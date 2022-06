Unemat encerra inscrições para intérprete de Libras e ledor escrevente nesta terça-feira, 7 de junho

O governador Mauro Mendes assinou convênios com mais seis municípios, nesta segunda-feira (06.06), para obras de asfalto novo, conservação e revitalização de vias urbanas.

Foram beneficiadas as cidades de Arenápolis, Barão de Melgaço, Chapada dos Guimarães, Lucas do Rio Verde, Marcelândia e Santa Carmem, que receberão um total de R$ 87 milhões para executar os trabalhos.

“Estamos fazendo essas parcerias para que esse bom momento que o Estado vive possa chegar nas ruas, nos bairros, nas cidades. São parcerias em todas as regiões e em todas as áreas, para melhorar a qualidade de vida dos mato-grossenses”, afirmou o governador.

Um dos convênios tem como objeto o asfalto novo em 74,28 km na MT-338, a Estrada da Baiana, em Lucas do Rio Verde. A Prefeitura vai receber R$ 76,3 milhões do Estado para tocar a obra.

“Há muito tempo é esperada a pavimentação dessa rodovia, que vai ligar Lucas do Rio Verde até Tapurah, e que também vai ligar de forma mais direta outros municípios além de Tapurah que vão direto pela MT-449. Essa ligação vai representar uma economia enorme para essa região, como Itanhangá, Porto dos Gaúchos, Juara, porque o escoamento da produção vai ser direto na BR-163”, apontou o prefeito de Lucas do Rio Verde, Miguel Vaz.

O prefeito Eder Marques, de Arenápolis, também falou da importância do convênio para fazer asfalto novo nos bairros Vila Rica, São Mateus e Jardim Canaã. O município vai receber R$ 3,6 milhões do Estado para a obra, por por indicação do senador Carlos Fávaro e do deputado federal Neri Geller.

“É um momento de muita felicidade, principalmente para a população de Arenápolis. Esse convênio vai favorecer muito Arenápolis, porque é um convênio de pavimentação urbana que vai atender os bairros mais populosos de Arenápolis. Graças ao Governo do Estado estamos dando a volta por cima e dando mais qualidade de vida às pessoas daquela região”, reforçou.

Ainda foram assinados os seguintes convênios:

Barão de Melgaço: conservação com microrevestimento e sinalização em ruas do município, com repasse de R$ 1,5 milhão do Governo;

Chapada dos Guimarães: asfalto novo da estrada vicinal Lagoinha de Baixo, com repasse de R$ 1 milhão do Estado;

Marcelândia: revitalização dos canteiros centrais e rotatórias da Avenida Colonizador José Bianchini, com investimento de R$ 2 milhões do Estado, por indicação do deputado federal Juarez Costa;

Santa Carmem: asfalto novo, drenagem e sinalização em quatro avenidas, com investimento de R$ 2,6 milhões, por indicação do deputado federal Juarez Costa.

Também participaram do ato de assinatura: o senador Fábio Garcia; os deputados estaduais Wilson Santos e Dilmar Dal Bosco; os prefeitos Osmar Froner (Chapada dos Guimarães), Margareth de Munil (Barão de Melgaço), Celso Podovani (Marcelândia) e Rodrigo Frantz (Santa Carmem).