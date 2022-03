Van do Sine da Gente atende moradores do CPA I no 3° Mutirão do Consumidor

A van do Sine da Gente, que integra o programa Pra Frente Cuiabá, coordenado pela Secretaria de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, atenderá a população do Bairro CPA I e região, a partir desta quinta-feira (24) até a próxima sexta-feira (25), durante a 3ª edição do ‘Mutirão do Consumidor’, um projeto do vereador Rodrigo Arruda de Sá, juntamente com a Câmara Municipal de Cuiabá.

A equipe se posicionará no Centro Comunitário do CPA I, localizado na Avenida Joinville, oferecendo serviços como balcão de empregos, cadastro e formalização de Microempreendedores (MEI), captação de vagas, carteira de trabalho digital e outros. Na quinta e sexta-feira, o atendimento começa às 8h e vai até às 17h.

“O Sine leva os trabalhos em parceria com a Câmara Municipal de Cuiabá no evento 3° Mutirão do Consumidor, que trará várias entidades para atender a região do CPA I. Para quem busca uma oportunidade no mercado de trabalho, o Sine da Gente vai estar disponível nos dias 24 e 25, das 8h às 17h. O Mutirão vai até o sábado dia 26, das 8h às 12h”, disse Rafael Butareli, diretor do Sine Municipal.

Além do Sine, o Mutirão do Consumidor também contará com a presença do Procon Municipal, Secretaria Municipal da Mulher, Semob, SENAI-MT, Detran-MT, MT Hemocentro, Águas Cuiabá, Titânia Telecom, Instituto Caixeta, Defensoria Pública do Estado, Amigos da Visão, Pax Nacional, entre outros parceiros.

Canais de atendimento Sine Municipal de Cuiabá:

Sine Shopping Popular: das 9h às 17h

Telefone e Whatsapp: (65) 3664-1503/ 99251-7480

Sine Coxipó: das 7h às 17h

Telefone e Whatsapp: (65) 3675-3113/ 99337-2799

Sine da Gente (Sine móvel): toda semana em um bairro diferente de Cuiabá.

Os empregadores que desejarem anunciar suas vagas no Sine podem entrar em contato pelos telefones (65) 3645–7216 ou (65) 3645-7237, pelo whats (65) 99255–2450 ou pelo e-mail sine.pmc@cuiaba.mt.gov.br.