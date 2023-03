Valorização: Poder Judiciário de Mato Grosso realiza círculo de paz com público interno

O Poder Judiciário de Mato Grosso iniciou a realização dos Círculos de Construção de Paz com o público interno. A dinâmica ocorreu com servidores e servidoras da Coordenadoria de Recursos Humanos (CRH), na manhã dessa segunda-feira (28 de março), na Escola dos Servidores, em Cuiabá. O Plano de Diretrizes e Metas da gestão presidida pela desembargadora Clarice Claudino da Silva tem como um dos pilares estratégicos a cultura da pacificação social e a gestão de pessoas com olhar voltado para a valorização e cuidado com o ser humano. O Poder Judiciário de Mato Grosso iniciou a realização dos Círculos de Construção de Paz com o público interno. A dinâmica ocorreu com servidores e servidoras da Coordenadoria de Recursos Humanos (CRH), na manhã dessa segunda-feira (28 de março), na Escola dos Servidores, em Cuiabá. O Plano de Diretrizes e Metas da gestão presidida pela desembargadora Clarice Claudino da Silva tem como um dos pilares estratégicos a cultura da pacificação social e a gestão de pessoas com olhar voltado para a valorização e cuidado com o ser humano.

A ideia do círculo de construção de paz, realizado em parceria com o Núcleo Gestor da Justiça Restaurativa do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (NugJur), é criar um espaço de diálogo e escuta ativa entre os participantes. No ambiente de trabalho essa prática melhora a comunicação entre os colegas e fortalece o senso de equipe.

A coordenadora da CRH, Karine Lima afirma que muitas pessoas desconhecem a dinâmica dos círculos de paz e que a intenção é que todos os servidores e servidoras do setor participem, em grupos de cerca de 10 pessoas. O objetivo é criar um ambiente de trabalho saudável e promover uma maior integração do grupo.

“Temos percebido a necessidade de integrar servidores, colaboradores e aqueles que atendem o público em um ambiente de trabalho tranquilo e com comunicação eficiente. Entendemos que precisamos não apenas nos capacitar tecnicamente, mas também no aspecto humano e emocional”, frisou.

Karine Lima reitera o lema da gestão da desembargadora Clarice Claudino, “Semear a Paz e Fortalecer a Justiça”, destacando que é nessa direção que se constrói um mundo e uma sociedade melhores, mais justas e com relações mais tranquilas.

“Nós percebemos que esse tipo de experiência faz parte da construção do ser humano. É nesse sentido que queremos contribuir. Nosso objetivo é fazer com que todos participem dessa experiência, dessa vivência diferenciada, desse novo modelo de tratamento das nossas relações humanas”, finalizou Karine.

Essa foi a primeira vez que a assessora da CRH, Fernanda Machado Gnaspini participou de um círculo de paz e disse que a experiência superou sua expectativa.

“Acredito que a dinâmica melhora e fortalece as relações interpessoais, nos leva a refletir sobre as relações no trabalho, sobre a forma que se dá a nossa comunicação com o colega. Considerando que cada um tem a sua própria história de vida, devemos estar atentos sobre como construir uma boa relação, exercitando a empatia e respeito ao próximo. Foi uma experiência fantástica, que mexeu de verdade comigo”, avaliou a servidora.

A facilitadora do NugJur, Sílvia Melhorança, explica que há vários benefícios do círculo de paz no ambiente de trabalho. “Remete a pessoa a entrar em contato com seu eu verdadeiro, com a melhor versão de si mesma. Dentro dessa perspectiva, em um ambiente de trabalho onde todas se conhecem, conhecem as limitações e possibilidades e aprendam a respeitar o sagrado ponto de vista do outro, é muito promissor, não apenas pela pacificação das relações, mas principalmente pela produtividade das ações que passam a ser mais amorosas e mais eficientes.”

A juíza Luciene Roos é uma facilitadora em formação pelo NugJur e afirma que o círculo de construção de paz é uma ferramenta da Justiça Restaurativa que tem como função o autoconhecimento da pessoa. “Com isso, os relacionamentos vão melhorando porque estamos todos interconectados e, a partir do momento em que a gente olha para o outro e se identifica, os relacionamentos podem melhorar. Esse é o objetivo da nossa Presidência e é para isso que estamos aqui hoje, para desenvolver essa cultura da paz”, reafirmou.

Esta matéria possui recursos de texto alternativo para promover a inclusão das pessoas com deficiência visual. Primeira imagem: fotografia colorida retratando os participantes. Eles estão sentados em cadeiras formando um circulo.

Dani Cunha

Coordenadoria de Comunicação da Presidência do TJMT

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT