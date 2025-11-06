JUSTIÇA
União impulsiona resultados nos métodos autocompositivos
A atuação conjunta de magistrados, servidores, mediadores, conciliadores e instituições parceiras tem garantido resultados expressivos na promoção do diálogo e da pacificação social por meio da conciliação e da mediação. Essa integração de esforços consolidou o Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) na liderança nacional em soluções obtidas pelos métodos autocompositivos, reafirmando o compromisso do sistema de Justiça com uma atuação mais acolhedora.
A avaliação foi feita pelo desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, presidente do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec), durante a XX Semana Nacional da Conciliação, promovida pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e que segue até o próximo dia 7 de novembro.
“Lideramos o índice de soluções através desses métodos autocompositivos”, destacou o magistrado, ao comentar o 1º lugar nacional no cumprimento da Meta 3 do CNJ. O desempenho de 154,85%, segundo dados do DataJud atualizados em 30 de setembro de 2025, reflete o amadurecimento da política de conciliação e o comprometimento coletivo que vem transformando a forma de fazer Justiça em Mato Grosso.
Para o desembargador, o resultado é fruto direto do trabalho integrado de todo o sistema de Justiça. “Isso é possível graças ao esforço de todos os mediadores, conciliadores, magistrados, servidores e também dos integrantes do Ministério Público, Defensoria Pública, Ordem dos Advogados do Brasil, Procuradoria do Estado e das Procuradorias Municipais. Todos estão vendo o quanto é importante usar esses métodos autocompositivos nas soluções de conflitos e buscar a pacificação social.”
Mário Kono destacou que a autocomposição representa uma mudança profunda na forma de se pensar a Justiça, substituindo a lógica da disputa pela cooperação. “Foi muito falado aqui o jogo do ganha-ganha. E realmente o sistema tradicional é o ganha-perde, onde uma das partes é vencedora. Agora busca-se uma solução democrática, onde aquele que tem o problema participa da solução. Ele entra com ideias, vê o que é possível ser cumprido, daí o índice tão baixo de descumprimento.”
Segundo o desembargador Mário Kono, o envolvimento direto das partes na construção dos acordos torna os resultados mais duradouros. “Quando a participação é democrática, quando todos participam na busca da solução do seu problema, a tendência é que ele se resolva e não se prolongue.”
O desembargador também prestou homenagem à desembargadora Clarice Claudino da Silva, reconhecida como pioneira na implantação da cultura da conciliação no TJMT. “Tenho certeza de que ela sempre participou e continuará participando. Sabemos da dificuldade que enfrentou no começo, quando ninguém acreditava nas soluções autocompositivas, mas ela acreditou.”
O presidente do Nupemec ressaltou o papel transformador da Semana Nacional da Conciliação e a importância de manter o engajamento coletivo pela cultura do diálogo.
“Essa Semana da Conciliação representa uma nova forma de fazer justiça. Representa a participação democrática na solução dos problemas e a pacificação social, da qual todos nós fazemos parte, desde o mais humilde servidor até o ministro do Supremo Tribunal Federal. O que eu peço é que continuemos com o mesmo ideal, para mostrar que essa ferramenta é eficiente e que nós fazemos parte desse processo.”
Nupemec
O Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec) do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, órgão gestor da Política Autocompositiva no Estado de Mato Grosso, conta com 49 Cejuscs, que realizam ações para estimular as mediações e conciliações não apenas nas campanhas, mas durante o ano todo. Todas as 79 comarcas do estado são atendidas, seja de forma presencial (nos fóruns das cidades) ou por meio do Cejusc Virtual.
XX Semana
A Semana Nacional da Conciliação é um evento anual promovido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em parceria com os Tribunais de Justiça, Tribunais do Trabalho e Tribunais Federais de todo o país.
JUSTIÇA
Educação para Paz: Cejusc de Rondonópolis capacita futuros profissionais de Contabilidade e Direito
O Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc) da Comarca de Rondonópolis, está com uma vasta programação educativa como parte da XX Semana Nacional da Conciliação, levando palestras a estudantes universitários. A iniciativa busca difundir e fortalecer a cultura da paz, preparando os futuros profissionais para atuarem como agentes de diálogo e pacificação social.
