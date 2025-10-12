“Vale dos Dinossauros” encanta famílias no Parque Bernardo Berneck com entrada gratuita em Várzea Grande

A Área de Proteção Ambiental (APA), o parque Bernardo Berneck, em Várzea Grande, se transformou em um verdadeiro cenário pré-histórico com a exposição “Vale dos Dinossauros”, que segue até o dia 20 de outubro. A atração é totalmente gratuita e tem encantado crianças e adultos com réplicas animadas e em tamanho real de criaturas que habitaram a Terra há milhões de anos.

A iniciativa é uma realização da Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável, com apoio da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, e integra as comemorações do Dia das Crianças.

Durante a semana, o público pode visitar o espaço das 16h às 20h, e nos finais de semana, das 15h às 20h, com o parque funcionando normalmente para caminhadas, corridas e passeios. As luzes e sons que reproduzem o ambiente jurássico completam a experiência, tornando o passeio uma verdadeira aula de história e diversão ao ar livre.

Entre os destaques da mostra estão o Pycnonemosaurus nevesi, símbolo paleontológico de Mato Grosso e encontrado na região de Chapada dos Guimarães, com seus impressionantes cinco metros de altura, e o gigantesco Tiranossauro Rex, que chega a dez metros e fascina o público de todas as idades.

O secretário municipal de Meio Ambiente, Ricardo Amorim, ressaltou que o evento une lazer, educação e conscientização ambiental:

“O Vale dos Dinossauros é uma iniciativa que desperta a curiosidade das crianças e das famílias, mostrando a importância da preservação da natureza. É uma exposição educativa, gratuita e acessível, que fortalece o turismo local e o uso responsável da APA Bernardo Berneck como espaço de convivência, aprendizado e lazer para todos”, destacou.

A programação da Semana da Criança também conta com o apoio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer (SMECEL), que levará estudantes da rede municipal para visitas guiadas. O Centro Municipal de Atendimento e Apoio à Inclusão João Ribeiro Filho, que atende crianças com deficiência e neurodivergentes, terá um dia especial com atividades adaptadas, garantindo inclusão e acessibilidade.

A moradora Valdete, que vive há 10 anos no bairro Parque do Lago, elogiou a iniciativa:

“Tá muito bonito! A família toda pode vir, as crianças ficam encantadas. Moro aqui há 10 anos e nunca vi um evento assim. Gostei demais da ideia!”, contou.

O visitante Sostenes Araújo também aprovou a atração. “Muito boa essa iniciativa da prefeitura de trazer os dinossauros pra cá. Tem cada um mais diferente que o outro, os tamanhos são excelentes e ainda emitem sons. Está muito bem feito!”, disse entusiasmado.

Para o secretário Ricardo Amorim, a proposta reforça o papel do poder público em promover eventos que unem cultura, ciência e cidadania:

“Queremos que as famílias vivenciem esse espaço, aprendam de forma divertida e se sintam parte dele. O ‘Vale dos Dinossauros’ é uma proposta lúdica e educativa que fortalece valores de preservação e convivência, mostrando que a cidade pode, sim, ser palco de grandes experiências culturais e ambientais”, finalizou.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT