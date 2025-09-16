JUSTIÇA
Unidades judiciárias e administrativas do Judiciário serão premiadas por ações sustentáveis
No dia 18 de setembro, durante o 10º Encontro de Sustentabilidade e 2º Seminário de Mudanças Climáticas do Poder Judiciário de Mato Grosso, as unidades judiciárias e administrativas receberão os selos de reconhecimento pelas ações adotadas no Desafio Judiciário Sustentável, iniciativa coordenada pelo Núcleo de Sustentabilidade do Tribunal de Justiça. Está prevista a entrega de 48 selos de reconhecimento, divididos em Diamante, Ouro, Prata e Bronze.
No desafio, as unidades participantes são divididas em três categorias: comarcas, áreas administrativas do TJMT e gabinetes de desembargadores. Para receber o selo, todas devem cumprir as regras da competição durante o período de monitoramento dos indicadores (agosto de 2024 e julho de 2025).
De acordo com o desembargador Rodrigo Curvo, coordenador do Núcleo de Sustentabilidade, “o Desafio Judiciário Sustentável representa muito mais que uma competição: é um convite à mudança de hábitos. Cada unidade participante tem a oportunidade de transformar práticas cotidianas em ações responsáveis e inovadoras. Ao unirmos esforços, mostramos que a Justiça pode ser exemplo de gestão eficiente e ambientalmente consciente. Este é o momento de consolidarmos uma cultura de sustentabilidade permanente no Tribunal de Justiça de Mato Grosso”.
A gestora administrativa do Núcleo de Sustentabilidade, Jaqueline Schofen, explica que os critérios do Desafio foram construídos com base no Índice de Desempenho da Sustentabilidade (IDS), que seguem os indicadores do Plano de Logística Sustentável, conforme estabelecido pela Resolução nº 400/2021 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). O IDS tem como objetivo estabelecer critérios de avaliação e comparação objetiva entre os participantes de cada categoria.
Para este ano, os indicadores avaliam o consumo de água, energia elétrica, impressões e equipamentos de impressão, papel, copos descartáveis e garrafinhas de água mineral, além de gastos com transporte, telefonia e serviços gráficos e destinação de resíduos sólidos.
Há previsão de pontuação extra àquelas unidades que finalizaram o período com número menor de impressoras do que em agosto de 2024.
Para as comarcas, há a previsão de pontuação extra também para aquelas que responderam ao formulário mensal disponibilizado pelo Núcleo de Sustentabilidade, com informações sobre a gestão de resíduos e ações desenvolvidas na comarca.
Os indicadores são divididos por peso de importância, sendo:
Peso 1: consumo de água, copos descartáveis, água envasada e gasto com telefonia;
Peso 2: consumo de energia elétrica, papel, impressões, gastos com serviços gráficos e transporte;
Peso 3: equipamentos de impressão e destinação de resíduos sólidos.
Tribunal de Justiça de Mato Grosso mantém decisão em caso de licenciamento de software
A Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) decidiu, por unanimidade, desprover o agravo de instrumento interposto por uma empresa de Tecnologia em Sistemas contra sua cliente, uma empresa do ramo de indústria e comércio de aço, que inicialmente moveu uma ação de nulidade de cláusula contratual e rescisão do contrato com restituição de valores pagos, referentes ao licenciamento de software utilizado na gestão empresarial.
A parte agravante defendeu que a relação jurídica firmada entre as partes não é de consumo, mas sim de permissão de uso de criação intelectual, consistente no licenciamento de uso de software do tipo ERP (Enterprise Resource Planning), aplicado diretamente para a consecução do objetivo social da empresa agravada. Sustentou ainda não haver compra e venda de produto, não ocorrendo transmissão de propriedade ou titularidade do software, inexistindo exaurimento de um bem (consumo final) e que a licença pode ser revogada a qualquer momento.
