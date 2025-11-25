CRO – MT NO CAMINHO CERTO
Uma das propostas da Chapa 01 é lutar pela regulamentação definitiva das cirurgias estéticas faciais
Harmonização Facial – chamada de HOF entre os profissionais – é uma especialidade da odontologia e que mais atraem jovens cirurgiões-dentistas
A Chapa 1: CRO – MT No Caminho Certo tem como proposta atuar para a regulamentação definitiva das cirurgias estéticas faciais. Aliás, a Chapa 1 tem um diferencial: duas representantes que são professoras de HOF e como ninguém, conhecem as oportunidades e os desafios dessa especialidade da odontologia.
Como reforça a drª Alessandra Porto, profissional que integra a Chapa 1, destaca que além dela, a também colega de profissão, de especialidade e de Chapa, a drª Caroline Scabeni, têm conhecimento técnico e vão atuar para a rápida regulamentação das cirurgias estéticas faciais. “Precisamos atuar para defender o cirurgião-dentista que opta por essa especialização. Investe e se dedica na absorção de conhecimentos e por isso precisa de toda a segurança jurídica para seguir ampliando o conhecimento”.
Ainda conforme a drª Alessandra, o CRO MT dará força à regulamentação e a segurança que cada profissional necessita. Atualmente, dentro das especialidades que a odontologia oferece, a HOF é das mais buscadas, especialmente pelos dentistas mais jovens. “A Chapa 1 já tem propostas de apoio e fomento para os recém-formados, agora com a mais essa bandeira assumida, vamos fortalecer a profissão em Mato Grosso e proporcionar cada vez mais obtenção de conhecimento. Quem mais ganha é a população que estará nas mãos de especialistas regulamentados para atuação em HOF”.
As eleições para nova diretoria do CRO MT serão realizadas no próximo dia 28, apenas na modalidade presencial e por correspondência.
CONHEÇA A CHAPA 1: ‘CRO – MT NO CAMINHO CERTO’
– Drª. Natácia Romio
CRO/MT 7604
– Drº. Carlos Henrique Soares da Fonseca/Sinop
CRO/MT 1176
– Drª. Alessandra Porto
CRO/MT 2310
– Drº. Fabrício Amâncio de Carvalho
CRO/MT 4236
– Drª. Caroline Scabeni
CRO/MT 5358
– Drº. Alessandro Tadeu Corrêa Marques
CRO/MT 2434
– Drº. Danilo Falcão de Arruda
CRO 2561-MT
– Drº. Diego Mendes Engel
CRO/MT 7289
– Drª. Samara Valêncio Araruna
CRO/MT 4561
– Drª. Wânia Dantas
CRO/MT 1986
“Antes do Programa SER Família Habitação, Vera estava há 25 anos sem levantar nenhum tijolo de casa”, afirma prefeito Yago Giacomelli
“Antes do Programa SER Família Habitação, Vera passou 25 anos sem construir novas casas”, afirmou o prefeito Yago Giacomelli nesta segunda-feira (24.11), durante reunião com mais de mil pessoas para apresentar o programa. Atualmente, 250 residências estão em construção no município, todas na modalidade Entrada Facilitada, que oferece subsídio de até R$ 35 mil para famílias de cidades com menos de 30 mil habitantes, destinado ao pagamento da entrada do imóvel.
Idealizado pela primeira-dama, Virgínia Mendes, o programa SER Família Habitação, em todas as suas modalidades, já beneficiou mais de 30 mil famílias, sendo que 15 mil foram em modalidades subsidiadas como é o caso da Entrada Facilitada.
Para o prefeito de Vera, as casas do SER Família representam uma retomada e só foi possível por conta da parceria com o Governo de MT.
“Vemos as casas do Programa SER Família como um marco no desenvolvimento de Vera. Sabemos que o nosso desafio ainda é grande, mas já estamos com 100 unidades caminhando a passos largos e outras 150 com o chamamento público para contratação da construtora aberto. É isso é só o começo. Queremos agradecer, o Governo do Estado pela parceria que nos possibilitou este avanço na história de Vera”, declarou.
O presidente da MT Par, Wener Santos, esteve na reunião e representou o Governo de MT. Ele explicou que o subsídio diferenciado vem para aumentar a capilaridade do programa e atender uma demanda dos municípios com menos habitantes que tinham dificuldades em aderir ao programa.
“Fazer casas em um município com menos habitantes fica mais caro. As empresas têm dificuldade na instalação, as áreas são difíceis de serem viabilizadas e o Governo de MT quer acolher todos. Por isso, fez um subsídio maior para que pequenos”, afirma.