Nos dias 4 e 5 de novembro, o Judiciário mobilizou acadêmicos de Ciências Contábeis, da Universidade Federal de Rondonópolis (UFR), e de Direito, da Universidade Uniasselvi, em duas palestras sobre a aplicação dos métodos consensuais de solução de conflitos na sociedade.
Na última terça-feira (4), o auditório do Fórum de Rondonópolis recebeu estudantes do curso de Ciências Contábeis da UFR. A palestra teve um enfoque prático para o curso, detalhando como a conciliação e a mediação podem ser as ferramentas mais eficazes na solução de conflitos. Além disso, o juiz coordenador do Cejusc de Rondonópolis, Wanderlei José dos Reis, apresentou o modo de acessar a unidade judiciária e os mecanismos para que o cidadão e a cidadã obtenham uma resposta rápida e efetiva.
O juiz Wanderlei Reis e a equipe do Cejusc também apresentaram a unidade e sua estrutura física, além de exemplificar casos em que a autocomposição pode servir de ferramenta para pacificar conflitos empresariais, fiscais e nas renegociações de dívidas.
A ação alinha-se à estratégia do Cejusc de Rondonópolis de promover a Justiça como parceira do desenvolvimento. “Ao compreenderem o papel da autocomposição, os futuros contadores se tornam consultores capazes de orientar empresas a evitar a judicialização de conflitos, economizando tempo e recursos”, disse o magistrado.
O magistrado reforçou a visão interdisciplinar da Justiça. “É essencial que os futuros contadores entendam que a pacificação social não é uma função apenas do Direito. A conciliação, quando aplicada no início do conflito se traduz em economia, eficiência e credibilidade. Queremos que esses profissionais sejam também verdadeiramente agentes de solução”.
O professor coordenador do curso de Ciências Contábeis da UFR, Luiz Antônio, que também é advogado, se disse admirado com a exposição da equipe do Cejusc e do juiz: “Os alunos e eu ficamos maravilhados com o atendimento do magistrado e de sua equipe. Muitos acadêmicos se identificaram tanto com a temática que já estão querendo fazer o curso de Direito”.
Já na quarta-feira (5), o juiz coordenador do Cejusc levou a mensagem da cultura da paz aos acadêmicos de Direito da Universidade Uniasselvi. Em duas palestras simultâneas tratando dos temas correlatos, o encontro enfatizou a importância do acesso à Justiça por meio dos métodos consensuais e a função do cidadão na construção de uma sociedade mais humana e menos litigiosa.
A primeira palestra tratou do projeto “Conhecendo o Cejusc de Rondonópolis” e apresentou a unidade judiciária, enquanto que a segunda palestra, denominada “Perspectivas do Direito: Desafios Contemporâneos”, tratou de temas atuais, os desafios e resultados do Poder Judiciário. O juiz Wanderlei dos Reis destacou em sua fala que “a mediação e a conciliação são habilidades transferíveis para todas as áreas do conhecimento, munindo os estudantes com a capacidade de gerenciar conflitos de forma colaborativa, reduzindo a alta litigiosidade”.
O magistrado acrescentou que “o diálogo com a sociedade é uma habilidade. Na Uniasselvi falamos com futuros profissionais do Direito que atuarão em breve, e a nossa mensagem é clara no sentido de que a conciliação é a ferramenta mais inteligente para evitar o desgaste social e das instituições, promovendo um convívio mais harmonioso entre toda a sociedade”.
A instituição de ensino fez questão de destacar o alcance da iniciativa para a formação dos seus alunos, que lotaram o auditório, como disse a coordenadora Vergínia Chinelato. “As lições compartilhadas estimularam nossos alunos a conhecer a cultura da pacificação social, uma vez que sua explanação demonstrou diversos argumentos de que a conciliação e a mediação são mais vantajosas que o litígio, pois, além de sanar a desarmonia instaurada entre as partes, ainda são capazes de refazer os laços afetivos entre as partes, que eram, até então, adversárias entre si. Nossos alunos ficaram impactados positivamente com a postura, a fala, e a trajetória do magistrado, que os incentivou aos estudos, trazendo-lhes coordenadas seguras para o desenvolvimento da qualificação profissional”.