Além disso, argumentou que, afastada a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC), deveria prevalecer a cláusula de eleição de foro, com a remessa dos autos à Comarca de Uberlândia/MG. Por fim, alegou ilegitimidade passiva devido ao fato de as queixas da agravada se referirem à implantação, parametrização e configuração do software, responsabilidade que seria da segunda requerida, conforme Contrato de Parceria Comercial.
Por outro lado, a empresa agravada, contratante do serviço de software, defendeu a aplicação do CDC ao caso, argumentando que o software contratado tem por finalidade dar suporte à gestão empresarial, não se integrando à sua atividade-fim, o que a caracteriza como destinatária final do produto. Sustentou também a legitimidade passiva da agravante, por ser a desenvolvedora do software adquirido, detendo responsabilidade objetiva pelos atrasos e ineficiências na implantação do sistema.
Em seu voto, o relator do caso, desembargador Sebastião de Arruda Almeida, considerou que a relação contratual entre as partes do processo está sujeita sim às normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a agravada figura como destinatária final do produto, utilizando-o como ferramenta de gestão administrativa. Destacou ainda que a natureza do produto contratado, sua finalidade e a vulnerabilidade técnica da agravada evidenciam a configuração de típica relação de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas previstas na legislação consumerista.
Em relação à competência territorial do juízo de origem, o relator apontou que o artigo 101 do CDC estabelece que na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, a ação pode ser proposta no domicílio do autor, norma que visa facilitar o acesso do consumidor à justiça, permitindo-lhe ajuizar a ação no foro de seu domicílio, independentemente de eventual cláusula de eleição de foro prevista no contrato.
O relator invocou ainda jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que pacifica que, nas relações de consumo, a cláusula de eleição de foro deve ser interpretada à luz do princípio da facilitação da defesa dos direitos do consumidor, podendo ser afastada quando representar obstáculo ao acesso à justiça ou dificultar a defesa do consumidor.
Dessa forma, o foro de julgamento do caso foi mantido em Cuiabá, onde funciona a empresa que figura como cliente na relação contratual.
O último ponto do recurso analisado pelo desembargador Sebastião Arruda foi sobre a alegação de ilegitimidade passiva da agravante. Esta argumentou sua ilegitimidade para figurar como polo passivo da demanda, uma vez que as queixas da agravada se referiam exclusivamente à implantação, parametrização, configuração e personalização do software, atividades que, segundo ela, não seriam de sua responsabilidade, mas sim da segunda requerida, conforme estabelecido em contrato.
Conforme alegado pela defesa, não houve reclamações específicas contra o programa de computação em si, não havendo razão para figurar no polo passivo.
Nesse ponto específico, como o juízo de origem postergou a análise para o momento da sentença, por entender que a questão se confunde com o mérito da demanda, o relator do recurso entendeu não haver objeto de impugnação via agravo de instrumento, destacando que a análise da legitimidade passiva da agravante neste momento processual implicaria em indevida supressão de instância, uma vez que o juízo de origem expressamente reservou-se a apreciar a questão em conjunto com o mérito, após a instrução probatória.
“Assim, não conheço do agravo de instrumento no que tange à alegação de ilegitimidade passiva da Agravante, por ausência de decisão definitiva sobre a matéria e para evitar supressão de instância”, registrou o relator.
Em resumo, o recurso foi parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido, mantendo integralmente a decisão de primeira instância, reforçando a aplicação das normas do CDC em contratos empresariais, especialmente em situações de vulnerabilidade técnica do consumidor.
Número do processo: 1023940-23.2025.8.11.0000
Secretaria da 1ª Vara Criminal de Lucas do Rio Verde suspende expediente por cinco dias
O expediente da Secretaria da 1ª Vara Criminal de Lucas do Rio Verde ficará suspenso por cinco dias, a partir de 15 de setembro. Durante esse período, os atendimentos presenciais não ocorrerão.
Os serviços judiciais serão mantidos de forma remota, em regime de teletrabalho, garantindo a continuidade das atividades essenciais até o retorno seguro das atividades presenciais.
Confira os canais de acesso da 1ª Vara Criminal
