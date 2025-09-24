Unidades do Ganha Tempo recebem projeto Cultural Piano Gente

As unidades do Ganha Tempo de Cuiabá e Várzea Grande se tornaram palco do Projeto Piano Gente. As apresentações ocorrem no período vespertino, das 14h às 16h. A intervenção cultural, que combina piano de cauda, saxofone, violino e a leveza de uma bailarina, tornam a experiência do atendimento nas unidades ainda mais especial.

A unidade Ganha Tempo da Praça Ipiranga foi a primeira a receber a intervenção cultural. Nesta semana, de 22 até esta quinta-feira (25), as apresentações ocorrem no Ganha Tempo do CPA I. E de 26 a 30, será a vez da unidade Ganha Tempo Cristo Rei, em Várzea Grande.

O presidente da Associação Piano Gente e curador do projeto, Dario Scherner, explicou que o local foi escolhido por ser um ambiente acolhedor que atende a população em diversas demandas burocráticas.

“Levar o Piano Gente ao Ganha Tempo sempre foi um sonho. O projeto tem como propósito tocar as pessoas, aproximar a música das grandes massas. Por isso, escolhemos o Ganha Tempo, um local de multisserviços que recebe cidadãos de toda a cidade. Além de ser um espaço de resolução de problemas documentais, também é um ambiente de acolhimento”, destacou.

Além de ser uma ferramenta de formação cultural, o projeto também é uma oportunidade de oferecer momentos de lazer à população.

A jovem Alyne Maria, de 22 anos, visitou a unidade com a família para buscar atendimento e aprovou a iniciativa, destacando que o projeto deixou o ambiente mais acolhedor. “Eu gostei bastante. Deixou o lugar mais agradável e trouxe um pouco de conforto. A música ajuda a espairecer e acalmar os ânimos, principalmente para quem está com criança pequena. Foi muito legal poder vivenciar essa experiência”, afirmou.

Moradora dos Estados Unidos, Veracruz Saldanha, de 77 anos, estava resolvendo questões documentais e se surpreendeu com a apresentação. Ela aproveitou a oportunidade para tocar o instrumento na companhia do músico. “Achei a iniciativa maravilhosa e excelente. Amo essa arte. O piano é ótimo para abrir a mente das pessoas. Fiquei surpresa em viver esse momento em um dia comum em Cuiabá. Até toquei uma música. Foi uma experiência incrível para espairecer em meio à correria”, contou.

A Associação Piano Gente, desde 2018, leva música a públicos e locais inusitados de Mato Grosso. Já realizou mais de 200 apresentações, com concertos de piano e outros instrumentos que emocionam e encantam o público por meio da música.

Administradas pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag-MT), as sete unidades do Ganha Tempo estão instaladas nos municípios de Cuiabá, Várzea Grande, Rondonópolis, Sinop, Barra do Garças e Cáceres, e ofertam mais de 125 serviços de 24 órgãos públicos municipais, estaduais e federais. Saiba mais aqui (https://seplag.mt.gov.br/index.php?pg=ganha-tempo).

