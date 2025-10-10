Várzea Grande
Unidades de Saúde atendem mulheres em mais uma ação especial
Amanhã, sábado, dia 11 de outubro, será um dia especial, dia de cuidar de quem cuida de tudo e de todos. Vinte e cinco unidades de saúde de Várzea Grande estarão abertas até às 17h, acolhendo e ofertando consultas, palestras, testagens rápidas, vacinas, atendimento odontológico e exames preventivos como mamografia e o CCO
Intensificando as ações do Outubro Rosa, a Secretaria Municipal de Saúde de Várzea Grande realiza neste sábado (11), das 7h às 17h, uma grande mobilização em 25 unidades de saúde do Município. A ação tem como foco o cuidado integral com a saúde da mulher, oferecendo diversos serviços e atendimentos gratuitos durante todo o dia.
Serão ofertadas consultas médicas direcionadas ao público feminino, solicitação de mamografias, palestras educativas sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo do útero, além da realização do exame preventivo Papanicolau (CCO).
As unidades também farão testagem rápida para Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), com oferta de tratamento para os casos positivos. A vacinação seguirá o calendário nacional, incluindo doses contra o sarampo.
O atendimento odontológico também será disponibilizado em unidades específicas, entre elas, USF Cristo Rei, USF COHAB Cristo Rei, USF Manaíra, USF São Mateus, USF Cabo Michel, USF Aurília Curvo, USF Jardim Glória, USF Marajoara, USF Parque do Lago, USF 24 de Dezembro e USF Limpo Grande.
De acordo com a superintendente da Atenção Primária à Saúde, Janaína Monteiro, a ação reforça o compromisso do Município em facilitar, ampliar o acesso das mulheres aos serviços de saúde.
“Essa mobilização é uma forma de estarmos ainda mais próximos das mulheres, oferecendo cuidado, acolhimento e prevenção. Realizar o atendimento aos sábados é uma forma de oportunizar aquelas que, durante a semana, têm dificuldade de comparecer às unidades, pois trabalham, se dedicam à casa, aos filhos e à família”, destacou.
A secretária municipal de Saúde, Deisi Bocalon, ressalta que o Outubro Rosa é um movimento que vai além da conscientização. “Cuidar da saúde da mulher é uma prioridade da gestão. Queremos garantir que todas tenham acesso ao atendimento preventivo, que salva vidas. Essa ação é mais uma demonstração do nosso compromisso com o bem-estar das mulheres várzea-grandenses”, afirmou.
Prefeitura intensifica serviços urbanos nesta sexta-feira, dia 8
Vinte e três localidades recebem frentes de trabalho do ‘VG em Ação’ hoje
A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, divulga a programação do “VG em Ação” desta sexta-feira (8).
As equipes estão mobilizadas em diferentes regiões da cidade, executando serviços de limpeza urbana, poda de árvores, manutenção de sinalização de trânsito e semáforos, instalação de quebra-molas, troca de lâmpadas e demais ações de zeladoria.
Roçagem, capinação, retirada de bolsões de lixo e pintura de meio-fio:
• Bairro Celestino Henrique
• Bairro Grande Cristo Rei
• Bairro Jardim Glória II
• Bairro Mapim
• Parque Tanque do Fancho
• Praças Armando Reslan Salem (Todimo) e Couto Magalhães (Raia Drogasil)
• Prefeitura de Várzea Grande – Pátio
• Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Agrário
Roçada e transporte
• Bairro Celestino Henrique
• Bairro Jardim Ipanema
• Bairro Jardim Oliveiras
• Bairro Parque São João
• Praça do Lombriga – Vista Alegre
Iluminação pública
(Troca de lâmpadas queimadas e instalação de braços)
• Bairro 15 de Maio
• Bairro Grande Cristo Rei
• Comunidade Bom Sucesso
A Prefeitura reforça seu compromisso diário com a melhoria da infraestrutura urbana, promovendo mais segurança, mobilidade e qualidade de vida para a população várzea-grandense.
Prefeitura decreta pontos facultativos em alusão ao Dia do Servidor e ao Dia da Consciência Negra
A Prefeitura de Várzea Grande publicou o Decreto n° 76/2025, que dispõe sobre pontos facultativos nos dias 27 de outubro e 21 de novembro. As respectivas datas remetem à véspera do Dia do Servidor Público (28 de outubro) e pós ao Dia da Consciência Negra (20 de novembro).
Conforme o decreto, a ação visa racionamento de despesas, insumos materiais, energia elétrica, entre outros. Sendo assim, durante a semana do Dia do Servidor, os trabalhos não essenciais devem retornar no dia 29 de outubro. Já na semana do feriado do Dia da Consciência Negra, os atendimentos serão retomados no dia 22 de novembro.
Serão suspensos somente serviços não essenciais. “O disposto neste Decreto não se aplica aos serviços considerados essenciais e àqueles que, por sua natureza, não possam sofrer interrupção, em especial, os prestados pelas Secretarias Municipais de Viação e Obras, Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, Saúde, Educação, Defesa Civil e Guarda Municipal, ou por outros órgãos cujas atividades sejam indispensáveis à coletividade”.
O decreto também não interfere nas atividades privadas. Por exemplo, o comércio poderá funcionar normalmente nas datas, desde que avalizados pelas convenções coletivas.
PM prende homem faccionado em flagrante por homicídio em Cáceres
A Polícia Militar prendeu um homem faccionado, de 25 anos, pelo crime de homicídio e sequestro, no final da noite...
Polícia Civil prende em flagrante trio que aplicou golpes em lojas em Cuiabá
A Polícia Civil de Mato Grosso prendeu em flagrante, na tarde desta quinta-feira (9.10), três suspeitos de integrarem uma associação...
Polícias Civil e Militar prendem suspeito de feminicídio em Peixoto de Azevedo
Uma ação rápida e integrada entre as Polícias Civil e Militar resultou, no início da noite desta quinta-feira (9.10), na...
Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos
Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...
Governo lança consulta sobre fim da exigência de autoescola para CNH
Proposta prevê que candidato poderá contratar instrutor autônomo O Ministério dos Transportes abre, a partir desta quinta-feira (2), uma consulta...
Câmara dos Deputados aprova isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil
A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (1º), com 493 votos favoráveis e nenhum contrário, o texto-base do projeto de...
