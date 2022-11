Van do Sine da Gente irá atender em frente à Câmara Municipal de Cuiabá nesta segunda-feira (21)

A edição 2022 da campanha “21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres” começa no próximo dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra no Brasil, e a Secretaria Municipal da Mulher irá lançar a abertura da campanha na próxima segunda-feira (21), às 14h, no auditório da Secretaria.

De acordo com a secretária da pasta da Mulher, Cely Almeida, a campanha busca conscientizar a população sobre os diferentes tipos de agressão contra meninas e mulheres em todo o mundo. Trata-se de uma mobilização anual, empreendida por diversos atores da sociedade civil e do poder público.

“É uma ação fundamental pela afirmação do direito das mulheres a uma vida livre de todas as formas de violência”, afirma.

História

Desde 1991, a ONU convoca o mundo inteiro para discutir questões relacionadas à violência contra as mulheres por meio de uma campanha anual global. É a campanha “16 dias de ativismo”, que tem início todo dia 25 de novembro, Dia Internacional de Combate à Violência Contra a Mulher, e término no dia 10 de dezembro, Dia dos Direitos Humanos.

No Brasil, entretanto, os 16 dias se ampliaram para 21 dias: para destacar a dupla discriminação vivida pelas mulheres negras, as atividades começam antes, no dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra.

SERVIÇO:

Assunto: Abertura dos 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres

Local: Auditório Secretaria Municipal da Mulher (Av. Getúlio Vargas, 490 Centro)

Horário: 14h

Data: 21 de novembro, segunda-feira