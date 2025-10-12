Várzea Grande
“Vale dos Dinossauros” encanta famílias no Parque Bernardo Berneck com entrada gratuita em Várzea Grande
A Área de Proteção Ambiental (APA), o parque Bernardo Berneck, em Várzea Grande, se transformou em um verdadeiro cenário pré-histórico com a exposição “Vale dos Dinossauros”, que segue até o dia 20 de outubro. A atração é totalmente gratuita e tem encantado crianças e adultos com réplicas animadas e em tamanho real de criaturas que habitaram a Terra há milhões de anos.
A iniciativa é uma realização da Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável, com apoio da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, e integra as comemorações do Dia das Crianças.
Durante a semana, o público pode visitar o espaço das 16h às 20h, e nos finais de semana, das 15h às 20h, com o parque funcionando normalmente para caminhadas, corridas e passeios. As luzes e sons que reproduzem o ambiente jurássico completam a experiência, tornando o passeio uma verdadeira aula de história e diversão ao ar livre.
Entre os destaques da mostra estão o Pycnonemosaurus nevesi, símbolo paleontológico de Mato Grosso e encontrado na região de Chapada dos Guimarães, com seus impressionantes cinco metros de altura, e o gigantesco Tiranossauro Rex, que chega a dez metros e fascina o público de todas as idades.
O secretário municipal de Meio Ambiente, Ricardo Amorim, ressaltou que o evento une lazer, educação e conscientização ambiental:
“O Vale dos Dinossauros é uma iniciativa que desperta a curiosidade das crianças e das famílias, mostrando a importância da preservação da natureza. É uma exposição educativa, gratuita e acessível, que fortalece o turismo local e o uso responsável da APA Bernardo Berneck como espaço de convivência, aprendizado e lazer para todos”, destacou.
A programação da Semana da Criança também conta com o apoio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer (SMECEL), que levará estudantes da rede municipal para visitas guiadas. O Centro Municipal de Atendimento e Apoio à Inclusão João Ribeiro Filho, que atende crianças com deficiência e neurodivergentes, terá um dia especial com atividades adaptadas, garantindo inclusão e acessibilidade.
A moradora Valdete, que vive há 10 anos no bairro Parque do Lago, elogiou a iniciativa:
“Tá muito bonito! A família toda pode vir, as crianças ficam encantadas. Moro aqui há 10 anos e nunca vi um evento assim. Gostei demais da ideia!”, contou.
O visitante Sostenes Araújo também aprovou a atração. “Muito boa essa iniciativa da prefeitura de trazer os dinossauros pra cá. Tem cada um mais diferente que o outro, os tamanhos são excelentes e ainda emitem sons. Está muito bem feito!”, disse entusiasmado.
Para o secretário Ricardo Amorim, a proposta reforça o papel do poder público em promover eventos que unem cultura, ciência e cidadania:
“Queremos que as famílias vivenciem esse espaço, aprendam de forma divertida e se sintam parte dele. O ‘Vale dos Dinossauros’ é uma proposta lúdica e educativa que fortalece valores de preservação e convivência, mostrando que a cidade pode, sim, ser palco de grandes experiências culturais e ambientais”, finalizou.
Várzea Grande fortalece políticas públicas na 16ª Conferência Estadual de Assistência Social
A Secretaria Municipal de Assistência Social de Várzea Grande marcou presença e teve participação ativa na 16ª Conferência Estadual de Assistência Social de Mato Grosso, realizada em Cuiabá, nos dias 8,9 e 10 de outubro. A participação demonstra o firme compromisso da gestão municipal com a defesa, o aprimoramento e o fortalecimento das políticas públicas voltadas ao desenvolvimento social e à garantia de direitos no município.
A comitiva de Várzea Grande, composta por gestores, conselheiros e a equipe técnica, integrou os debates, a troca de experiências e as discussões sobre os rumos da assistência social no estado e no país. A conferência, que reúne representantes de todo Mato Grosso, é o principal espaço de diálogo entre governo e sociedade civil para avaliação e proposição de diretrizes para o Sistema Único de Assistência Social (SUAS).
A Secretária Municipal de Assistência Social, Cristina Saito, enfatizou a importância do evento para o planejamento das ações locais.
“Nossa presença aqui reforça o entendimento de que a Assistência Social é um direito do cidadão e um dever do Estado. O que debatemos na Conferência se traduz em um compromisso renovado com a população mais vulnerável de Várzea Grande”, afirmou a Secretária.
Saito destacou que a troca de conhecimentos e a articulação com outros municípios e o Governo do Estado são fundamentais para qualificar o atendimento.
“Estamos trazendo para Várzea Grande as melhores práticas e as novas diretrizes para garantir que as políticas públicas sejam cada vez mais eficientes e alcancem quem realmente precisa, promovendo o desenvolvimento social e a inclusão”, concluiu.
Flávia Moretti se reúne com presidentes de bairros do Grande Cristo Rei para discutir abastecimento de água
A prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti, se reuniu nesta sexta-feira (10) com presidentes de bairros do Grande Cristo Rei, na subprefeitura da região. O encontro teve como pauta principal os problemas de abastecimento de água e as dificuldades enfrentadas pelos moradores com o DAE – Departamento de Água e Esgoto.
Acompanhada do presidente do DAE, Zilmar Dias, do secretário de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, Lucas Ribeiro Ductievicz, do secretário de Viação, Obras e Urbanismo, Celso Luiz Pereira, e da coordenadora da Subprefeitura do Grande Cristo Rei, Ana Paula, a prefeita ouviu atentamente cada uma das demandas apresentadas e respondeu aos questionamentos das lideranças comunitárias.
“Esses encontros são fundamentais para aproximar a gestão da população. Estamos ouvindo os moradores, entendendo os problemas de perto e tomando medidas concretas para melhorar o abastecimento e a qualidade de vida de quem vive aqui”, destacou a prefeita Flávia Moretti, reafirmando o compromisso da administração com o diálogo e a transparência.
Durante a reunião, moradores e presidentes de bairros relataram as dificuldades enfrentadas no dia a dia. A vice-presidente do bairro Alameda, Ana Luísa, relatou o drama das famílias que convivem com a falta d’água:
“Hoje mesmo levantei às 5 horas da manhã para tentar encher a cisterna, mas às 6h30 já não tinha mais água. Está vindo sem força, sem pressão. A gente precisa disso todos os dias e não está tendo.”
Já Laís Valéria Costa Martins, moradora do Jardim Vista Alegre há 36 anos, ressaltou a importância das reuniões diretas com a prefeita e as equipes técnicas. “Acho muito proveitosa e oportuna essa iniciativa, porque aqui conseguimos esclarecer dúvidas e buscar soluções de forma conjunta. O diálogo com a gestão é essencial.”
O presidente do bairro Santa Clara, Sandro Sebastião Sepreano, também elogiou a abertura da prefeita para ouvir as comunidades.
“O mais importante é a transparência. Esse contato mostra boa vontade da prefeita e permite que a comunidade entenda também as dificuldades técnicas que o DAE enfrenta. Hoje tivemos avanços significativos nesse sentido.”
Além das demandas sobre o abastecimento de água, os moradores também abordaram questões relacionadas à iluminação pública, coleta de lixo, alagamentos e à estrutura da unidade de saúde do bairro Santa Clara. A prefeita destacou que ações emergenciais estão sendo tomadas e que soluções definitivas estão sendo planejadas para garantir o fornecimento regular de água na região.
“Estamos trabalhando para resolver os problemas de forma técnica e responsável. Sabemos que a água é uma necessidade básica e não mediremos esforços para atender cada bairro com a atenção que merece”, completou Flávia Moretti.
A reunião terminou com o compromisso de novas visitas técnicas e encontros periódicos entre as comunidades e o poder público, fortalecendo o canal de diálogo entre a população e a Prefeitura de Várzea Grande.
"Vale dos Dinossauros" encanta famílias no Parque Bernardo Berneck com entrada gratuita em Várzea Grande