Santos também falou sobre a abrangência do programa, que hoje está em 113 dos 142 municípios de Mato Grosso, e abordou a questão do acolhimento de famílias de diferentes realidades, já que o SER Família Habitação tem modalidades que atendem desde famílias em situação de vulnerabilidade até famílias com renda de R$ 12 mil.
“Hoje, estamos aqui para convidar as pessoas que sonham com o primeiro imóvel a participar do programa. Estamos oferecendo casas com toda infraestrutura e de excelente padrão de qualidade. Um imóvel em que as famílias poderão viver dignamente”, afirmou.
Durante sua apresentação, Santos também enfatizou a redução do tempo de obra em todos os empreendimentos. Ele citou o exemplo de Campos de Júlio, onde as casas foram entregues um ano antes do previsto.
“Quero lembrar a todos que o processo está em andamento e a tecnologia empregada pelas construtoras acelera a construção. Então, a redução do prazo de entrega é hoje uma realidade e logo o governador Mauro Mendes e a dona Virginia Mendes estarão aqui para fazer as entregas dessas casas”, concluiu.
Estiveram presentes no evento o prefeito de Vera, Yago Giacomelli, a primeira-dama de Vera, Thayse Giacomelli, o deputado estadual Dilmar Dal Bosco, o superintendente de Habitação da Caixa Econômica Federal, Eduardo Júnior.
Entenda como funciona o subsídio
Para os municípios com até 30 mil habitantes, os valores de subsídio são distribuídos da seguinte forma: R$ 35 mil para famílias com renda bruta familiar mensal de até R$ 2.850,00; R$ 30 mil para aquelas com renda entre R$ 2.850,01 e R$ 4.700,00; R$ 10 mil para famílias com renda entre R$ 4.700,01 e R$ 8.600,00; e R$ 8 mil para as que possuem renda entre R$ 8.600,01 e R$ 12.000,00. Importante destacar que empreendimentos que envolvem doação de terreno pelo ente público não são compatíveis com a nova faixa de renda (Faixa 4) do programa Minha Casa Minha Vida – Classe Média.
Para os demais municípios, os subsídios são distribuídos da seguinte forma: R$ 25 mil para famílias com renda bruta familiar mensal de até R$ 2.850,00; R$ 20 mil para aquelas com renda entre R$ 2.850,01 e R$ 4.700,00; R$ 10 mil para famílias com renda entre R$ 4.700,01 e R$ 8.600,00; e R$ 8 mil para famílias com renda entre R$ 8.600,01 e R$ 12.000,00. Ressalta-se que empreendimentos que envolvem doação de terreno pelo ente público não são compatíveis com a nova faixa de renda (Faixa 4) do programa Minha Casa Minha Vida – Classe Média.
Força Tática impede faccionados de torturarem 14 pessoas e prende 3 membros em Poxoréu
Policiais militares da Força Tática do 11º Comando Regional resgataram 14 pessoas que seriam submetidas a sequestro e tortura por membros de uma facção criminosa, na noite desta segunda-feira (24.11), em Poxoréu. Na ação, três pessoas que executariam o crime foram presas. Um quarto suspeito morreu ao confrontar a PM.
Conforme o boletim de ocorrência, a equipe da Força Tática recebeu informações, via setor de inteligência, de que membros de uma facção criminosa haviam sequestrado e iriam praticar tortura, prática conhecida como “salve”, contra um grupo de pessoas, em uma casa localizada em uma área isolada da cidade.
As informações levantadas pelo setor de inteligência também apontavam que as vítimas do “salve” estariam envolvidas em uma briga ocorrida em uma tabacaria, no município de Primavera do Leste.
As equipes policiais iniciaram monitoramento e identificaram o endereço no qual as vítimas estariam em cárcere privado. Diante da situação, os militares da Força Tática se deslocaram ao endereço e, ao chegarem, flagraram dois suspeitos tentando fugir.
Imediatamente, a equipe iniciou acompanhamento à dupla, momento em que um dos homens sacou uma arma de fogo e apontou a arma na direção dos policiais, que reagiram à ação e efetuaram disparos contra os criminosos.
Os homens foram atingidos e, com eles, a PM apreendeu um revólver calibre .38 e um simulacro de arma de fogo. A dupla foi socorrida e encaminhada até uma unidade de saúde. Um dos homens, identificado como Antonio Tharles Silva Mendes, de 21 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu. O segundo suspeito ficou internado sob custódia policial.
Já dentro da casa, os militares localizaram e libertaram todas as vítimas que estavam sendo mantidas em cárcere privado. No local, duas mulheres, identificadas como suspeitas e que estariam aguardando ordens para iniciar as torturas, foram detidas.
Os suspeitos presos e as vítimas foram encaminhados à delegacia do município para registro da ocorrência e demais providências. O caso segue sob investigação da Polícia Judiciária Civil.
Disque-denúncia
A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.
