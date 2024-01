Vacinação aos sábados: confira a programação de fevereiro

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) segue com as ações aos sábados para os beneficiários do Bolsa Família, do Governo Federal, realizarem a avaliação obrigatória de saúde. Neste sábado serão dois pontos para atender as crianças menores de 7 anos, gestantes e mulheres contempladas pelo programa.

A pesagem será realizada nas Unidades Básicas de Saúde dos bairros Boa Esperança e Sebastião de Matos, das 7h às 16h. O atendimento é formato livre demanda, ou seja, sem necessidade de agendamento prévio.

No município são 9.399 beneficiários cadastrados, que precisam cumprir essas condicionalidades exigidas pelo programa duas vezes ao ano, na primeira vigência agora entre janeiro a julho e na segunda vigência entre agosto e dezembro.

Para ser atendido basta ir até os locais indicados, portando documento de identificação, cartão SUS, carteira de vacinação das crianças, caderneta da gestante e o Cartão Bolsa Família. A SMS ressalta que esse serviço é ofertado de segunda a sexta-feira em todas as UBS’s do município, das 7h às 11h, e das 13h às 16h30.

Fonte: Prefeitura de Sinop – MT