Van do Sine da Gente leva atendimentos ao bairro Novo Colorado e região nesta terça (04), quarta (05) e quinta-feira (06)

A Águas Cuiabá, empresa do Grupo Iguá, por meio do contrato de concessão de serviços de saneamento pela Prefeitura de Cuiabá, inicia esta semana a nova etapa de implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário Lipa, com a instalação de redes de coleta de esgoto no entorno do Parque Mãe Bonifácia. Trabalhadores e máquinas estarão mobilizados, inicialmente, para a execução de três estações elevatórias de esgoto (EEE), medida com menor impacto no trânsito. Sinalização e eventuais desvios do tráfego serão coordenados pela Secretaria de Mobilidade Urbana de Cuiabá, a Semob.

A nova etapa do Sistema Lipa demanda R$ 20 milhões em novos investimentos na capital e contempla a instalação de 21 quilômetros de redes de coleta de efluentes. Para se ter ideia, essa extensão seria suficiente para percorrer o trajeto da entrada principal do Parque Mãe Bonifácia, na Avenida Miguel Sutil, até o Trevo do Manso, na Rodovia Emanuel Pinheiro (MT-251). Ou mesmo, em outra ponta da cidade, concluir o percurso até o final do Distrito Industrial, rumo ao Sul do Estado.

Mas não só pelas dimensões essa nova fase de implantação do Sistema Lipa se trata de um projeto desafiador. Numa região altamente adensada, com diversos prédios residenciais e comércios, o trabalho exige planejamento, recursos materiais e mobiliza um efetivo de cerca de 120 profissionais, fonte de geração de empregos e renda. O resultado a ser alcançado: mais de 5.100 residências aptas à conexão à rede de esgoto, o que vai oportunizar a despoluição do córrego que atravessa um dos lugares de lazer mais queridos pela população cuiabana. Benefício socioambiental a toda a comunidade.

“Isso é legado. É olhar humanizado para pessoas, conferindo mais qualidade de vida com respeito ao meio ambiente. Não tenho dúvidas de que esta obra, somada a outras conquistas do saneamento, seguirá afirmando Cuiabá na dianteira dos indicadores nacionais do saneamento”, declara o prefeito Emanuel Pinheiro.

A Águas Cuiabá já iniciou reuniões com moradores e lideranças da área para apresentação do projeto e cronograma de obras. No total, serão cinco meses de trabalho, com previsão de conclusão no início de dezembro. Durante todo esse período, é fundamental que motoristas estejam atentos à sinalização de obras e eventuais desvios de rota, sob autorização da Semob, assim como pedestres à movimentação de máquinas e delimitação de segurança em pontos de escavação.

O planejamento de execução prevê a realização de trabalhos aos finais de semana e período noturno em pontos de maior sensibilidade, como a Avenida Miguel Sutil e o Hospital Santa Rosa. A unidade de saúde está instalada próximo ao ponto final do declive natural da geografia dessa região da cidade, para onde as redes coletoras vão se direcionar e convergir num coletor-tronco rumo à Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Lipa. O complexo é capaz de tratar 260 litros de esgoto por segundo. De lá, o é o Rio Cuiabá, fechando o ciclo do consumo de água com sustentabilidade.

Já nos arredores de pontos comerciais movimentados como o Choppão, Big Lar e Colégio Maxi, o contato entre concessionária e empreendedores responsáveis será intensificado com o objetivo de causar o menor impacto possível ao trânsito no geral e clientes dos estabelecimentos.

“É um projeto elaborado e revisado com total atenção e cuidado. Nossa equipe está ouvindo os moradores, os comerciantes, identificando necessidades específicas e esclarecendo dúvidas. Nesses encontros, reforçamos que transtornos comuns a toda grande obra são transitórios, mas a contribuição dessa nova infraestrutura urbana para a sociedade é para sempre”, destaca Renato Camargo, diretor-geral da Águas Cuiabá.

NOVA ETAPA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO LIPA

21 km de novas redes de coleta de esgoto

3 estações elevatórias

1.322 ligações de esgoto

5.114 economias

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT