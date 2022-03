Vacina brasileira de RNA de 3ª geração está adiantada, diz ministro

O Rio de Janeiro vai sediar, em outubro, a Conferência sobre Desenvolvimento Sustentável e Inclusivo – Rio+30, que marca as três décadas da realização da Rio-92. O lançamento oficial do evento foi nesta quarta-feira (30), no Museu do Amanhã, com as presenças do prefeito, Eduardo Paes, secretários municipais, lideranças ambientais e empresariais.

Durante três dias, entre 17 e 19 de outubro deste ano, o Rio promoverá o encontro de ativistas, acadêmicos, lideranças locais, políticos, representantes de comunidades tradicionais e empresários para debater políticas públicas sobre geração de sustentabilidade e justiça social.

Paralelo à Rio+30, ocorrerá o 8º Fórum Global do Pacto de Milão, com o propósito de discutir políticas, planos e regulamentos para encorajar sistemas alimentares equitativos, resilientes e sustentáveis.

São esperadas mais de 2 mil pessoas, de diversos estados e países, que se reunirão em dez espaços na zona portuária: Museu do Amanhã, Museu de Arte do Rio (MAR), Praça Mauá, Prédio do Touring Clube, AquaRio, Pedra do Sal, Largo da Prainha, Cais do Valongo, Aeroporto Santos Dumont e Rodoviária Novo Rio. Também serão ocupados três armazéns do cais do porto.

Os nomes dos convidados que virão estão sendo definidos e serão anunciados em breve. O evento conta com os apoios da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) e da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), entre outras entidades parceiras.

“Nós temos os compromissos estabelecidos no planejamento estratégico. Isso traz para o Rio protagonismo [ambiental] e aumenta as nossas responsabilidades dessas entregas”, disse Eduardo Paes, ao final do evento de lançamento.