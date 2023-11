Van do Sine da Gente leva oportunidades de emprego à comunidade do Distrito Industrial II e região nessa quarta-feira (22)

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, compôs o dispositivo de autoridades na solenidade de posse da nova Mesa Diretora do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE-MT), na manhã desta terça-feira (21). Compõem a 57ª Mesa Diretora do TCE-MT, referente ao biênio 2024/2025, o conselheiro Sérgio Ricardo, como presidente, e os conselheiros Guilherme Antonio Maluf e José Carlos Novelli, como vice-presidente e corregedor-geral, respectivamente.

“Nosso TCE é protagonista, um exemplo para o país e segue avançando na aplicação da lei. É uma corte que dedica um grande espaço à orientação, às companhas orientativas e à aproximação dos fiscalizadores com os fiscalizados, criando uma simbiose muito positiva, de excelência, principalmente na gestão ambiental. Hoje, prestamos uma homenagem a bela biografia dos três componentes da nova Mesa Diretora”, disse.

O prefeito ainda destacou que “o diálogo aberto com gestores faz diferença no serviço que é prestado lá na ponta. O diálogo, sem sombra de dúvida, entre instituições e os poderes constituídos, é fundamental para aplicação da lei. Lógico, como eu disse, para a boa aplicação dos recursos públicos, para boa gestão pública, que no final você só faz uma boa gestão pública, com eficiência e respeitando o ordenamento jurídico”, finalizou.

Durante o ato de posse, o novo presidente Sérgio Ricardo, assegurou que dará sequência às capacitações dos gestores públicos e, nesse sentido, implementará um curso permanente de Gestão de Cidades, anunciou a criação de uma secretaria exclusiva de inovação tecnológica para desenvolver mecanismos de controle e reforçou seu compromisso e preocupação com o Meio Ambiente, que sempre pautaram sua atuação, propondo o plantio de 5 milhões de árvores por ano no Estado.

O novo presidente ainda destacou que Cuiabá é um exemplo na efetivação do processo de arborização e, consequentemente, no respeito ao meio ambiente.

O secretário municipal de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, Francisco Vuolo, também participou do ato de posse, realizado no auditório da Faculdade de Tecnologia Senai Mato Grosso (Fatec Senai).

