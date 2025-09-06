Um sopro de esperança: dona Maria Aparecida realiza sonho de voltar a viver com mais liberdade

Desde 2023, dona Maria vem sendo acompanhada com oxigenoterapia domiciliar, tratamento essencial para manter sua qualidade de vida. Durante esse período, surgiu a necessidade de um equipamento que garantisse maior mobilidade no dia a dia, já que o uso contínuo do oxigênio limita suas atividades fora de casa

Foi com um sorriso no rosto e o coração cheio de gratidão que dona Maria Aparecida da Silva, de 59 anos, recebeu das mãos da prefeita Flávia Moretti (PL) um suporte de cilindro de oxigênio que vai transformar sua rotina e devolver a ela um pouco mais de autonomia e liberdade.

Moradora de Várzea Grande, dona Maria depende do uso contínuo de oxigênio 24 horas por dia. A dificuldade para se locomover e realizar atividades simples do dia a dia, como ir ao mercado, à padaria ou visitar familiares, fazia com que muitos dos seus desejos fossem interrompidos ou exigissem uma verdadeira força-tarefa para que alguém carregasse o cilindro por ela. Mas, agora, com apoio, essa realidade vai começar a mudar.

O encontro entre dona Maria e a prefeita aconteceu no último sábado, 30, durante uma ação social na Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) ‘Alino Ferreira de Magalhães’, no bairro Maringá I. Ao ver a prefeita, dona Maria aproveitou a oportunidade para fazer um pedido muito especial: um suporte de transporte para o cilindro portátil de oxigênio, que a ajudaria a se deslocar com mais facilidade e dignidade.

Sensibilizada com a história, a prefeita acionou imediatamente a equipe da Secretaria Municipal de Saúde que, em parceria com a Emad (Equipe Multiprofissional de Atenção Domiciliar), conseguiu viabilizar a doação do equipamento. E, na última terça-feira (2), a entrega foi realizada.

A prefeita Flávia Moretti fez questão de visitar dona Maria em sua residência para entregar, pessoalmente, o suporte do cilindro, e a emoção tomou conta do encontro.

“É um sonho realizado. Agora posso sair de casa, visitar minha família, fazer minhas compras… Eu estou muito feliz e agradeço de todo o coração”, disse dona Maria, emocionada.

DESAFIOS – A vida de dona Maria nunca foi fácil. Natural de São Paulo, ela chegou a Várzea Grande aos 22 anos, em busca de melhores oportunidades. Aos 8 anos, ainda na infância, começou a fumar para tentar afastar os mosquitos da roça onde vivia, um hábito que, anos depois, comprometeu gravemente seus pulmões. Hoje, ela respira apenas com um deles e precisa do auxílio constante do oxigênio e de medicamentos para broncodilatar as vias respiratórias.

Desde 2023, dona Maria vem sendo acompanhada com oxigenoterapia domiciliar, tratamento essencial para manter sua qualidade de vida. Durante esse período, surgiu a necessidade de um equipamento que garantisse maior mobilidade no dia a dia, já que o uso contínuo do oxigênio limita suas atividades fora de casa. Diante desse cenário, o pedido do suporte foi formalizado e, graças à parceria com a empresa Inove, que se uniu à Prefeitura de Várzea Grande nessa causa, foi possível realizar a doação do suporte de oxigênio portátil.

Para a prefeita Flávia Moretti, histórias como a de dona Maria reforçam o compromisso da gestão em cuidar das pessoas e acolher as necessidades individuais da população.

“Nosso trabalho vai além das grandes obras. É olhar para cada história, cada vida, cada necessidade. Atender à dona Maria é um ato de amor e de respeito pela vida. Continuaremos trabalhando para que mais pessoas tenham dignidade e qualidade de vida”, destacou a prefeita.

O gesto, além de transformar a rotina de dona Maria, também reafirma o compromisso da gestão municipal com políticas públicas que humanizam o cuidado e aproximam a prefeitura da população.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT