Cuiabá

Unidades Básicas de Saúde de Cuiabá iniciam programação especial de prevenção ao suicídio

01/09/2025

As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Cuiabá iniciaram, nesta semana, uma série de atividades em alusão ao Setembro Amarelo, campanha dedicada à prevenção do suicídio e à valorização da vida. A mobilização acontece em todas as regionais da capital e segue até o fim do mês, com ações durante a semana e programações especiais aos sábados, para alcançar também a população que não consegue ir às unidades em dias úteis.

O objetivo é acolher, ouvir e dialogar sobre saúde mental, fortalecendo vínculos comunitários e ampliando o acesso aos serviços. Durante todo o mês, as equipes da Atenção Primária realizam rodas de conversa, oficinas terapêuticas, palestras e atendimentos individualizados, além de incentivar práticas de autocuidado. A proposta é identificar sinais de alerta, reduzir o estigma em torno do sofrimento psíquico e garantir que a população tenha acesso a apoio psicológico e social.

A secretária municipal de Saúde, Danielle Carmona, destacou a relevância da mobilização. “O Setembro Amarelo é um chamado para toda a sociedade refletir sobre a importância da saúde mental. Ao levarmos essas ações para dentro das comunidades, queremos acolher as pessoas, abrir espaços de escuta e, principalmente, mostrar que ninguém está sozinho. Essa é uma prioridade da gestão, cuidar da saúde integral da nossa população”, afirmou.

Além das ações voltadas diretamente à comunidade, o mês também será marcado por capacitações para os profissionais da Atenção Primária, abordando temas como saúde da pessoa idosa, triagem neonatal, manejo clínico da tuberculose, tabagismo e arboviroses. Essas formações visam fortalecer a rede de cuidado e ampliar a resolutividade dos serviços oferecidos.

Cronograma das ações nas regionais de Cuiabá

Regional Norte – 06/09/2025
USFs Novo Paraíso 1 e 2, Paiaguás, Clínica da Família, CPA 3, CPA 4, Jardim União/Florianópolis, Jardim Vitória 1 e 2.

Regional Sul – 13/09/2025
USFs Jardim Industriário, Pedra 90 (1, 2 e 3), Nico Baracati, Santa Laura/Jardim Fortaleza, Osmar Cabral/Liberdade, São João Del Rei/Novo Millenium, Tijucal, Parque Ohara, Coxipó (1 e 2), Santa Terezinha, Jóckey Club, Parque Atalaia e Parque Cuiabá.

Regional Leste – 20/09/2025
USFs Grande Terceiro, Lixeira/Baú, Areão, Dom Aquino, Imperial, Campo Velho, Várzea Ana Poupina, Altos da Serra (1 e 2), Praeiro (1 e 2), Dr. Fábio (1 e 2) e Pedregal.

Regional Oeste – 27/09/2025
USFs Santa Amália/Araçá, Cid Verde/Cidade Alta, Ribeirão do Lipa, Santa Izabel, Despraiado, Ribeirão da Ponte, Sucuri e Independência.

Regional Rural – 27/09/2025
USF Guia.

O Setembro Amarelo reforça o compromisso da gestão municipal em priorizar a saúde mental como parte essencial da qualidade de vida da população, aproximando a comunidade dos serviços de saúde e promovendo um cuidado cada vez mais acolhedor.

#PraCegoVer

A imagem mostra a fachada da USF São Gonçalo em tons de verde e branco.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT

