Van do Sine da Gente atende o bairro Pedra 90 e vai ajudar na emissão de guias do IPTU 2023

A van do Sine da Gente, que integra o programa Pra Frente Cuiabá, coordenado pela Secretaria de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, irá atender a partir desta terça-feira (5) à sexta-feira (12), no bairro Pedra 90. Na oportunidade, serão emitidas guias do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) 2023.

A equipe atuará no espaço do Centro Comunitário da região, localizado na Avenida Newton Rabello de Castro, nº 110, quadra 13, das 9h às 12h e das 13h às 16h. O balcão municipal disponibiliza mais de 440 vagas de empregos para os mais diversos cargos e especialidades, bem como aquelas destinadas exclusivamente às Pessoas com Deficiência (PCDs).

O Sine da Gente atua com uma van itinerante que leva aos bairros da Capital serviços como balcão de empregos, cadastro e captação de vagas do comércio local, Carteira de Trabalho Digital e orientação no Seguro de Desemprego.

Para se candidatar basta baixar o aplicativo “Sine Fácil” ou acessar a página virtual do Emprega Brasil (empregabrasil.mte.gov.br).

Canais de atendimento Sine Municipal de Cuiabá:

Sine Shopping Popular: das 9h às 17h

Telefone e WhatsApp: (65) 3664-1503/ 99251-7480

Sine Coxipó: das 7h às 17h

Telefone e WhatsApp: (65) 3675-3113/ 99337-2799

Sine – Centro/Cuiabanco: das 09h às 16h

Telefone: (65) 3321-0572

Sine da Gente (Sine móvel): toda semana em um bairro diferente de Cuiabá.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT