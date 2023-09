Unemat completa 45 anos com ampla programação em Cáceres

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT) finalizou a segunda etapa do EduMotivação 2023, nesta sexta-feira (22.09), para estimular as práticas de integração entre os profissionais da rede estadual de Ensino. A ação foi destacada pelos prefeitos como importantes para valorizar os profissionais e refletir nos índices educacionais dos municípios.

A prefeita de Cáceres, Eliene Liberato, disse que a ação realizada nas cidades vai estimular os profissionais no desenvolvimento do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb), e renderá bons frutos para o núcleo escolar.

“Eu sou professora e tenho muito orgulho de fazer parte da Educação do Estado. Como prefeita, vejo que essas ações contribuem com o fortalecimento educacional dos estudantes. A educação é uma das profissões que têm o privilégio de contribuir pelo futuro do país, e o Governo de Mato Grosso está comprometido em melhorar os índices de educação com muita responsabilidade através do regime de colaboração”, afirmou.

O prefeito de Alta Floresta, Valdemar Gamba, afirmou que o desempenho dos profissionais será evidenciado em sala de aula.

“O EduMotivação é uma ferramenta que representa a importância desses profissionais para o crescimento de todas as cidades do Estado. Faz parte de um conjunto de políticas abrangidas por programas que atuam nos municípios em colaboração, e promovem o avanço dos índices educacionais na nossa região. Todo esse movimento poderá ser notado em sala de aula, através da motivação dos nossos profissionais”, declarou.

O prefeito de Sinop, Roberto Dorner, evidenciou como pontos altos do evento as palestras e apresentações dirigidas pela equipe da Agência Q9 e Potenciar. “Eu acho importante o Estado investir no ensino dos jovens e trabalhar isso através da motivação dos profissionais. As atividades realizadas nesta ação vão ser referência para os profissionais dentro da sala de aula, e irão ajudar também a melhorar os índices de Educação no nosso município”, expôs.

O EduMotivação deve motivar os profissionais em sala de aula e contribuir para o avanço da Educação em Mato Grosso, conforme o prefeito de Lucas do Rio Verde, Miguel Vaz.

“Estamos felizes em acompanhar esse dia junto dos professores que trabalham e carregam a energia necessária para potencializar a educação. Com certeza essa ação, através do trabalho dos nossos profissionais, será importante para alcançar os resultados que almejamos, e irá colocar o nosso Estado entre as cinco melhores Educações do país”, finalizou.

Nessa etapa, professores, diretores, coordenadores e secretários que compõem as unidades escolares das cidades de Alta Floresta, Matupá, Sinop, Diamantino e Juína participaram das ações que visam a melhora dos resultados de aprendizagem dos estudantes através do Saeb.

Também participaram das ações durante a semana, os prefeitos e secretários municipais das cidades representadas nas Diretorias Regionais de Educação (DRE’s).

O secretário de Estado de Educação, Alan Porto, destacou a participação dos prefeitos no encontro, e falou sobre a importância em efetivar as ações em regime de colaboração, contribuindo para o fortalecimento educacional nos municípios.

“Finalizamos mais uma etapa do EduMotivação com a participação dos prefeitos das cidades abrangidas pelas Diretorias Regionais. Estamos atuando no avanço da área pedagógica e na melhora dos resultados de aprendizagem dos estudantes através de programas como o Alfabetiza MT, o Mais MT Muxirum e o Transcolar Rural em regime de colaboração com os municípios. Com isso, vamos construir um conjunto de ações nas comunidades escolares para que todos nós possamos trabalhar em prol dos nossos estudantes”, disse o secretário.

EDUMOTIVAÇÃO

A ação percorre as 14 DREs, tendo como público-alvo os professores, diretores, coordenadores e secretários que compõem as unidades escolares, atuando no acolhimento dos profissionais, com palestras motivacionais e oficinas direcionadas.

Na próxima semana será a vez das cidades de Rondonópolis, Primavera do Leste, Barra do Garças e Confresa receberem a ação motivacional.