O acadêmico Paulo Vitor Pereira agradeceu pela oportunidade de conhecer uma nova visão da Justiça: “Ter a oportunidade de visualizar os desafios da Justiça, podendo conviver com o magistrado e demais servidores a partir de um diálogo direto, é uma experiência que vai além do currículo, constituiu um guia para nós que seremos operadores do Direito, sendo a paz o maior objetivo”.
A agenda educativa do Cejusc de Rondonópolis segue intensa até o encerramento da 20ª Semana Nacional da Conciliação, incluindo palestras para militares do Exército Brasileiro e a premiação na sede da OAB do 2º Prêmio Acadêmico de Conciliação, um projeto do Cejusc que prestigia a inovação entre estudantes de Direito de Rondonópolis.
JUSTIÇA
Desembargador Rodrigo Curvo participa do 13º Encontro do Colégio Nacional de Ouvidores Judiciais
Representantes da Ouvidoria do Poder Judiciário de Mato Grosso participam do 13º Encontro do Colégio Nacional de Ouvidores Judiciais, sediado em Manaus (AM), entre os dias 5 e 8 de novembro. A comitiva é composta pelo ouvidor-geral, desembargador Rodrigo Curvo, pelo juiz auxiliar Bruno D’Oliveira Marques e pela diretora do Departamento da Ouvidoria, Larissa Shimoya.
O evento é realizado pelo Colégio de Ouvidores Judiciais (Cojud) e pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (TJAM).
A abertura dos trabalhos, na manhã desta quinta-feira (6), contou com a presença do presidente do Cojud, ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Mauro Campbell, que classificou as Ouvidorias judiciais como as portas abertas do Judiciário para a cidadania.
“As Ouvidorias constituem uma nova forma de presença do Judiciário na vida das pessoas. Elas traduzem, em linguagem simples e acessível, a complexa estrutura de um Poder que, muitas vezes, é percebido como distante ou inacessível. As ouvidorias são, portanto, o contato mais direto da Justiça com a população. Quando um cidadão, de qualquer parte do país, aciona uma Ouvidoria Judicial, ele não está apenas exercendo um direito, ele está depositando sua confiança no Poder Judiciário. E essa confiança é o alicerce sobre o qual se ergue a legitimidade de qualquer instituição pública”, declarou o ministro.
Para o ouvidor do PJMT, desembargador Rodrigo Curvo, o Cojud desempenha um papel fundamental para o aprimoramento do trabalho realizado pelas ouvidorias nos tribunais. “Por meio dele, compartilhamos práticas, discutimos desafios comuns e construímos soluções conjuntas que resultam em um serviço mais eficiente, transparente e próximo da sociedade”, diz.
O magistrado destaca ainda que as ouvidorias judiciais são hoje muito mais do que canais de atendimento: são instrumentos de cidadania. “Elas representam o compromisso do Judiciário com a escuta ativa, com o diálogo social e com a construção de uma Justiça cada vez mais acessível e responsiva às demandas do povo”, avalia.
Programação – Ao longo do encontro, estão previstas palestras com diversas autoridades do Judiciário e do Direito, como o conselheiro e ouvidor do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Marcello Terto.
Nesta edição, as apresentações e debates tratarão sobre assuntos como Assédio e Discriminação; Reforma Tributária e o Direito Fundamental Econômico; Eficiência da Justiça; Ouvidoria e Participação Popular; Sistema Nacional para as Ouvidorias Judiciais; ESG no Poder Judiciário e Atuação da Ouvidoria do TJRN; Arte de Ouvir: fundamentos da escuta ativa na Ouvidoria Judicial; e Evolução Institucional das Ouvidorias de Justiça.
Haverá ainda momentos de trocas de experiências entre representantes de todas as Ouvidorias Judiciais do país, Assembleia Geral e elaboração da Carta de Manaus, que encerrará o Encontro.
De acordo com o presidente do Colégio Nacional de Ouvidores Judiciais, desembargador Altair de Lemos Júnior, o evento é a reafirmação do compromisso do Cojud com a escuta qualificada, a transparência e a promoção dos valores democráticos no serviço público. “A atuação das ouvidorias se destaca como elo vital entre o cidadão e a administração pública, e é esse propósito que nos reúne aqui: o aprimoramento do diálogo e o respeito à cidadania”, afirmou.
Fotos: Chico Batata/TJAM
Economia & Finanças
