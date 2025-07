Unidade móvel da Justiça Eleitoral em MT vai atender eleitores da Capital e Várzea Grande

Para que a escolha de cada cidadão e cidadã seja respeitada, valorizada e garantida com total segurança, a Justiça Eleitoral conta com uma das ferramentas mais efetivas para o exercício democrático: o cadastramento biométrico. Em Mato Grosso, atualmente, 87,6%, ou seja, pouco mais de 2,1 milhões do total de 2,5 milhões de pessoas aptas ao voto, já garantiram essa chave exclusiva, afinal, cada digital é única.

Ao cadastrar a biometria na Justiça Eleitoral, o eleitor ou eleitora garante que ninguém mais possa votar em seu lugar. É esta mensagem que a campanha de conscientização lançada pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT), “Biometria 100%”, busca passar ao eleitorado. As peças publicitárias gráficas, de áudio e de vídeo foram produzidas em conjunto com órgãos parceiros: Tribunal de Contas do Estado (TCE-MT), Tribunal de Justiça de Mato Grosso e TV Assembleia.

Segundo a presidente do TRE-MT, desembargadora Serly Marcondes Alves, as instituições estão empenhadas neste objetivo de ampliar a cobertura biométrica do eleitorado mato-grossense. “Agradecemos muito a contribuição dos órgãos parceiros no desenvolvimento desta campanha, que visa sensibilizar o eleitor e a eleitora de que a biometria representa o voto de cada um e cada uma, com identidade única, marcado pela presença de cada pessoa. É mais do que um registro, é um compromisso com a democracia”, salientou.

Para ampliar a quantidade de pessoas no estado com a biometria cadastrada, a Justiça Eleitoral tem desenvolvido diversas ações, como busca ativa de eleitores e eleitoras por meio de contato pelo WhatsApp, mutirões de atendimento em zonas urbanas, rurais e comunidades quilombolas e indígenas, assinaturas de termos de cooperação com órgãos locais para ampliação da capacidade de atendimento, entre outras.

O vice-presidente e corregedor regional eleitoral, desembargador Marcos Machado, destacou o empenho de todos juízes e juízas eleitorais, servidores e servidoras, além de colaboradores parceiros da Justiça Eleitoral. A cooperação de todos é muito importante, e temos recebido apoio nesse sentido, principalmente dos municípios, que têm papel fundamental no sucesso do cadastramento biométrico. O diálogo contínuo com os prefeitos e gestores locais fortalece nossa atuação e é decisivo para alcançarmos a meta de 98% de eleitores e eleitoras biometrizados em todo o estado”.

Além de contar com parcerias institucionais de outros órgãos, a ampliação do atendimento ao eleitorado é viabilizada pelo recebimento de 50 novos kits completos de biometria. Também há 150 novos kits incompletos que se juntarão a outros 109 kits incompletos já adquiridos, que estarão disponíveis para instalação em novos pontos de coleta biométrica, por meio de parcerias com Prefeituras.

Como fazer a biometria

Para cadastrar a biometria, basta comparecer ao Cartório Eleitoral mais próximo com documento oficial de identificação (RG, CNH, CTPS; Certidões de Nascimento ou Casamento são aceitas exclusivamente para títulos novos) e comprovante de residência. Para homens que completam 19 anos em 2025, também é necessário apresentar o comprovante de alistamento militar. O procedimento é rápido, gratuito e seguro.

O atendimento da Justiça Eleitoral é disponibilizado de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30, com exceção de algumas Centrais de Atendimento específicas em algumas localidades. Consulte aqui detalhes de endereço e horários de atendimento em cada local. Dúvidas podem ser sanadas e mais informações podem ser obtidas pelo Disque Eleitor: 0800 647 8191.

Jornalista: Nara Assis

#PraTodosVerem: A imagem é composta por duas peças publicitárias da campanha “Biometria 100%”, promovida pelo TRE-MT em parceria com o TCE-MT, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso e a TV Assembleia. À esquerda, há uma jovem sorridente apontando o dedo indicador para um símbolo digital luminoso; à direita, um jovem também aponta para o mesmo tipo de símbolo. Ambas as peças destacam a frase “Sua digital é única. Ela garante mais agilidade na hora do voto.”, reforçando a importância do cadastramento biométrico para segurança e eficiência no processo eleitoral.

Fonte: TRE – MT