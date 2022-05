UVA/CEPEA: Demanda reduzida pressiona cotações das uvas finas

Cepea, 03/05/2022 – Os preços internos do trigo subiram na semana passada, segundo dados do Cepea, influenciados pela valorização do dólar, que, por sua vez, favorece a paridade do cereal nacional frente ao importado. Levantamento do Cepea mostra que, no Rio Grande do Sul, os valores ao produtor e no mercado de lotes (negociações entre empresas) avançaram 4,09% e 5,1%, respectivamente, entre 22 e 29 de abril.

PRODUÇÃO – A produção brasileira de trigo deve crescer em 2022. Informações da Embrapa indicam que a área nacional com trigo pode aumentar 13% neste ano, passando de 2,7 milhões de hectares para 3,1 milhões de hectares. Por isso, a produção pode atingir 8,5 milhões de toneladas, o que seria um recorde. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)