Vara da Infância e Juventude de Rondonópolis e parceiros promovem campanha Opção Pela Vida!

A Vara Especializada da Infância e Juventude de Rondonópolis, juntamente com a Promotoria de Justiça da Infância e Juventude, a 1ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-MT), a Justiça Comunitária e demais membros da sociedade civil organizada, realizarão, a partir desta terça-feira (12), a campanha "Opção Pela Vida!", em alusão ao Setembro Amarelo, mês de conscientização e prevenção ao suicídio.

A iniciativa tem o objetivo de fortalecer a valorização da vida entre adolescentes, envolvendo a comunidade escolar do ensino médio, como professores e diretores de 12 escolas estaduais e militares, especialmente os estudantes participantes de grêmios estudantis, além de adolescentes do sexo masculino em cumprimento de medida socioeducativa em meio fechado e conselheiros tutelares.

A abertura do evento será nesta terça-feira (12), às 19 horas, no auditório da 1ª Subseção da OAB-MT, com palestra do médico psiquiatra Bruno Lodi e apresentação artística do projeto Tocando em Frente.

O evento se estenderá até a sexta-feira (15), no mesmo local, com a realização de palestras proferidas por psicólogo e psiquiatra, e rodas de conversa. Em cada encontro, serão distribuídos panfletos com informações sobre onde procurar ajuda psicológica e mensagens motivadoras, que poderão ser compartilhados com os demais membros de cada unidade escolar. O encerramento da campanha será no dia 23 de setembro, a partir das 8 horas, com uma caminhada entre a Praça do Carreiro até a Praça Brasil, no Centro de Rondonópolis.

De acordo com a juíza Maria das Graças Gomes da Costa, da Vara Especializada da Infância e Juventude de Rondonópolis, os profissionais convidados a palestrar terão como foco da mensagem a necessidade do diálogo entre adolescentes e pessoas de seu convívio, visando uma cultura de paz e não violência. “Teremos duas palestras com psicólogo e psiquiatra. Serão profissionais diferentes em cada noite, sempre trabalhando o respeito à diversidade, a não rivalidade e a comunicação atual pelas redes sociais e a falta de comunicação que nós estamos vivenciando com os nossos jovens, o que faz com que eles não falem sobre os seus sentimentos e acabem optando por outra via, que não seja essa que nós estamos propondo, que é a opção pela vida”, explica.

Setembro Amarelo – A campanha surgiu no Brasil, a partir da campanha criada em 2015, pelo Centro de Valorização da Vida (CVV), pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) e pela Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP), com o objetivo de promover o debate sobre esse assunto que foi tido como tabu na sociedade.

Ano a ano, essa iniciativa vem ganhando força e, neste ano, a campanha da ABP escolheu como lema “Se precisar, peça ajuda!”. O objetivo é chamar a atenção para a importância de conversar sem estigmas sobre o assunto e a busca por ajuda nos momentos difíceis e de crise.

Programação

Abertura:

Data: 12/09 – 19h

Local: Auditório da OAB/MT – 1ª Subseção – Rua Barão do Rio Branco, 2650, Jardim Santa Marta

Palestrante: Dr. Bruno Lodi

Público-alvo: Diretores e professores do ensino médio, conselheiros tutelares

Apresentação artística: Projeto Tocando em Frente – Prof. Valdik Arantes

1º Encontro com a Juventude Estudantil:

Data: 13/09 – 19h

Local: Auditório da OAB/MT – 1ª Subseção – Rua Barão do Rio Branco, 2650, Jardim Santa Marta

Palestrante: George André Silva Ribeiro

Público-alvo: Alunos do ensino médio do Estado e socioeducandos do CASE/ROO

Apresentação artística: Maria Clara (Diretoria Regional de Educação – D.R.E.)

2º Encontro com a Juventude Estudantil

Data: 14/09 – 19h

Local: Auditório da OAB/MT – 1ª Subseção – Rua Barão do Rio Branco, 2650, Jardim Santa Marta

Palestrante: Tatiane Marques

Público-alvo: Alunos do ensino médio do Estado e socioeducandos do CASE/ROO

Apresentação artística: Grupo Reluz

3º Encontro com a Juventude Estudantil

Data: 15/09 – 19h

Local: Auditório da OAB/MT – 1ª Subseção – Rua Barão do Rio Branco, 2650, Jardim Santa Marta

Palestrante: Maionara, psicóloga da DRE e Sandra, assistente social da DRE

Público-alvo: Alunos do ensino médio do Estado e socioeducandos do CASE/ROO

Apresentação artística: Maria Clara (D.R.E)

Encerramento – Caminhada no Centro da cidade

Data: 23/09 – 8h

Trajeto: Praça do Carreiro até a Praça Brasil

Público alvo: Estudantes de toda a rede estadual de ensino e público em geral

Apresentação artística: Projeto Tocando em Frente – Prof. Valdik Arantes; e apresentações de entidades esportivas.

Paratodosverem – Esta matéria possui recursos de texto alternativo para promover a inclusão das pessoas com deficiência visual.

Descrição da imagem: Imagem na vertical com a logomarca da campanha “Opção Pela Vida!” escrita em caixa alta na cor amarela com fundo preto e o laço amarelo. Ao lado, a frase “No meio do caos há sempre uma oportunidade” Sun Tzu e, no canto inferior direito, em tamanho menor, a logomarca da campanha Setembro Amarelo, escrito nas cores preto e amarelo e com o laço amarelo ao lado.

Celly Silva

Coordenadoria de Comunicação do TJMT

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT