Van do Sine da Gente leva oportunidades de emprego à comunidade do bairro Morada do Ouro e região

01/09/2023

Edna participa neste sábado como madrinha da 20ª Parada do Orgulho LGBTQIA+

A vereadora Edna Sampaio (PT) participa, neste sábado (2) , da 20ª Parada do Orgulho LGBTQIA+ de Mato Grosso, da qual foi eleita madrinha este ano. Em torno de 15 mil pessoas são esperadas no evento, o maior do estado e um dos maiores do país.

Na celebração da 20ª Edição da Parada do Orgulho estão previstos seminários, audiências públicas, sessão solene e debates com temas relevantes, discutidos durantes as várias reuniões da organização ao longo de meses, incluindo saúde, educação, políticas públicas, violência contra a população LGBTQIA+, emprego, cidadania e família.

A parlamentar, que participa do evento desde a primeira edição, disse que ficou muito feliz com a escolha, que demonstra o reconhecimento de sua luta em prol dessa parcela da população.

“Nestes 20 anos, a comunidade LGBT tem lutado por cidadania e direitos plenos. Tenho muito orgulho de ter sido escolhida madrinha por unanimidade no conselho da associação que organiza a parada, que é a maior de Mato Grosso. Quero agradecer muito pelo reconhecimento de nossa luta em defesa dessa população”, disse Edna.

Estatuto

Durante a parada, a vereadora vai estar divulgando o texto do Estatuto Municipal de Combate à Discriminação e Violência contra a Comunidade LGBTQIA+, que foi apresentado por ela à Câmara Municipal de Cuiabá.

O Estatuto tem como diretrizes as ações de combate à violência contra a comunidade LGBTQIA+, promoção de medidas de inclusão para a inclusão das pessoas LGBT nas políticas de saúde, educação, geração de renda e habitação.

“Ninguém pode ser discriminado e violentado pela sua condição de existência, à qual não pode renunciar, pois renunciar ser uma pessoa LGBTQIA+, negra, uma mulher significa renunciar a sua própria condição humana, a sua natureza e sua condição de existir”, disse a vereadora Edna.

Da Assessoria

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT