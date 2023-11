Unemat abre 120 vagas para contratação temporária de professores para 12 cursos

O Programa de Evolução Digital no Turismo (PED Turismo), da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso, é finalista no Prêmio Nacional do Turismo 2023, promovido pelo Ministério de Turismo. O PED Turismo concorre ao prêmio Iniciativas de Destaque, na categoria Gestão de Dados Inteligentes e Inteligência de Turismo.

“Nossa meta é fortalecer o turismo mato-grossense e essa posição de finalista é reflexo das ações que estamos realizando para que o nosso turismo cresça. Queremos atrair ainda mais turistas de fora do estado, dar visibilidade para Mato Grosso, bem como, gerar emprego e renda, por meio do turismo”, disse o secretário-adjunto de Turismo, Felipe Wellaton.

O PED Turismo é uma iniciativa do Observatório de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, desenvolvida pelo turismólogo Leandro Carvalho Lima na Secretaria Adjunta de Turismo.

“A indicação para o Prêmio Nacional do Turismo 2023 é uma satisfação e o reconhecimento pelo trabalho realizado com o PED Turismo MT. Utilizamos uma ferramenta da Alemanha, e que países como Dubai, Croácia, Suíça, Áustria, Abu Dhabi, além das Associações Europeia de Hotéis e Hospitalidade Britânica, já utilizam há algum tempo, porém, criamos algo novo nesse processo, como o Índice de Desempenho Turístico (IDTur). O IDTur contribui para medir a capacidade de interação dos locais monitorados no Programa, uma inovação nesse processo que está sendo reconhecido por isso”, afirmou o turismólogo.

O PED Turismo concorre com o Observatório de Turismo de Fortaleza, idealizado pela Secretaria Municipal do Turismo de Fortaleza e com o Sistema Especialista Turísticos (SET), da Smart Tour Brasil. Os vencedores do prêmio serão escolhidos pela pontuação final, obtida conforme os critérios do edital. A cerimônia de premiação ocorrerá no dia 15 de dezembro, momento em que o vencedor será anunciado.

Prêmio

O Prêmio Nacional do Turismo foi criado em 2018, pelo Ministério do Turismo, com o intuito de identificar, estimular e disseminar práticas de sucesso, realizadas no turismo brasileiro. A premiação busca reconhecer quem faz o turismo brasileiro crescer e fortalecer-se como um dos segmentos econômicos com maior potencial para geração de emprego e renda no Brasil.

Na edição de 2023, serão premiadas iniciativas de destaque em 10 categorias. Quanto aos profissionais, serão premiadas 09 categorias. Aos vencedores de cada categoria são entregues troféus ou medalhas, em caráter simbólico, sem valor comercial ou financeiro.

PED Turismo

O Programa de Evolução Digital no Turismo (PED Turismo), do Observatório de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, visa melhorar a presença digital dos atrativos turísticos, meios de hospedagem, restaurantes e similares, equipamentos e destinos turísticos. Os locais e empresas são monitorados pela Plataforma de Gerenciamento de Reputação Online da TrustYou com base em avaliações e opiniões registradas por turistas, o intuito é a melhoria dos serviços prestados aos visitantes.

A partir do PED Turismo MT, os gestores e empresários recebem relatórios com dados que permitem análises estratégicas, de modo a auxiliar as tomadas de decisão, como também potencializem investimentos para o setor.

Para efetivação do Programa, os empresários e gestores dos municípios estão recebendo capacitação sobre como melhorar a presença digital dos negócios turísticos. O Índice de Desempenho Turístico (IDTur) pode ser acessado aqui.