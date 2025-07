Unemat abre inscrições para processo seletivo especial para 22 cursos

A Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) divulgou o edital da Seleção Especial para ingresso no segundo semestre letivo de 2025.

O edital completo e a página de inscrições podem ser acessados clicando aqui.

As inscrições são on-line e podem ser feitas a partir desta terça-feira (8) até 21 de julho.

Podem participar da Seleção Especial os candidatos que tenham realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em uma das edições: 2024, 2023, 2022, 2021 ou 2020, e que tenham obtido nota mínima de 200 pontos na redação da edição apresentada pelo candidato.

Ao todo são 531 vagas em 22 cursos, além de cadastro de reserva em outros três cursos, distribuídos em quatro municípios: Diamantino, Nova Mutum, Sinop e Tangará da Serra.

Resultados

O desempenho preliminar será divulgado no dia 23 de julho e o resultado final no dia 4 de agosto. As matriculas dos candidatos aprovados será entre os dias 5 a 7 de agosto.

As aulas do período letivo 2025/2 iniciam no dia 11 de agosto e seguem até dia 17 de dezembro.

Dúvidas

Qualquer dúvida, basta entrar em contato com a Diretoria de Gestão de Concurso e Vestibulares (Covest) pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (65) 98120-0095.

Confira os cursos:

Administração (Noturno): Diamantino, Nova Mutum, Sinop e Tangará da Serra

Agronomia (Integral): Nova Mutum e Tangará da Serra

Ciências Biológicas (Noturno): Tangará da Serra

Ciências Contábeis (Noturno): Nova Mutum, Sinop e Tangará da Serra

Ciências Econômicas (Noturno): Sinop

Educação Física (Noturno): Diamantino

Enfermagem (Integral): Diamantino e Tangará da Serra

Engenharia Civil (Integral): Sinop e Tangará da Serra

Engenharia Elétrica (Integral): Sinop

Geografia (Noturno): Sinop

Gestão e Inovação em Agronegócios (Noturno): Tangará da Serra

Jornalismo (Noturno): Tangará da Serra

Letras (Noturno): Sinop e Tangará da Serra

Matemática (Noturno): Sinop

Pedagogia (Noturno): Sinop

Sistemas de Informação (Noturno): Sinop

Confira os cursos por câmpus:

Diamantino: Administração (Noturno), Educação Física (Noturno) e Enfermagem (Integral)

Nova Mutum: Administração (Noturno), Agronomia (Integral) e Ciências Contábeis (Noturno)

Sinop: Administração (Noturno), Ciências Contábeis (Noturno), Ciências Econômicas (Noturno), Engenharia Civil (Integral), Engenharia Elétrica (Integral), Geografia (Noturno), Letras (Noturno), Matemática (Noturno), Pedagogia (Noturno) e Sistemas de Informação (Noturno)

Tangará da Serra: Administração (Noturno), Agronomia (Integral), Ciências Biológicas (Noturno), Ciências Contábeis (Noturno), Enfermagem (Integral), Engenharia Civil (Integral), Gestão e Inovação em Agronegócios (Noturno), Jornalismo (Noturno) e Letras (Noturno)

