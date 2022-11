Unidades de Saúde de Várzea Grande realizam ações de combate ao câncer de próstata

Na próxima terça-feira, dia 08, haverá a abertura oficial das ações do ‘Novembro Azul’, na Tenda da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Ipase, a partir das 17h. Os atendimentos seguem até o dia 30 de novembro.

SECOM/VG – A chegada do mês de novembro lembra a população sobre os cuidados com a saúde dos homens, especialmente relacionados ao câncer de próstata. As Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Várzea Grande já estão organizadas para enfatizar os cuidados preventivos não somente para a doença, como para a necessidade de hábitos saudáveis, práticas de atividades físicas e cuidado em saúde, além da abordagem sobre os diabetes.

A abertura oficial das ações do ‘Novembro Azul’, em Várzea Grande, será realizada na próxima terça-feira, às 17h, na ‘Tenda da Prevenção’, localizada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Ipase. Os atendimentos no local seguirão até o dia 30 de novembro, das 17h às 21h, onde estarão disponíveis à população atendimento médico, solicitação de exames para diagnóstico do câncer da próstata, exames para detecção de diabetes e aferição de pressão arterial, além de testes rápido de doenças sexualmente transmissíveis e vacinação.

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Superintendência da Atenção Primária à Saúde, também organizou um cronograma de ações e serviços, que ocorrerão a partir também do dia 8 de novembro, para todas as 22 Unidades Básicas de Saúde do Município, para este mês do Novembro Azul, que funcionarão em horário de expediente, das 8h às 16h, onde serão realizadas palestras educativas sobre os cuidados com a saúde e o câncer de próstata, coleta para teste rápido de doenças sexualmente transmissíveis, diabetes, vacinações e solicitações de exames para diagnóstico do câncer de próstata.

“O cuidado do homem vai para além da próstata. É preciso a conscientização para a busca dos hábitos saudáveis, controle do peso e prática de atividades físicas. Deixamos nossas estruturas prontas tanto na UPA Ipase como nas UBS, para o acesso e acolhimento nos cuidados da saúde do homem, onde serão abordados temas de prevenção de violências e acidentes, planejamento familiar, saúde sexual, saúde reprodutiva, paternidade ativa, hábitos de vida saudáveis e cuidado de doenças como diabetes e hipertensão”, alertou o secretário Municipal de Saúde de Várzea Grande, Gonçalo de Barros.

Para o prefeito, Kalil Baracat, o ‘Novembro Azul’ é uma campanha de conscientização realizada por diversas entidades, dirigida especialmente aos homens, procurando conscientizá-los a respeito das doenças masculinas, enfatizando a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de próstata. “O objetivo é abordar a saúde do homem de forma integral e enfatizar, aos homens acima de 60 anos, a temática do Câncer de Próstata. A procura pelo cuidado em saúde entre as mulheres é maior que entre os homens. Por isso, cada UBS desenvolve a sua atividade específica para atrair a população masculina”, comentou o prefeito.

A Tenda da Prevenção da UPA Ipase conta com a parceria da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, no reforço da saúde preventiva de toda a população de Várzea Grande.