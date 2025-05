Uso de agrotóxicos no Brasil segue em alta, apesar da queda na receita

O uso de agrotóxicos no Brasil continua em ritmo de crescimento. De janeiro a março de 2025, a área total tratada com esses produtos aumentou 1,8% em relação ao mesmo período do ano passado, alcançando a marca impressionante de 831 milhões de hectares. Esse número, divulgado pelo Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Defesa Vegetal (Sindiveg), inclui todas as aplicações feitas, inclusive as repetidas no mesmo local.

Não foi só a área que cresceu: o volume dos defensivos usados também subiu 3,4% no trimestre. Quando se olha para os tipos de produto mais utilizados, os herbicidas lideram com 42%, seguidos pelos inseticidas (28%), fungicidas (22%), e uma fatia menor (8%) de adjuvantes, reguladores de crescimento, inoculantes e produtos para sementes.

Entre as lavouras mais tratadas com agrotóxicos, milho e soja dominam, com 36% e 35% da área, respectivamente. Em seguida vêm algodão (13%), pastagens (7%), cana-de-açúcar (3%), hortifrúti (1%), e outras culturas que somam 5%.

Apesar do aumento no uso, o dinheiro movimentado caiu. No primeiro trimestre de 2025, os produtores rurais brasileiros gastaram cerca de R$ 37,6 bilhões (o equivalente a US$ 6,6 bilhões), uma queda de 11,1% na receita do setor em relação ao mesmo período de 2024.

Entre as regiões que mais compraram defensivos, Mato Grosso e Rondônia ficaram no topo, com 37% dos gastos. O grupo Matopiba (formado por Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia) e o Pará somaram 16%, enquanto São Paulo e Minas Gerais responderam por 14%. O Paraná ficou com 10%, Mato Grosso do Sul com 8%, Goiás e o Distrito Federal com outros 8%, o Sul (RS e SC) com 5%, e o restante dos estados com 2%.

O levantamento também trouxe dados consolidados de 2024, mostrando que a área total tratada com agrotóxicos no país cresceu 12,2% em relação a 2023, somando 2,5 bilhões de hectares. O volume de produtos aplicados subiu 13,6%, enquanto os valores pagos pelos produtores somaram R$ 113,4 bilhões (cerca de US$ 19,9 bilhões), uma queda de 6,6% no comparativo anual.

Se olharmos mais para trás, o cenário mostra uma escalada impressionante. Entre 2003 e 2021, o Brasil aumentou em 392% o consumo de agrotóxicos, passando de 183 mil toneladas para 720 mil toneladas por ano. Isso colocou o país no topo do ranking mundial de uso desses produtos, ultrapassando os Estados Unidos, que consumiram 457 mil toneladas em 2021.

Outro dado que chama atenção: a quantidade média usada por hectare no Brasil saltou de 3,1 kg para 10,9 kg entre 2003 e 2021, um crescimento de quase três vezes e meia. Isso significa que, além de plantar mais, o país está usando cada vez mais veneno por metro quadrado de terra cultivada.

Fonte: Pensar Agro