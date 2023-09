Unidade móvel da Secretaria de Saúde de MT percorreu 11 municípios e possibilitou aplicação de 7,7 mil vacinas

O Tribunal de Justiça de Mato-Grosso (TJMT), informa que de acordo com o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) a inclusão do duplo fator de autenticação com utilização de e-mail tanto nas soluções da Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ-Br), como no sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe) estará configurada a todos os clientes do serviço de autenticação única Single Sign-On (SSO) dessas duas soluções tecnológicas, a partir desta segunda-feira (11 de setembro).

A iniciativa, que tem o objetivo de promover o constante aprimoramento e elevação do nível de segurança aplicado ao sistema, visa prevenir ataques cibernéticos e garantir a integridade e a confiabilidade dos dados.

Segundo o coordenador de Tecnologia da Informação do TJMT, Thomás Augusto Caetano, o Departamento de Tecnologia da Informação do Conselho Nacional de Justiça reforça que a alteração foi realizada apenas no processo de autenticação e exclusivamente do lado do serviço SSO, sem qualquer necessidade de alteração no sistema PJe.

O usuário que se autenticar no PJe pela primeira vez, seja por certificado digital ou CPF e senha, receberá um código de autenticação no seu e-mail cadastrado no sistema para validação. Contudo, o segundo fator de autenticação funcionará apenas quando os usuários tiverem seus e-mails cadastrados no PJe com as terminações jus.br e gov.br.

A dupla autenticação:é um método de segurança que exige que o usuário insira dois fatores diferentes para acessar um sistema ou aplicativo. No caso da dupla autenticação em e-mail, o usuário deve informar sua senha e um código enviado para seu endereço de e-mail.

Mais informações sobre as mudanças acesse: https://docs.pje.jus.br/tutoriais/duplo-fator-autenticacao-pje-sso/

