01/02/2024

Varanda apoia Projeto de Taekwondo em Cuiabá

Como incentivador da prática esportiva e um apaixonado pelo esporte, o vereador Rogério Varanda (MDB) conheceu no ano passado o Projeto Social Taekwondo União e Perseverança que atende crianças, adolescentes e jovens do bairro Araés e região em Cuiabá. Diante do trabalho e dedicação do Mestre Antônio Mauri, idealizador do Projeto, Varanda apadrinhou a iniciativa.

“Esse projeto é muito especial, conheci no ano passado, levei o Professor e os alunos na Tribuna da Câmara de Cuiabá para que todos os parlamentares também tivessem conhecimento desse trabalho maravilhoso, que promove a inclusão social por meio da prática do Taekwondo. Como apoiador do esporte em nossa cidade me sinto feliz em apoiar essa iniciativa e promover inclusão social e também garantir o direito ao esporte”, explicou.

O Mestre Antônio Mauri, idealizador do Projeto, explicou as aulas de Taekwondo contribui para que o aluno tenha o conhecimento da ética que envolve a arte marcial, buscando dentro do esporte uma oportunidade melhor na vida. “Nós atendemos cerca de 50 crianças carentes, além das aulas de Taekwondo, conseguimos desenvolver não só a parte física, como também a parte educacional, onde fazemos o acompanhamento escolar dos alunos”, explicou.

Na opinião do Mestre Antônio Mauri ocupar a mente de crianças e adolescentes com o esporte, além de proporcionar a eles um novo aprendizado, é a principal conquista do projeto. “Para mim, como professor, dar o exemplo a essas crianças, mudar algo na vida delas, é uma conquista”.

O vereador Rogério Varanda destacou o apoio e parabenizou a iniciativa do Mestre Antônio pela iniciativa. “Quero parabenizar o Mestre Antônio Mauri pela brilhante iniciativa, sabemos de todas as dificuldades enfrentadas, dentro da minha possibilidade estou a disposição, contem comigo, projetos como estes merecem toda a nossa atenção, o esporte é vida e salva vidas”, finalizou.

As aulas do Projeto Social Taekwondo União e Perseverança acontecem na Sede da Associação, localizada na Rua Ten. João Batista Leite da Silva, 769, bairro Araés em Cuiabá. Todas as terças e quintas-feiras, com 2 aulas no período da manhã e 2 a tarde.

Da Assessoria

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT