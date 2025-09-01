Cuiabá
Unidades Básicas de Saúde de Cuiabá iniciam programação especial de prevenção ao suicídio
As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Cuiabá iniciaram, nesta semana, uma série de atividades em alusão ao Setembro Amarelo, campanha dedicada à prevenção do suicídio e à valorização da vida. A mobilização acontece em todas as regionais da capital e segue até o fim do mês, com ações durante a semana e programações especiais aos sábados, para alcançar também a população que não consegue ir às unidades em dias úteis.
O objetivo é acolher, ouvir e dialogar sobre saúde mental, fortalecendo vínculos comunitários e ampliando o acesso aos serviços. Durante todo o mês, as equipes da Atenção Primária realizam rodas de conversa, oficinas terapêuticas, palestras e atendimentos individualizados, além de incentivar práticas de autocuidado. A proposta é identificar sinais de alerta, reduzir o estigma em torno do sofrimento psíquico e garantir que a população tenha acesso a apoio psicológico e social.
A secretária municipal de Saúde, Danielle Carmona, destacou a relevância da mobilização. “O Setembro Amarelo é um chamado para toda a sociedade refletir sobre a importância da saúde mental. Ao levarmos essas ações para dentro das comunidades, queremos acolher as pessoas, abrir espaços de escuta e, principalmente, mostrar que ninguém está sozinho. Essa é uma prioridade da gestão, cuidar da saúde integral da nossa população”, afirmou.
Além das ações voltadas diretamente à comunidade, o mês também será marcado por capacitações para os profissionais da Atenção Primária, abordando temas como saúde da pessoa idosa, triagem neonatal, manejo clínico da tuberculose, tabagismo e arboviroses. Essas formações visam fortalecer a rede de cuidado e ampliar a resolutividade dos serviços oferecidos.
Cronograma das ações nas regionais de Cuiabá
Regional Norte – 06/09/2025
USFs Novo Paraíso 1 e 2, Paiaguás, Clínica da Família, CPA 3, CPA 4, Jardim União/Florianópolis, Jardim Vitória 1 e 2.
Regional Sul – 13/09/2025
USFs Jardim Industriário, Pedra 90 (1, 2 e 3), Nico Baracati, Santa Laura/Jardim Fortaleza, Osmar Cabral/Liberdade, São João Del Rei/Novo Millenium, Tijucal, Parque Ohara, Coxipó (1 e 2), Santa Terezinha, Jóckey Club, Parque Atalaia e Parque Cuiabá.
Regional Leste – 20/09/2025
USFs Grande Terceiro, Lixeira/Baú, Areão, Dom Aquino, Imperial, Campo Velho, Várzea Ana Poupina, Altos da Serra (1 e 2), Praeiro (1 e 2), Dr. Fábio (1 e 2) e Pedregal.
Regional Oeste – 27/09/2025
USFs Santa Amália/Araçá, Cid Verde/Cidade Alta, Ribeirão do Lipa, Santa Izabel, Despraiado, Ribeirão da Ponte, Sucuri e Independência.
Regional Rural – 27/09/2025
USF Guia.
O Setembro Amarelo reforça o compromisso da gestão municipal em priorizar a saúde mental como parte essencial da qualidade de vida da população, aproximando a comunidade dos serviços de saúde e promovendo um cuidado cada vez mais acolhedor.
#PraCegoVer
A imagem mostra a fachada da USF São Gonçalo em tons de verde e branco.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Iniciativa da vereadora Katiuscia fortalece a regularização fundiária em Cuiabá
Fonte: Câmara de Cuiabá – MT
Prefeito anuncia ajustes na Limpurb e garante proteção aos trabalhadores
O prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, anunciou na manhã desta segunda-feira (1º) um reajuste no contingente de colaboradores terceirizados que prestam serviços de limpeza e manutenção urbana por meio da Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (Limpurb). A medida faz parte do processo de reorganização administrativa após o encerramento do contrato da Prefeitura com a empresa MD Terceirizados, responsável pela execução dos serviços.
As equipes terceirizadas atuam na roçagem, capinagem, varrição, pintura de meio-fio, retirada de bolsões de lixo, além da manutenção de praças e parques, incluindo jardinagem.
Segundo Brunini, a decisão visa assegurar que os direitos trabalhistas dos colaboradores sejam integralmente respeitados. “Nosso compromisso é duplo: primeiro, não deixar ninguém sem emprego; segundo, não permitir que vocês fiquem sem receber seus direitos trabalhistas. Estamos fazendo a transição de forma gradual, transparente e responsável para que cada trabalhador receba o que é seu por direito”, destacou o prefeito.
O contrato com a empresa MD Terceirizados foi encerrado em maio. Para evitar uma demissão em massa, a Prefeitura adotou um modelo emergencial, conhecido como pagamento indenizatório, que permitiu a continuidade temporária das atividades. Entretanto, conforme explicou o prefeito, a legislação exige a abertura de um novo processo licitatório. “Não podemos mais manter esse formato, porque não é permitido por lei. Já demos início à licitação, na qual qualquer empresa poderá participar. O que importa é que será feito com transparência e dentro da lei”, afirmou Brunini.
Vale ressaltar que, por se tratar de uma empresa pública, a Limpurb não segue os critérios da Lei nº 14.133/2021, que rege as licitações e contratações públicas no Brasil, mas sim os parâmetros da Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, que dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias. Essa lei abrange toda e qualquer empresa pública e sociedade de economia mista que explore atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, ainda que a atividade econômica esteja sujeita ao regime de monopólio da União ou seja de prestação de serviços públicos.
Na última semana, a gestão municipal comunicou à empresa o desligamento de 100 trabalhadores, medida que será acompanhada de perto para garantir o pagamento das rescisões. Caso a empresa não cumpra as obrigações, a Prefeitura acionará o Ministério Público do Trabalho.
Para auxiliar os trabalhadores que passarão pela transição, a Secretaria Municipal de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, sob o comando do secretário Vicente Falcão, levou ao local as vans do Sine Municipal, oferecendo vagas de emprego em empresas privadas da capital.
“Quero reforçar: aqueles que tiverem dificuldade em receber seus direitos trabalhistas devem procurar a Prefeitura. Nossa obrigação é fiscalizar e acompanhar cada pagamento, para garantir que o dinheiro chegue às mãos de vocês”, reforçou o prefeito.
O diretor-geral da Limpurb, Felipe Wellaton, ressaltou o compromisso da atual gestão com a responsabilidade fiscal e o respeito aos trabalhadores. “Na nossa gestão, os pagamentos sempre foram feitos em dia. Até agosto, todos os salários foram quitados até o quinto dia útil, sem atrasos. No passado, isso não acontecia: havia dívidas trabalhistas, previdenciárias e até terceirizadas ficaram meses sem receber. Essa realidade mudou e não voltará a se repetir”, disse Wellaton.
Brunini finalizou destacando que a Prefeitura seguirá acompanhando cada etapa do processo até a contratação da nova empresa. “Estamos cuidando para que ninguém fique desamparado. A cidade precisa dos serviços de limpeza e os trabalhadores precisam de segurança jurídica. Essa mudança vai ser feita com responsabilidade, respeito e transparência”, concluiu o prefeito.
#PraCegoVer
A imagem mostra o prefeito Abilio Brunini em diálogo com os colaboradores da Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos – Limpurb.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
