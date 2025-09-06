Várzea Grande
Um sopro de esperança: dona Maria Aparecida realiza sonho de voltar a viver com mais liberdade
Desde 2023, dona Maria vem sendo acompanhada com oxigenoterapia domiciliar, tratamento essencial para manter sua qualidade de vida. Durante esse período, surgiu a necessidade de um equipamento que garantisse maior mobilidade no dia a dia, já que o uso contínuo do oxigênio limita suas atividades fora de casa
Foi com um sorriso no rosto e o coração cheio de gratidão que dona Maria Aparecida da Silva, de 59 anos, recebeu das mãos da prefeita Flávia Moretti (PL) um suporte de cilindro de oxigênio que vai transformar sua rotina e devolver a ela um pouco mais de autonomia e liberdade.
Moradora de Várzea Grande, dona Maria depende do uso contínuo de oxigênio 24 horas por dia. A dificuldade para se locomover e realizar atividades simples do dia a dia, como ir ao mercado, à padaria ou visitar familiares, fazia com que muitos dos seus desejos fossem interrompidos ou exigissem uma verdadeira força-tarefa para que alguém carregasse o cilindro por ela. Mas, agora, com apoio, essa realidade vai começar a mudar.
O encontro entre dona Maria e a prefeita aconteceu no último sábado, 30, durante uma ação social na Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) ‘Alino Ferreira de Magalhães’, no bairro Maringá I. Ao ver a prefeita, dona Maria aproveitou a oportunidade para fazer um pedido muito especial: um suporte de transporte para o cilindro portátil de oxigênio, que a ajudaria a se deslocar com mais facilidade e dignidade.
Sensibilizada com a história, a prefeita acionou imediatamente a equipe da Secretaria Municipal de Saúde que, em parceria com a Emad (Equipe Multiprofissional de Atenção Domiciliar), conseguiu viabilizar a doação do equipamento. E, na última terça-feira (2), a entrega foi realizada.
A prefeita Flávia Moretti fez questão de visitar dona Maria em sua residência para entregar, pessoalmente, o suporte do cilindro, e a emoção tomou conta do encontro.
“É um sonho realizado. Agora posso sair de casa, visitar minha família, fazer minhas compras… Eu estou muito feliz e agradeço de todo o coração”, disse dona Maria, emocionada.
DESAFIOS – A vida de dona Maria nunca foi fácil. Natural de São Paulo, ela chegou a Várzea Grande aos 22 anos, em busca de melhores oportunidades. Aos 8 anos, ainda na infância, começou a fumar para tentar afastar os mosquitos da roça onde vivia, um hábito que, anos depois, comprometeu gravemente seus pulmões. Hoje, ela respira apenas com um deles e precisa do auxílio constante do oxigênio e de medicamentos para broncodilatar as vias respiratórias.
Diante desse cenário, o pedido do suporte foi formalizado e, graças à parceria com a empresa Inove, que se uniu à Prefeitura de Várzea Grande nessa causa, foi possível realizar a doação do suporte de oxigênio portátil.
Para a prefeita Flávia Moretti, histórias como a de dona Maria reforçam o compromisso da gestão em cuidar das pessoas e acolher as necessidades individuais da população.
“Nosso trabalho vai além das grandes obras. É olhar para cada história, cada vida, cada necessidade. Atender à dona Maria é um ato de amor e de respeito pela vida. Continuaremos trabalhando para que mais pessoas tenham dignidade e qualidade de vida”, destacou a prefeita.
O gesto, além de transformar a rotina de dona Maria, também reafirma o compromisso da gestão municipal com políticas públicas que humanizam o cuidado e aproximam a prefeitura da população.
Zona rural de VG receberá mutirão para entrega dos cartões Ser Família
A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, informa que já prepara um mutirão especial para realizar a entrega dos cartões Ser Família, às novas famílias cadastradas no programa estadual, que residem na zona rural do município. A ação foi planejada justamente para atender de forma mais ágil e prática quem vive distante do centro da cidade, garantindo que todos tenham acesso ao benefício.
Os contemplados passaram por processo de inscrição realizado entre 28 de junho e 9 de julho deste ano, em mutirões nos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS). Agora, o benefício chega até as comunidades rurais, evitando deslocamentos longos e reforçando o compromisso da gestão em cuidar de todos os cidadãos.
