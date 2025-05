Unidades de saúde de Cuiabá recebem vistoria em fase final de obras

Antoniel Pontes – assessoria vereador Rafael Ranalli

Por 24 votos favoráveis, o Instituto Dourado, ligado ao Cuiabá Esporte Clube, foi declarado de “utilidade pública” na sessão ordinária desta quinta-feira (15). O instituto promove o bem-estar social, cultural e esportivo da comunidade da capital. O projeto de lei é uma proposição conjunta dos vereadores Rafael Ranalli (PL), Dra. Mara (Podemos) e t.coronel Dias (Cidadania).

O vice-presidente do Instituto Dourado, Rogério Rodrigues, na semana passada falou do projeto que atende 700 crianças na capital por meio do esporte e enfatizou que Ranalli é um grande apoiador do time no país.

“O Instituto tem por objetivo trazer desenvolvimento social e humano a crianças e adolescentes do Estado. E hoje, por meio do esporte, do futebol, o Cuiabá Esporte Clube já tem sua categoria de base, sua escolinha que atende, em média, 700 crianças e adolescentes com esporte. Com o projeto aprovado, o Instituto conseguirá aumentar ainda mais esse número para dar oportunidades, pois hoje o futebol já se tornou uma profissão. Agradeço ao vereador Ranalli, nosso fã incondicional do Cuiabá, que nos representa em todo o Brasil”, explicou o vice-presidente do Instituto Dourado.

Ranalli comentou sobre a importância do Cuiabá para o Estado e do projeto promovido pelo Instituto, que resulta na descoberta de vários craques na capital.

“É uma felicidade para quem é cuiabano ter, nesses últimos anos, o Dourado representando a cidade e levando seu nome para todo o Brasil. Um time aguerrido que representou nossa cidade. No lado social, estivemos no clube, propusemos o projeto porque o ganho que essa cidade teve com esse time foi ímpar. Que descubramos vários Neymares e craques na nossa cidade com o trabalho do Instituto. Sabemos que ele impulsiona a vida dele e de seus familiares. Meu sobrinho Pietro Beal é da categoria de base, artilheiro do Mato-grossense, camisa 9 e assinou na semana passada um contrato com o Cuiabá”, contou Ranalli.

Durante a campanha eleitoral, Ranalli vestiu a camisa do eleitoral e presenteou Ferreira (PL-MG), Jair Messias Bolsonaro e o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) com a camiseta do time.

Com a aprovação da utilidade pública, o Instituto poderá ampliar suas atividades e fortalecer seu papel social. O projeto não gera despesas para a administração pública e não representa impacto financeiro.

Ranalli entregará em 4 de julho o título de cidadão cuiabano ao empresário Cristiano Dresch, que atualmente comanda o time da Série B do Campeonato Brasileiro.