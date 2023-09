Van do Sine da Gente leva oportunidades de emprego à comunidade do bairro Parque Atalaia e região

Por vários ângulos pode-se observar que, da maneira como foi conduzida, a implantação do BRT em Cuiabá e Várzea Grande é no mínimo questionável. Do mesmo modo que é indubitável ser esse um assunto de amplo interesse público, pois afeta centenas de milhares de pessoas que necessitam do transporte público todos os dias.

As notícias disponíveis na imprensa permitem que você pesquise na internet e tire suas próprias conclusões. Do ponto de vista da venda dos vagões ao governo da Bahia, a dedução parece óbvia: o material tem qualidade e bom estado de preservação. Se não fosse assim, por que um estado de grande porte teria interesse em adquirir o que deveria estar servindo ao nosso povo?

Sobre a licitação, há a denúncia da prefeitura de Cuiabá acatada pela Advocacia Geral da União (AGU) porque ficamos com uma pulga atrás da orelha, na nossa denúncia fica claro o conluio de empresas no consórcio vencedor.

Quanto ao atual traçado do BRT, emerge a incômoda sensação de que o projeto nasceu e permaneceu sob a égide do autoritarismo, da arrogância, da falta de diálogo com a sociedade. Prejuízo para os usuários do transporte público em geral e os comerciantes em específico, com impacto negativo na geração de emprego e renda, além de promoverem uma verdadeira baderna na mobilidade da nossa cidade.

No aspecto da (falta de) modernidade do BRT, se constata que o projeto é o retrato de quem pensa Cuiabá como uma cidade acanhada, sem um olhar de largo alcance. Já no time dos que amam Cuiabá, a gente tem acompanhado a construção de um projeto inovador, modelado com visão e coragem. Como sempre digo, Cuiabá não nasceu para ser cauda…nasceu para ser cabeça. Por que querem nos inferiorizar perante outras capitais?

Nos últimos anos, a prefeitura vem promovendo um expressivo conjunto de mudanças na mobilidade urbana. A luta exitosa para destravar a licitação do transporte público, que já se arrastava por décadas, é apenas um exemplo de transformação nessa área. Vimos surgir estações climatizadas (até com energia solar), faixas exclusivas e mesmo abrigos de ônibus ecológicos, além da maior frota de ônibus novos e com ar-condicionado que a cidade já viu. Talvez a maior do país em termos percentuais.

Tudo isso sem falar nas grandes obras de infraestrutura viária, como os dois novos viadutos – entregas inéditas com recursos municipais, jamais vistas desde a fundação da cidade –, a requalificação da Avenida dos Trabalhadores e a criação da maior avenida já construída na capital, o Contorno Leste.

Mesmo ainda tendo muito a fazer, grandes passos foram dados na mobilidade. E esse avanço que está em curso poderia ter sido coroado com um projeto moderno, ambientalmente correto e que daria à cidade mais uma dose de charme e modernidade, como ela merece.

Os argumentos aqui elencados são mais que suficientes para que se faça um estudo de viabilidade técnica apropriado do BRT, como defende o deputado federal Emanuelzinho. Esse debate não pertence apenas ao Executivo ou ao Legislativo; ele interessa a todos os segmentos da população de Cuiabá, de sua irmã Várzea Grande e do estado de Mato Grosso.

Sobram interesses turvos, que confundem parte da população. Sejam econômicos, políticos ou simplesmente aqueles que vão ao encontro da mera oposição de ódio à prefeitura. E por outro lado faltam a visão de pensar grande a nossa cidade e o amor genuíno por ela.

Porque quem ama Cuiabá não pode passivamente deixar deletar o que seria mais do que um novo cartão postal. O VLT é também um abraço fraterno no meio ambiente e em toda a nossa gente. É deixar a capital seguir no trilho certo do sucesso e da modernidade.

