Van do Sine da Gente atenderá no bairro Areão nesta quarta-feira (23)

22/08/2023

Câmara realiza projeto Cuiabaninhos nesta terça-feira (22)

A Casa do Legislativo recebeu na manhã desta terça-feira (22), as turmas do oitavo e nono ano da Escola Municipal de Educação Básica Senador Darcy Ribeiro, localizada no Jardim Industriário. A visita do projeto Cuiabaninhos é a segunda deste novo semestre que se iniciou em agosto.

Para Amanda Fares, Chefe do Núcleo da Escola do Legislativo, trazer os estudantes para conhecer o Parlamento Municipal faz parte da iniciativa de educar politicamente esses jovens, que já estão se aproximando da idade de tirar o título de eleitor. Compreender o funcionamento da Casa e dos parlamentares é de extrema importância.

“Para eles é uma visita muito produtiva. Conhecer o que a Câmara faz, qual é o papel do vereador, então, o projeto visa despertar o interesse pela política”, afirmou Amanda.

O Chefe do Núcleo de Apoio à Cultura, professor Joaci Silva, afirma que o Cuiabaninhos é um projeto de cidadania, que traz muitos pontos positivos.

“Nós enquanto educadores ficamos muito felizes com essa ação da Câmara Municipal. É um trabalho que traz resultados muito grandes. A visita dos alunos, dos professores, para descobrir que eles podem reivindicar, e trazer suas ideias”, pontuou Joaci.

A adolescente de 13 anos e estudante do oitavo ano da EMEB Senador Darcy Ribeiro, Geovanna Santos Alves, relatou que aproveitou a oportunidade de estar no Legislativo Cuiabano para aprender mais sobre política.

O projeto Cuiabaninhos vem sendo realizado pela Escola do Legislativo com apoio da Secretaria de Ações Institucionais da Câmara Municipal de Cuiabá.

SECOM – Câmara Municipal de Cuiabá

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT