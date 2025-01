Unidades de Saúde de Várzea Grande voltam a fazer coleta de sangue

Mais uma vez, prefeita faz história e já nos primeiros dias de mandato traz equipe de rua para seu gabinete para ouvir demandas e criar, juntos, estratégias que possam melhorar e fortalecer o abastecimento de água em Várzea Grande

A prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti (PL), realizou na manhã desta terça-feira (14), reunião inédita com os 20 servidores do Departamento de Água e Esgoto (DAE-VG) responsáveis pelas manobras do abastecimento na cidade. O encontro, que contou com a participação do diretor-presidente do DAE, Sandro Azambuja, e de outros diretores da autarquia, reforça o compromisso da gestão em promover uma administração participativa, transparente e eficaz.

Os servidores de manobra desempenham função essencial: eles operam milhares de registros espalhados por toda a cidade, abrindo e fechando manualmente os acessos aos bairros para direcionar o abastecimento conforme o cronograma estabelecido. Essa atividade é fundamental para garantir que a água chegue de forma organizada e eficiente às diferentes regiões de Várzea Grande.

Conforme a prefeita, o objetivo principal da reunião foi ouvir diretamente esses trabalhadores, compreender suas demandas, discutir formas de melhorar o abastecimento de água e garantir melhores condições de trabalho. Durante o encontro, a prefeita destacou a importância do diálogo com a equipe e o esforço contínuo para levar água a todos os bairros. Ela reforçou, junto aos servidores, a necessidade de fazer com que o DAE seja eficiente na entrega da água à população.

“Ouvir quem está na linha de frente é essencial. Vocês conhecem a realidade do sistema melhor do que ninguém e são fundamentais para que possamos melhorar o abastecimento e oferecer água de qualidade à população. Contamos com vocês para contribuir com sugestões e apontar as dificuldades, pois essa troca é indispensável para o desenvolvimento de Várzea Grande”, afirmou a prefeita Flávia Moretti.

Os servidores, responsáveis pela operação diária do sistema de manobra, destacaram a importância da reunião inédita. Muitos com mais de duas décadas na autarquia, tiveram hoje pela primeira vez, a oportunidade de serem convidados pelo Chefe do Executivo municipal para uma reunião, e melhor ainda: para serem ouvidos.

Segundo o técnico hidrometrista (manobrista), Matusael Silva de Oliveira, servidor do DAE há 7 anos, o momento foi histórico. “Nos sentimos acolhidos. Trabalhamos na ponta, no setor de distribuição, e é muito importante a prefeita nos ouvir e entender como funciona nosso trabalho. Somos uma das peças da engrenagem, e a reunião serviu para nos alinharmos ao que está acontecendo, expormos nossas dificuldades. Esse acolhimento nos aproxima da gestão e contribui não só para o nosso trabalho, mas também para o desenvolvimento do Município”, destacou Matusael.

O diretor-presidente do DAE, Sandro Azambuja, reforçou o compromisso da autarquia com a modernização do sistema e a valorização dos servidores. “A prefeita tem acompanhado de perto todas as mudanças no DAE, sempre atenta às necessidades e cobrando resultados. Essa proximidade e atenção ao que a equipe tem a dizer mostram o quanto ela está comprometida em fazer de verdade história no abastecimento de água em Várzea Grande.”

A reunião marcou um passo importante para fortalecer o diálogo interno no DAE e alinhar esforços em prol de um abastecimento mais eficiente e equitativo. “Estamos trabalhando intensamente para superar os desafios e garantir que a água chegue à casa de cada várzea-grandense”, concluiu a prefeita Flávia Moretti.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT