

Após o flagrante, os suspeitos, o veículo e a droga foram encaminhados para a Delegacia de Fronteira (Defron) de Cáceres, para autuação do flagrante por tráfico e continuidade das investigações.

Essa ação faz parte da Operação Protetor das Fronteiras e Divisas, uma força-tarefa permanente que integra órgãos como Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), Ministério da Justiça, Exército Brasileiro, Polícia Federal e entre outros.

A sociedade pode contribuir com as ações do Gefron contra o tráfico de drogas e outros crimes por meio do disque-denúncia 08006461402 e o contato com a base da unidade, com WhatsApp e ligações, no número (65) 996687655.

*Sob supervisão de Willian Carlos

Fonte: Governo MT – MT