MATO GROSSO
Unidades do Ganha Tempo recebem projeto Cultural Piano Gente
As unidades do Ganha Tempo de Cuiabá e Várzea Grande se tornaram palco do Projeto Piano Gente. As apresentações ocorrem no período vespertino, das 14h às 16h. A intervenção cultural, que combina piano de cauda, saxofone, violino e a leveza de uma bailarina, tornam a experiência do atendimento nas unidades ainda mais especial.
A unidade Ganha Tempo da Praça Ipiranga foi a primeira a receber a intervenção cultural. Nesta semana, de 22 até esta quinta-feira (25), as apresentações ocorrem no Ganha Tempo do CPA I. E de 26 a 30, será a vez da unidade Ganha Tempo Cristo Rei, em Várzea Grande.
O presidente da Associação Piano Gente e curador do projeto, Dario Scherner, explicou que o local foi escolhido por ser um ambiente acolhedor que atende a população em diversas demandas burocráticas.
“Levar o Piano Gente ao Ganha Tempo sempre foi um sonho. O projeto tem como propósito tocar as pessoas, aproximar a música das grandes massas. Por isso, escolhemos o Ganha Tempo, um local de multisserviços que recebe cidadãos de toda a cidade. Além de ser um espaço de resolução de problemas documentais, também é um ambiente de acolhimento”, destacou.
Além de ser uma ferramenta de formação cultural, o projeto também é uma oportunidade de oferecer momentos de lazer à população.
A jovem Alyne Maria, de 22 anos, visitou a unidade com a família para buscar atendimento e aprovou a iniciativa, destacando que o projeto deixou o ambiente mais acolhedor. “Eu gostei bastante. Deixou o lugar mais agradável e trouxe um pouco de conforto. A música ajuda a espairecer e acalmar os ânimos, principalmente para quem está com criança pequena. Foi muito legal poder vivenciar essa experiência”, afirmou.
Moradora dos Estados Unidos, Veracruz Saldanha, de 77 anos, estava resolvendo questões documentais e se surpreendeu com a apresentação. Ela aproveitou a oportunidade para tocar o instrumento na companhia do músico. “Achei a iniciativa maravilhosa e excelente. Amo essa arte. O piano é ótimo para abrir a mente das pessoas. Fiquei surpresa em viver esse momento em um dia comum em Cuiabá. Até toquei uma música. Foi uma experiência incrível para espairecer em meio à correria”, contou.
A Associação Piano Gente, desde 2018, leva música a públicos e locais inusitados de Mato Grosso. Já realizou mais de 200 apresentações, com concertos de piano e outros instrumentos que emocionam e encantam o público por meio da música.
Administradas pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag-MT), as sete unidades do Ganha Tempo estão instaladas nos municípios de Cuiabá, Várzea Grande, Rondonópolis, Sinop, Barra do Garças e Cáceres, e ofertam mais de 125 serviços de 24 órgãos públicos municipais, estaduais e federais. Saiba mais aqui (https://seplag.mt.gov.br/index.php?pg=ganha-tempo).
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
Escolas públicas e privadas devem revisar informações iniciais do Censo Escolar até 23 de outubro
A partir desta quarta-feira (24.9), está aberto o período de retificação dos dados da matrícula inicial do Censo Escolar 2025. Até 23 de outubro, todas as escolas públicas e privadas de Mato Grosso devem revisar as informações declaradas na primeira etapa do levantamento.
Nessa nova fase, as escolas devem confirmar, corrigir, incluir ou excluir dados referentes à infraestrutura, gestores, turmas, alunos e profissionais da educação.
O coordenador estadual do Censo Escolar, da Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT), Rodrigo Jacob, explica que o momento é decisivo para assegurar a qualidade das informações.
“É hora de alinhar e checar todos os dados inseridos no sistema entre maio e agosto, para realizar as correções necessárias no Educacenso, considerando o dia 28 de maio de 2025 como data de referência das informações”, alerta ele.
Segundo Rodrigo, esses registros são a base das estatísticas oficiais e impactam diretamente o repasse de recursos e a formulação de políticas educacionais.
Além da conferência, Jacob orienta que as unidades escolares façam o fechamento da coleta, imprimam o recibo e salvem os relatórios gerados no sistema.
“Esses documentos são a comprovação da coleta de dados e devem ser guardados, já que servem como referência para auditorias e para a gestão financeira da Educação”, acrescentou.
O secretário de Estado de Educação, Alan Porto, reforça que a participação das escolas é essencial para garantir investimentos na rede de ensino.
“Os dados do Censo Escolar são utilizados no cálculo de programas como Fundeb, ICMS Educacional, PNAE, PNATE e PNLD. Se as informações não forem corretas, a escola e seus alunos podem perder recursos importantes para a aprendizagem”, destacou.
Coordenado pelo Inep em parceria com estados e municípios, o Censo Escolar é a principal pesquisa estatística da educação básica no Brasil.
Os dados finais da matrícula inicial 2025 devem ser consolidados em dezembro e servirão de referência para avaliações nacionais, como o Saeb, além de programas de financiamento e apoio às escolas.
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
Corpo de Bombeiros socorre quatro vítimas de grave acidente na MT-358
O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) socorreu, na noite desta terça-feira (23.9), quatro vítimas de um grave acidente envolvendo três veículos na rodovia MT-358, a cerca de 20 km de Tangará da Serra (a 241 km de Cuiabá).
A equipe da 3ª Companhia Independente Bombeiro Militar (3ª CIBM) foi acionada por volta das 19h e duas viaturas foram enviadas para o local. Ao chegarem, os bombeiros encontraram quatro vítimas com ferimentos leves e uma vítima já em óbito, presa às ferragens do veículo.
Três das vítimas socorridas estavam no mesmo veículo, enquanto a quarta ocupava outro automóvel. Os bombeiros prestaram o atendimento pré-hospitalar aos feridos, que foram estabilizados no local e, posteriormente, atendidos pelas equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Todos foram encaminhados a uma unidade de saúde.
Já a quinta vítima, que conduzia o terceiro carro, ficou presa às ferragens do veículo e morreu antes da chegada das equipes de resgate. Foi necessário realizar o desencarceramento do corpo da vítima, que foi entregue aos cuidados do Instituto Médico Legal (IML).
A Polícia Militar e a concessionária da rodovia prestaram apoio na sinalização e no controle do tráfego. A Polícia Judiciária Civil (PJC) e a Perícia Oficial de Identificação Técnica (Politec) também estiveram presentes na ocorrência.
Não há informações sobre as circunstâncias do acidente.
* Sob supervisão da SD Karine
Fonte: Governo MT – MT