As regiões que serão contempladas pelo mutirão serão: Sadia 1, Sadia 3 e Formigueiro. Nessas localidades, equipes da Secretaria estarão presentes para entregar os cartões e prestar todas as orientações necessárias sobre a utilização do programa.
A prefeita Flávia Moretti destacou que a iniciativa é mais uma confirmação do fortalecimento das políticas públicas na cidade.
“Nosso compromisso é garantir que nenhuma família fique para trás. Sabemos das dificuldades que a distância impõe a quem vive na zona rural, e é justamente por isso que organizamos este mutirão especial: para levar o benefício até vocês. O cartão Ser Família é mais do que um auxílio, é um instrumento de dignidade e de segurança alimentar para quem mais precisa.”, disse a prefeita.
Já a secretária de Assistência Social, Cristina Saito, reforçou que a ação é resultado da presença constante da gestão junto às comunidades ao longo dos nove meses de gestão.
“O mutirão de entrega dos cartões Ser Família é fruto do nosso esforço em estar próximo da população, principalmente nas regiões mais distantes, como Sadia 1, Sadia 3 e Formigueiro. Esse programa é um apoio concreto para a mesa de muitas famílias, mas também é um gesto de valorização e acolhimento a cada cidadão de Várzea Grande.”, finaliza a secretária.
CONSULTA ONLINE – Os moradores que realizaram a pré-inscrição podem consultar o resultado diretamente no site da Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc), informando o número do CPF para verificar se o cadastro foi aprovado ou recusado.
QUEM TEM DIREITO? – O Ser Família, do governo do Estado, é voltado para famílias em situação de vulnerabilidade social, inscritas no Cadastro Único e com renda per capita de até R$ 218. A prioridade é para mulheres, chefes de família, idosos, pessoas com deficiência, indígenas e moradores de áreas de risco.
O programa conta ainda com modalidades específicas, como Ser Família, Criança, Idoso, Inclusivo e Indígena, garantindo apoio conforme o perfil de cada núcleo familiar. Para permanecer no benefício, é necessário manter os dados atualizados no Cadastro Único, disponível nos CRAS municipais.
Caminhões são proibidos de trafegar em via do 24 de Dezembro após implantação de sinalização
A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, intensificou as ações de organização do tráfego no bairro 24 de Dezembro, região do Capão do Pequi. Além da pavimentação, que já está em fase final, a via recebeu novas medidas de sinalização viária, entre elas, a instalação de placas que proíbem o tráfego de caminhões pesados.
A restrição busca aumentar a segurança e melhorar a fluidez do trânsito local, que, agora, conta também com novas faixas, pintura de quebra-molas e reforço na orientação para motoristas. A Coordenadoria de Mobilidade Urbana ressaltou que toda a sinalização necessária já foi implantada, cabendo aos condutores respeitar as regras estabelecidas.
Paralelamente, segue em avaliação técnica a possibilidade de implantação de mão única em alguns trechos do bairro. Segundo a Secretaria, a medida depende de estudos de fluxo, distância entre pistas e análise conjunta com a comunidade para garantir viabilidade e segurança.
As ruas Cedro e 35, principais acessos da comunidade até a rodovia dos Imigrantes, já foram asfaltadas com CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) e recebem nesta etapa meio-fio, sarjetas e três lombadas. As obras representam um ganho de mobilidade, valorizam a região e reforçam a ligação com a rodovia.
Além disso, a Secretaria de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana vem realizando adequações importantes na travessia de pedestres da Avenida Dom Orlando Chaves, na Ponte Nova. Foram implantados redutores de velocidade, como sonorizadores, lombada eletrônica, sinalização horizontal e placas de orientação, com o objetivo de garantir mais segurança para motoristas e pedestres em toda a região.
Os serviços se estendem também para a limpeza pública no entorno, pintura de meio-fio e manutenção da iluminação, especialmente na rotatória do bairro Manga com a Avenida da Construmat e no viaduto Isabel Campos. Em parceria com a Secretaria de Obras, foi executada ainda a implantação de acessibilidade nas faixas de pedestres, ampliando a segurança e a mobilidade urbana.
