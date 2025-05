Van do Sine na Praça da República oferta 314 vagas de emprego nesta segunda-feira

O Sine Municipal de Cuiabá, vinculado à Secretaria Municipal de Agricultura e Trabalho está com 314 vagas disponíveis nesta segunda-feira (26). Entre elas, 72 temporárias e não exige experiência, sendo para supervisor administrativo, auxiliar de logística e assistente de logística. Os salários e benefícios variam conforme as funções. Nesta segunda-feira, a Van do Sine da Gente está atendendo na Praça da República, no Centro da Capital, e também pode fornecer mais detalhes e encaminhamentos para entrevistas, além do Sine Municipal, no bairro Poção. Em ambos os locais, o atendimento vai até as 17h.

Também tem 08 vagas para mecânico diesel (não de veículos automotores), que atua nos preparativos da manutenção de motor diesel industrial. O pagamento é por hora, sendo R$ 25,00/h. Conforme especificações, o contratante trabalha por apontamento (registros do início ao final da produção) e comissionamento puro, ou seja, a remuneração é variável, depende exclusivamente do seu rendimento e capacidade profissional. Não exige escolaridade, mas precisa ter experiência comprovada e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) tipo B.

Entre outras como para zelador, técnico mecânico, auxiliar de limpeza, secretário executivo, e muito mais.

Interessados podem procurar o Sine, localizado na Travessa Celso Luís M. de Almeida, nº 45, bairro Poção, no prédio da Secretaria Municipal de Agricultura e Trabalho (Smat). O horário de atendimento é das 8h às 17h, ou pelo telefone e WhatsApp (65) 99251-7480.

No local é oferecido atendimento sobre o Micro Empreendedor Individual (MEI), auxiliando na abertura, regularização e encerramento do MEI.

SERVIÇOS DO SINE

O Sine Municipal faz a intermediação das vagas de emprego e realiza o atendimento para a solicitação do seguro-desemprego. Para acessar o benefício, o trabalhador deve apresentar os documentos fornecidos pela empresa no momento da rescisão contratual. A solicitação é registrada diretamente no sistema do Governo Federal.

Informações importantes ao trabalhador

Manter atualizado o cadastro nos postos do Sine ou através dos canais digitais.

● canais digitais para consulta de vagas de emprego: empregabrasil.mte.gov.br

● pedidos de seguro-desemprego online: pode ser solicitado pelo aplicativo da “carteira de trabalho digital” ou pelo site empregabrasil.mte.gov.br

EXCLUSIVO PARA EMPRESAS

O Sine dispõe de canais exclusivos para empresas visando a abertura de vagas. No caso, os contatos podem ser realizados pelos telefones (65) 3645-7216 e 3645-7237, ou whatsapp 99255-2450 e e-mail: [email protected].

A foto exibe a Van do Sine da Gente no centro de Cuiabá.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT