Unidade de pronto atendimento passa por adequações para ampliar capacidade de atendimento

Encontro foi marcado pelo governador em Exercício, Otaviano Pivetta, no Palácio Paiaguás, e contou com a presença do secretário municipal de Governo, Dito Lucas

Por solicitação do governador em Exercício de Mato Grosso, Otaviano Pivetta, os secretários municipais de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Pe. Edson Sestari e de Governo, Benedito Lucas de Miranda – Dito Lucas -, foram recebidos pelo secretário de Estado de Educação, Alan Porto, ontem (22), no Palácio Paiaguás, em Cuiabá.

Na pauta, a organização da oferta, por meio do processo de redimensionamento, para promover a melhoria da qualidade do ensino na rede pública de Várzea Grande. De acordo com o secretário Alan Porto, além das parcerias apresentadas ao Município, por meio dos programas Alfabetiza Mato Grosso e o Mais MT Muxirum de alfabetização de jovens e adultos, o Estado quer dialogar com a gestão para a possibilidade de realizar investimentos na ampliação de unidades escolares com o objetivo de atender 2.757 estudantes dos anos iniciais.

Várzea Grande é o município que apresenta o maior número de alunos dos anos iniciais atendidos pelo governo do Estado e a elaboração de um plano de ação estratégico é necessário para o acolhimento desses alunos. A proposta do governo é o apoio para a ampliação do número de salas de aula e a construção de novas unidades escolares para suprir essa demanda.

O secretário, Pe. Edson Sestari elogiou a iniciativa do governador em exercício, Otaviano Pivetta e apresentou ao secretário Alan Porto um relatório sobre a questão do redirecionamento, com o mapeamento completo das regiões onde se encontram esses estudantes. “A infraestrutura é a grande questão para o redirecionamento dos alunos. Temos cinco Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI) que estamos retomando as obras. Os recursos já estão assegurados e a previsão é entregar, em um curto espaço de tempo, já que as obras estão entre 70% a 90% do cronograma para a conclusão” informou.

“Este foi um primeiro encontro de planejamento que tivemos com a equipe da prefeita Flávia Moretti, o próximo passo será a reunião entre as equipes da secretaria de Estado de Educação e a equipe da prefeitura de Várzea Grande para o estudo técnico e a elaboração do plano de trabalho para a viabilização dessas ações” explicou o secretário de Estado.

O secretário de Governo, Benedito Lucas, disse que o encontro contribuiu para estreitar ainda mais as relações entre gestão Flavia Moretti junto ao governo do Estado. “O município de Várzea Grande cresce de forma muito acelerada e necessita cada vez mais da parceria entre os poderes, visando implementar políticas públicas que possam atender a comunidade, de forma humanizada, inclusiva e acolhedora. Essa parceria com o governo de Mato Grosso certamente vai levar muitos benefícios à população de Várzea Grande” concluiu.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT