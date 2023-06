Van do Sine da Gente leva atendimentos para a comunidade do bairro Alvorada nesta quarta-feira (14)

No dia 14 de junho, quarta-feira, a van do Sine da Gente estará disponível para atender a comunidade do bairro Alvorada. O atendimento ocorrerá no espaço da EMEB Mal. Candido M. Da S. Rondon. Essa iniciativa faz parte do programa Pra Frente Cuiabá, coordenado pela Secretaria Municipal de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico.

A equipe do Sine da Gente atenderá no local das 9h às 12h e das 13h às 16h. O balcão municipal oferece mais de 400 vagas de emprego em diversas áreas e especialidades, incluindo oportunidades exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCDs).

O Sine da Gente utiliza uma van itinerante para levar serviços aos diferentes bairros da Capital. Entre os serviços oferecidos estão o balcão de empregos, o cadastro e a captação de vagas do comércio local, a emissão da Carteira de Trabalho Digital e orientações sobre o Seguro Desemprego.

Para se candidatar, é necessário baixar o aplicativo “Sine Fácil” ou acessar a página virtual do Emprega Brasil (empregabrasil.mte.gov.br). Essas plataformas permitem o acesso às vagas de emprego disponíveis e oferecem um meio prático para realizar a candidatura.

Canais de atendimento Sine Municipal de Cuiabá:

Sine Shopping Popular: das 9h às 17h

Telefone e WhatsApp: (65) 3664-1503/ 99251-7480

Sine Coxipó: das 7h às 17h

Telefone e WhatsApp: (65) 3675-3113/ 99337-2799

Sine da Gente (Sine móvel): toda semana em um bairro diferente de Cuiabá

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT