Van do Sine da Gente leva atendimentos ao bairro Pedra 90 e região nesta terça (18), quarta (19) e quinta-feira (20)

Um sonho esperado por muitos anos será em breve concretizado. A primeira etapa da reforma completa de revitalização do Mercado Antônio Moisés Nadaf, o Mercado do Porto, será realizada nesta sexta-feira (21), às 8h, pelo prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro. Considerado como um dos ícones da cuiabania, com grande importância para a economia local movimentando cerca de R$ 50 milhões/mês, a nova estrutura contará com espaços adequados para atender aos clientes e turistas que por aqui passam. São 149 permissionários atuando.

O secretário municipal de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, Francisco Vuolo, que está diretamente engajado no projeto, disse estar satisfeito com o progresso dos trabalhos e interação dos feirantes para a transferência de local. Nesta terça-feira (18), seguem os preparativos para a transição e nos dias 19 (quarta-feira) e 20 (quinta-feira), a antiga estrutura terá as atividades suspensas para a mudança definitiva dos permissionários.

“Teremos uma área temporária, que será ocupada para a comercialização de peixes, carne, frutas, legumes e verduras. A estrutura já está toda demarcada e com climatização, com todas as condições para receber o feirante e o público”, lembrou Vuolo.

Mediante a obra de requalificação, o Mercado do Porto irá concorrer com grandes centros comerciais em termos de qualidade e excelência no atendimento, agregando valores tanto na economia como na cultura regional.

“Temos a certeza de que o nosso Mercado do Porto será referência como uma das feiras mais bonitas do Brasil. A tendência é que a clientela aumente. Atualmente, cerca de 120 mil pessoas passam por aqui, sendo os finais de semana os dias com maior movimentação popular. Estamos muito felizes e agradecidos pelo apoio da gestão Emanuel Pinheiro de ter abraçado a nossa causa tão aguardada, mais de vinte anos de espera”, disse o presidente da Associação dos Permissionários, Jorge Antônio Lemos Júnior.

A cerimônia de abertura ocorrerá no dia 21, a partir das 8h, com uma programação especial que englobará não apenas o dia da inauguração, mas também o sábado e domingo, incluindo promoções e atividades relacionadas à cultura local.

“Vamos entregar o novo Mercado do Porto com uma estrutura duradoura e atrativa, que se tornará um novo ponto turístico na cidade. O local contará com iluminação em LED, asfalto de alta qualidade, paisagismo, cercas, calçadas e jardins”, finalizou o prefeito Emanuel Pinheiro.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT