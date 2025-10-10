Unidades de Saúde atendem mulheres em mais uma ação especial

Amanhã, sábado, dia 11 de outubro, será um dia especial, dia de cuidar de quem cuida de tudo e de todos. Vinte e cinco unidades de saúde de Várzea Grande estarão abertas até às 17h, acolhendo e ofertando consultas, palestras, testagens rápidas, vacinas, atendimento odontológico e exames preventivos como mamografia e o CCO

Intensificando as ações do Outubro Rosa, a Secretaria Municipal de Saúde de Várzea Grande realiza neste sábado (11), das 7h às 17h, uma grande mobilização em 25 unidades de saúde do Município. A ação tem como foco o cuidado integral com a saúde da mulher, oferecendo diversos serviços e atendimentos gratuitos durante todo o dia.

Serão ofertadas consultas médicas direcionadas ao público feminino, solicitação de mamografias, palestras educativas sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo do útero, além da realização do exame preventivo Papanicolau (CCO).

As unidades também farão testagem rápida para Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), com oferta de tratamento para os casos positivos. A vacinação seguirá o calendário nacional, incluindo doses contra o sarampo.

O atendimento odontológico também será disponibilizado em unidades específicas, entre elas, USF Cristo Rei, USF COHAB Cristo Rei, USF Manaíra, USF São Mateus, USF Cabo Michel, USF Aurília Curvo, USF Jardim Glória, USF Marajoara, USF Parque do Lago, USF 24 de Dezembro e USF Limpo Grande.

De acordo com a superintendente da Atenção Primária à Saúde, Janaína Monteiro, a ação reforça o compromisso do Município em facilitar, ampliar o acesso das mulheres aos serviços de saúde.

“Essa mobilização é uma forma de estarmos ainda mais próximos das mulheres, oferecendo cuidado, acolhimento e prevenção. Realizar o atendimento aos sábados é uma forma de oportunizar aquelas que, durante a semana, têm dificuldade de comparecer às unidades, pois trabalham, se dedicam à casa, aos filhos e à família”, destacou.

A secretária municipal de Saúde, Deisi Bocalon, ressalta que o Outubro Rosa é um movimento que vai além da conscientização. “Cuidar da saúde da mulher é uma prioridade da gestão. Queremos garantir que todas tenham acesso ao atendimento preventivo, que salva vidas. Essa ação é mais uma demonstração do nosso compromisso com o bem-estar das mulheres várzea-grandenses”, afirmou.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT