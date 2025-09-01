Unidades Básicas de Saúde de Cuiabá iniciam programação especial de prevenção ao suicídio

As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Cuiabá iniciaram, nesta semana, uma série de atividades em alusão ao Setembro Amarelo, campanha dedicada à prevenção do suicídio e à valorização da vida. A mobilização acontece em todas as regionais da capital e segue até o fim do mês, com ações durante a semana e programações especiais aos sábados, para alcançar também a população que não consegue ir às unidades em dias úteis.

O objetivo é acolher, ouvir e dialogar sobre saúde mental, fortalecendo vínculos comunitários e ampliando o acesso aos serviços. Durante todo o mês, as equipes da Atenção Primária realizam rodas de conversa, oficinas terapêuticas, palestras e atendimentos individualizados, além de incentivar práticas de autocuidado. A proposta é identificar sinais de alerta, reduzir o estigma em torno do sofrimento psíquico e garantir que a população tenha acesso a apoio psicológico e social.

A secretária municipal de Saúde, Danielle Carmona, destacou a relevância da mobilização. “O Setembro Amarelo é um chamado para toda a sociedade refletir sobre a importância da saúde mental. Ao levarmos essas ações para dentro das comunidades, queremos acolher as pessoas, abrir espaços de escuta e, principalmente, mostrar que ninguém está sozinho. Essa é uma prioridade da gestão, cuidar da saúde integral da nossa população”, afirmou.

Além das ações voltadas diretamente à comunidade, o mês também será marcado por capacitações para os profissionais da Atenção Primária, abordando temas como saúde da pessoa idosa, triagem neonatal, manejo clínico da tuberculose, tabagismo e arboviroses. Essas formações visam fortalecer a rede de cuidado e ampliar a resolutividade dos serviços oferecidos.

Cronograma das ações nas regionais de Cuiabá

Regional Norte – 06/09/2025

USFs Novo Paraíso 1 e 2, Paiaguás, Clínica da Família, CPA 3, CPA 4, Jardim União/Florianópolis, Jardim Vitória 1 e 2.

Regional Sul – 13/09/2025

USFs Jardim Industriário, Pedra 90 (1, 2 e 3), Nico Baracati, Santa Laura/Jardim Fortaleza, Osmar Cabral/Liberdade, São João Del Rei/Novo Millenium, Tijucal, Parque Ohara, Coxipó (1 e 2), Santa Terezinha, Jóckey Club, Parque Atalaia e Parque Cuiabá.

Regional Leste – 20/09/2025

USFs Grande Terceiro, Lixeira/Baú, Areão, Dom Aquino, Imperial, Campo Velho, Várzea Ana Poupina, Altos da Serra (1 e 2), Praeiro (1 e 2), Dr. Fábio (1 e 2) e Pedregal.

Regional Oeste – 27/09/2025

USFs Santa Amália/Araçá, Cid Verde/Cidade Alta, Ribeirão do Lipa, Santa Izabel, Despraiado, Ribeirão da Ponte, Sucuri e Independência.

Regional Rural – 27/09/2025

USF Guia.

O Setembro Amarelo reforça o compromisso da gestão municipal em priorizar a saúde mental como parte essencial da qualidade de vida da população, aproximando a comunidade dos serviços de saúde e promovendo um cuidado cada vez mais acolhedor.

#PraCegoVer

A imagem mostra a fachada da USF São Gonçalo em tons de verde e branco.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT