Vacinas da UBS do Quilombo foram recolhidas após unidade ficar sem energia devido ao furto da fiação elétrica

A Secretaria Municipal de Saúde vem a público comunicar que a Unidade Básica de Saúde do Quilombo sofreu ato de vandalismo na noite passada, tendo toda a fiação do padrão de energia furtado, o que deixou o local totalmente sem energia. Por este motivo a UBS foi fechada na manhã desta terça-feira (05), para que a equipe de obras pudesse fazer os reparos necessários no padrão. Com isso, as vacinas precisaram ser recolhidas, para evitar a perda dos imunizantes por falta de energia.

A equipe conseguiu consertar o padrão de energia e o atendimento na unidade será retomado normalmente a partir das 13h, com exceção da vacinação, que será retomada nesta quarta-feira (06).

A SMS informa ainda que o vigilante responsável pelo turno de ontem (04) pediu demissão e que por este motivo a UBS estava sem segurança. Um novo vigilante já está sendo providenciado para o local, entre os aprovados no seletivo da saúde.