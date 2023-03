Vacina Tríplice Viral está disponível nas Unidades Básicas de Saúde; Confira horários

Quase 100% das pessoas atendidas no Hospital Municipal de Cuiabá (HMC) – Dr. Leony Palma de Carvalho aprovam os serviços prestados, revelam os dados da Ouvidoria da unidade, que registrou índice de satisfação de 96% (entre ótimo e bom) no mês de janeiro de 2023. O Hospital Municipal de Cuiabá é referência nas especialidades de traumatologia, ortopedia e neurocirurgia e se destaca como a unidade de saúde pública mais nova e moderna de Mato Grosso.

A idosa Enir Ferreira, 85 anos, que ficou hospitalizada no HMC, após fraturar a perna em um acidente automobilístico no município de Nobres (distante a 121 km de Cuiabá), fez questão de agradecer o atendimento recebido durante o tempo em que ficou internada. “O HMC oferta profissionais maravilhosos. Volto para casa com boas lembranças e sentimentos de saudade e gratidão”, afirmou a idosa Enir Ferreira.

Segundo o usuário do SUS, Messias Carlos da Silva, de 47 anos, morador de Campo Novo do Parecis (distante a 400 km de Cuiabá), que realiza tratamento médico para a doença de Diabetes, no ambulatório do HMC, há três anos, enfatiza a qualidade dos serviços prestados. “Estou bem melhor, graças a esse hospital maravilhoso. Gosto da médica e do atendimento, aqui sou tratado como um filho”, destacou Messias.

Na segunda-feira (27), o diretor-geral Paulo Rós, da Empresa Cuiabana de Saúde Pública, responsável pela gestão do HMC, sob a administração do prefeito Emanuel Pinheiro, recebeu e apresentou as instalações do Hospital Municipal de Cuiabá a um grupo de parlamentares.

Dentre eles, o deputado estadual Elizeu Nascimento e o vereador Cezinha Nascimento elogiaram a estrutura da unidade.

“Pude acompanhar sobre os medicamentos e a logística do HMC. A gestão municipal está fazendo um excelente trabalho. Conversei com pacientes, muitos vieram de municípios do interior para realizar consulta e exames. Parabenizo a gestão e o diretor-geral, Paulo Rós, que oferecem com qualidade serviços de saúde às pessoas de Cuiabá e de todo o Estado”, disse o deputado.

Para o vereador Cezinha Nascimento, o HMC é bem administrado. “Visitamos vários setores do hospital, e observamos a organização. Tudo dentro da normalidade. Fico feliz quando encontro a ‘casa’ em ordem e equipamentos novos para a população”, pontuou.

Outro grupo de parlamentares, que faz oposição à atual gestão, participou da visita no Hospital Municipal de Cuiabá e espalhou a “FAKE NEWS” de que faltam medicamentos na unidade hospitalar. Tal ação foi rebatida pelo diretor-geral, Paulo Rós.

“Ao contrário do que foi propagado, não faltam medicamentos no HMC. O local que estava com pouca quantidade serve ao armazenamento de medicamentos em desuso e outros com baixa demanda. E, não são armazenadas grandes quantidades no estoque para evitar o desperdício/vencimento”, informou.

“A Farmácia Central é abastecida regularmente com os medicamentos essenciais e de uso contínuo, que estão disponíveis em grande quantidade no estoque, conforme constatado pelos parlamentares”, complementou Rós.

Segundo o diretor-geral, o Hospital Municipal de Cuiabá está em pleno funcionamento das suas atividades. “Durante a visita dos parlamentares foi constatado a regularidade dos serviços e a qualidade do atendimento prestado aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). A notícia inverídica dos parlamentares da oposição à atual gestão causou pânico e transtorno aos pacientes e seus familiares. Quero tranquilizar a sociedade, especialmente, os pacientes e seus familiares de que não faltam medicamentos no HMC”, enfocou.

Segundo Paulo Rós, a pesquisa de satisfação, por meio do setor de Ouvidoria, realizada durante e após o período de internação, verifica a qualidade integral do atendimento realizado no Hospital Municipal de Cuiabá. “A aprovação dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) superaram os índices em todos os setores. Isso mostra a qualidade dos serviços prestados”, pontuou.

Conforme dados da Ouvidoria da unidade, no geral, 61% avaliaram os serviços prestados como ótimo e 35% como bom, totalizando o índice de 96% de aprovação. Na avaliação por setores, a aprovação (entre ótimo e bom) foi de 97% na Estrutura Física, 96% Recepção, Limpeza 92%, Ambulatório 96%, Enfermagem 97%, Atendimento Médico 96%, Laboratório 98%, Bio Imagem 98%, Pós-Cirurgia 99%, Alimentação 84%, Urgência e Emergência 98% e demais profissionais 98%.

Quanto à UTI Pediátrica, que se encontra fechada no Hospital Municipal de Cuiabá, o diretor-geral lembrou que o fechamento da UTI ocorreu no período da intervenção do Estado na Saúde.

“Em apenas alguns dias da intervenção do Governo do Estado na gestão do HMC houve o fechamento da UTI Pediátrica, fato lamentável que nunca ocorreu na gestão Emanuel Pinheiro. Já estamos programando a reabertura o quanto antes, conforme determinação do prefeito Emanuel Pinheiro”, informou Rós.

ESTRUTURA HMC

Ao todo a estrutura compreende 315 leitos, sendo 225 leitos de enfermaria adulto, 30 leitos de enfermaria pediátrica, 50 leitos de UTIs adultos e 10 leitos de UTIs pediátricas.

Além disso, conta com heliponto, Centro de Tratamento de Queimados (CTQ), ambulatório com mais de 10 especialidades médicas, e exames como tomografia computadorizada, hemodinâmica, raio x, ultrassonografia, eco doppler, endoscopia, colonoscopia, modernos centros cirúrgicos e serviços laboratoriais de análises clínicas e oxigenoterapia hiperbárica.

ATENDIMENTOS

A abertura do Hospital Municipal de Cuiabá possibilitou a realização de mais de dois milhões de atendimentos, conforme estatística do Núcleo de Gestão de Qualidade Hospitalar (NGQH) do HMC. Os dados compreendem Atendimentos Urgência e Emergência, Internações Enfermarias e UTIs, Internações Pediátricas, Consultas Ambulatoriais, Cirurgias de diversas especialidades, Serviços de Imagens, Sessões na Câmara Hiperbárica, Análises Clínicas, Centro de Tratamento de Queimados – CTQ e Centro de Informação e Assistência Toxicológica – CIATOX.

DADOS

O DATASUS, do Ministério da Saúde, comprova que o Município é responsável por mais de 80% dos atendimentos de alta complexidade dos pacientes usuários do SUS em Mato Grosso. Constata-se que Cuiabá atendeu em sua Rede de Assistencial Hospitalar de Saúde mais de 41% de pacientes do interior do estado.

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, analisou os dados oficiais do DATASUS.

“As unidades hospitalares sob gestão do Município produzem mais do que todas as Unidades Hospitalares Estaduais públicas e privadas contratualizadas sob gestão estadual espalhadas por todo estado. Os dados extraídos comprovam que Cuiabá é a maior responsável pelos atendimentos hospitalares de Mato Grosso. Sem o suporte do Município, os atendimentos do Estado entrariam em caos total. Sabemos que as dificuldades e desafios naturais existem, mas o Estado está pior, pois não existe saúde nos municípios do interior, fato este que sobrecarrega a capital, Cuiabá”, concluiu o gestor.