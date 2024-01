Vacinação aos sábados: confira a programação de janeiro

O Procon de Sinop, Órgão de Proteção e Defesa do Consumidor, recebeu um retorno positivo de operadoras de telefonia móvel, após intervir e realizar cobranças das empresas quanto à prestação dos serviços aos consumidores, visto o crescente número de reclamações registradas pelos usuários, principalmente por problemas com conexões à internet. Entre as exigências estavam ampliação e investimentos no sinal de internet e implantação da tecnologia 5G.

Em resposta às cobranças, a operadora Vivo informou que no ano de 2023 já concluiu os serviços de nove ampliações de sinal 4G, três sites novos e uma ativação 3G em uma localidade não contemplada no município. Em ofício encaminhado neste início de janeiro, a operadora informou que para 2024 estão previstas as obras para Sinop de quatro ampliações, um site novo em tecnologia 4G e nove ativações no 5G. A região também será contemplada, com uma ampliação 4G e duas ativações 5G em Alta Floresta; em Matupá e Peixoto de Azevedo, uma ativação da tecnologia 4G em rede já existente em cada localidade.

“Em dezembro estivemos em Cuiabá participando de uma reunião com o Ministro das Telecomunicações e também com representantes da empresa Vivo, para garantir melhorias nos serviços no município. Agora recebemos essas boas notícias para Sinop, e isso é resultado de uma gestão comprometida com a sociedade, trazendo soluções imediatas e conciliando consumidores com os fornecedores. Essas melhorias previstas para 2024 vão impor às operadoras investimentos em infraestrutura, melhorias no serviço, garantindo mais velocidade e qualidade da tecnologia”, afirmou o Diretor do Procon, Vilson Barozzi.

Em outubro do ano passado, após solicitação do Procon, Sinop recebeu a visita da van da Comissão Parlamentar, da Assembléia Legislativa de Mato Grosso, que investiga e cobra providências sobre o tema às operadoras de telefonia que atuam no estado. A CPI da telefonia móvel realizou atendimentos e pesquisa com a população, acerca dos serviços prestados pelas operadoras.

Fonte: Prefeitura de Sinop – MT