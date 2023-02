Único hospital de Mato Grosso com heliponto, o HMC contabiliza quase cem pousos

O Hospital Municipal de Cuiabá e o Pronto-Socorro “Dr. Leony Palma de Carvalho (HMC), única unidade hospitalar do Estado de Mato Grosso com heliponto, contabilizou quase cem pousos desde a sua entrega oficial em 18 de novembro de 2019.

O heliponto foi inaugurado pela gestão Emanuel Pinheiro com o objetivo de transportar com mais agilidade e conforto os pacientes que estão em estado crítico e em locais distantes de difícil acesso. Como no caso do paciente, Daniel Francisco Sales, que sofreu um grave acidente no dia 04 de maio de 2022, após cair no penhasco do Portão do Inferno, em Chapada dos Guimarães (a 65 km de Cuiabá).

Daniel foi transportado de helicóptero até o heliponto do HMC, que dá acesso próximo ao setor de Urgência e Emergência do Hospital Municipal de Cuiabá, onde recebeu atendimento imediato.

Segundo Paulo Rós, diretor-geral da Empresa Cuiabana de Saúde Pública (ECSP), que administra o HMC, sob a gestão municipal, Daniel Francisco, foi um dos pacientes que necessitou do transporte aéreo para garantir a vida, pois em razão do difícil acesso ao local ele permaneceu por horas à espera do resgate.

“Cada minuto é essencial para salvar a vida das pessoas em estado crítico, e o heliponto possibilita a redução do tempo de espera do atendimento, além de ser importante também para casos das transferências de pacientes ou de órgãos para transplantes”, lembrou Rós.

O trabalhador braçal, Luis Bueno, de 47 anos, também precisou ser transportado de helicóptero até o heliponto do HMC, após sofrer um acidente ao cortar uma árvore com mais de dez metros de altura no município de Poconé (distante a 117 km da capital, Cuiabá).

“O galho da árvore caiu e acertou minha face. Fiquei caído por um tempo e depois consegui pedir ajuda. Foi então que me levaram à unidade de saúde, que acionou o Centro Integrado de Operações Aéreas – CIOPAER para realizar o transporte aéreo até o Hospital Municipal de Cuiabá”, informou.

Para o prefeito, Emanuel Pinheiro, o heliponto do HMC amplia a possibilidade de cuidar com mais eficiência da população.

“O heliponto é um ganho para a população de todo o Estado, pois transporta pacientes de outros municípios de Mato Grosso. A agilidade do transporte e o atendimento com qualidade são fatores determinantes para salvar vidas. Hoje o HMC é a única unidade hospitalar com heliponto, isso representa o comprometimento da minha gestão de humanizar os serviços para a nossa gente”, ressaltou o prefeito.

O heliponto do HMC comporta aproximadamente 4,5 toneladas e atende totalmente os parâmetros exigidos pela Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC.