Unemat divulga edital para vestibular com 2.430 vagas em todo o Estado

A Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) divulgou nessa quinta-feira (07.04) o edital do Vestibular 2022/2, para ingresso no segundo semestre deste ano. Esta edição oferta 2.430 vagas em 60 cursos, distribuídos em 12 municípios do Estado. As inscrições custam R$ 100 e deverão ser feitas de 12 de abril a 9 de maio. O pedido de isenção pode ser realizado de 18 a 20 de abril.

O edital pode ser acessado clicando aqui.

PROVAS

As provas serão aplicadas de forma presencial, nas cidades de Alta Floresta, Alto Araguaia, Barra do Bugres, Cáceres, Colíder, Cuiabá, Diamantino, Juara, Nova Canaã do Norte, Nova Mutum, Nova Xavantina, Pontes e Lacerda, Rondonópolis, Sinop e Tangará da Serra.

O Vestibular 2022/2 compreende duas fases: a primeira tem quatro provas objetivas, com questões sobre Ciências da Natureza e suas tecnologias, Matemática e suas tecnologias, Ciências Humanas e suas tecnologias, e Linguagens, Códigos e suas tecnologias. Já a segunda etapa é constituída de uma prova de redação. As duas fases serão realizadas em etapa única no dia 12 de junho, das 8 às 13 horas.

COTAS

A Unemat adota sistema de ações afirmativas: todos os cursos oferecidos destinam vagas para estudantes oriundos de escolas públicas, dentro das quais são ofertadas as vagas para candidatos negros, indígenas e com deficiência, ou seja, as pessoas que concorrem a estas vagas também devem ter estudando escola pública.

As cotas para candidatos negros incluem negros de pele escura (pretos) e negros de pele clara (pardos).

Cursos com 30 vagas reservam 18 vagas para alunos de escola pública, das quais 8 são para pretos e pardos, 1 para indígenas e 1 para pessoas com deficiência, com 8 para os demais candidatos de escola pública. 12 vagas serão destinadas à ampla concorrência.

Em cursos com 40 vagas, 24 são reservadas para alunos que cumpriram integralmente o Ensino Médio em escola pública. Destas 24 vagas, 10 são para estudantes negros, 2 para estudantes indígenas, 1 para estudantes com deficiência e 11 para os demais candidatos de escola pública. A ampla concorrência terá 16 vagas.

Já nos cursos de 50 vagas, a ampla concorrência terá 20 vagas, enquanto os alunos de escola pública terão 30. Destas 30, os candidatos pretos e pardos terão 13 vagas, os candidatos indígenas terão 2, as pessoas com deficiência terão 1 e os demais estudantes de escola pública terão 14 vagas.

Ao todo, são 119 vagas destinadas para indígenas, 610 vagas para estudantes negros, 60 para pessoas com deficiência, 669 para demais alunos da rede pública e 972 para ampla concorrência.

INCLUSÃO

O edital do vestibular também está disponível em Língua Brasileira de Sinais (Libras) na plataforma VLibras, que também publicará o resultado final. A prova também será disponibilizada em Libras, em formato de vídeo.

Está previsto no edital atendimento especializado para candidatos com deficiência física, cegueira, baixa visão, visão monocular, surdez, surdocegueira, déficit de atenção, dislexia, autismo, discalculia, entre outros, além do atendimento específico para candidata gestante ou lactante ou para candidato com outra condição transitória específica, como acidente ou pós-cirúrgico.

A Unemat também informa que, para candidato trans (travestis, transexuais e transgêneros e a todas as pessoas que se identifiquem com outro gênero que não aquele designado a partir do sexo biológico em seu nascimento), é ofertada a opção de utilização do nome social.

RESULTADO

O resultado final será divulgado a partir do dia 22 de julho. O período letivo terá início no dia 8 de agosto.

Todas as informações sobre as etapas do Vestibular e seus editais podem ser acessadas em: http://vestibular.unemat.br/

Confira quais são os nossos cursos e onde são ofertados:

– Administração: Diamantino, Juara, Nova Mutum, Sinop e Tangará da Serra

– Agronomia: Alta Floresta, Cáceres, Nova Mutum, Nova Xavantina e Tangará da Serra

– Arquitetura e Urbanismo: Barra do Bugres

– Ciência da Computação: Barra do Bugres, Cáceres e Rondonópolis

– Ciências Biológicas: Alta Floresta, Cáceres, Nova Xavantina e Tangará da Serra

– Ciências Contábeis: Cáceres, Nova Mutum, Sinop e Tangará da Serra

– Ciências Econômicas: Sinop

– Direito: Alta Floresta, Barra do Bugres, Cáceres, Diamantino e Pontes e Lacerda

– Educação Física: Cáceres e Diamantino

– Enfermagem: Cáceres, Diamantino e Tangará da Serra

– Engenharia Civil: Nova Canaã do Norte, Nova Xavantina, Sinop e Tangará da Serra

– Engenharia de Produção Agroindustrial: Barra do Bugres

– Engenharia Elétrica: Sinop

– Engenharia Florestal: Alta Floresta

– Geografia: Cáceres e Sinop

– História: Cáceres

– Jornalismo: Tangará da Serra

– Letras: Cáceres, Pontes e Lacerda, Rondonópolis, Sinop e Tangará da Serra

– Matemática: Barra do Bugres, Cáceres e Sinop

– Medicina: Cáceres

– Pedagogia: Cáceres, Juara e Sinop

– Sistemas de Informação: Sinop

– Turismo: Nova Xavantina

– Zootecnia: Pontes e Lacerda