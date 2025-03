Upa Verdão recebe visita e orientações do Ministério da Saúde

Na quarta-feira (19), uma comitiva do Ministério da Saúde (MS) visitou a UPA Verdão, em Cuiabá, para realizar uma ação de caráter orientativo e prático. A visita teve como objetivo aprimorar os fluxos assistenciais de atendimento a pacientes com arboviroses, como a dengue e chikungunya, que tem gerado alta taxa de óbitos no estado de Mato Grosso, conforme dados mais recentes do Painel de Monitoramento das Arboviroses do Ministério da Saúde.

A comitiva do MS foi acompanhada pela Diretora da Atenção Especializada e Vigilância em Saúde, Rosane Meciano, além do Coordenador da UPA Verdão e outros representantes da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). A visita também contou com a presença de representantes da Secretaria Estadual de Saúde (SES).

O principal objetivo da visita foi reforçar a importância de um atendimento adequado e eficaz, desde a atenção primária até a alta complexidade, para evitar complicações graves e óbitos evitáveis. O MS destacou que Mato Grosso é um dos estados que mais têm concentrado óbitos por chikungunya em 2025, tornando urgente a implementação de medidas para melhorar a resposta do sistema de saúde.

Entre as orientações repassadas, destaca-se a importância do acolhimento correto dos pacientes, a identificação precoce das arboviroses e a aplicação de tratamentos adequados conforme o tempo de evolução da doença. Estas ações podem acelerar o fluxo de atendimento, reduzir a pressão sobre as unidades de saúde e diminuir os riscos de complicações clínicas nos pacientes.

Cuiabá tem adotado diversas medidas para conter a proliferação das arboviroses e melhorar o atendimento à população. A cidade criou um Plano de Contenção das Arboviroses, que inclui a expansão dos atendimentos nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), a implementação de um consultório de triagem para diagnóstico rápido e a intensificação das fiscalizações para combater o vetor da doença, o mosquito Aedes aegypti. Além disso, campanhas de conscientização têm sido realizadas para alertar a população sobre a importância da participação ativa no combate ao mosquito transmissor.

A Secretária Municipal de Saúde de Cuiabá, Lucia Helena Barboza, enfatizou a importância do trabalho conjunto entre os níveis federal, estadual e municipal. “Estamos enfrentando uma situação desafiadora, mas com a parceria do Governo Federal e o esforço das equipes locais, estamos conseguindo intensificar as ações de controle e garantir que a população de Cuiabá tenha acesso ao atendimento necessário. A saúde é uma prioridade para nós, e estamos trabalhando de forma integrada para minimizar os impactos dessa epidemia”, afirmou Lucia Helena.

A visita do Ministério da Saúde à UPA Verdão destacou o compromisso das autoridades de saúde com a melhoria da assistência à população e com o combate às arboviroses em Cuiabá e em todo o estado de Mato Grosso. Com ações coordenadas e o apoio da comunidade, espera-se que a resposta ao surto de chikungunya seja mais eficaz, resultando na diminuição dos casos graves e óbitos.

A luta contra o Aedes aegypti exige o esforço coletivo de todos os setores da sociedade, e, com a continuidade das medidas adotadas, as autoridades esperam um controle mais eficiente da epidemia nos próximos meses.

#PraCegoVer

A imagem mostra equipe do Ministério da Saúde e da SMS durante a vistoria. Eles usam coletes azul e amarelo, sendo dois homens e 3 mulheres.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT