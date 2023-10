Varanda indica tapa-buracos e limpeza para bairros de Cuiabá

05/10/2023

Chico 2000 convida integrante do MT Mamma para Tribuna e Outubro Rosa é tema

A Diretora Administrativa do MT Mamma, Cleuza Dias, usou a tribuna do Legislativo Cuiabano nesta quinta (05/10), para trazer visibilidade e pedir apoio à entidade que dá suporte às mulheres que passam pelo tratamento contra o câncer na mama. O convite partiu do presidente da Casa, Chico 2000 (PL), como parte de uma das ações da campanha de Outubro Rosa. Também esteve presente a presidente da entidade, Karen Mathias.

“Muitas mulheres não têm apoio da família. Cerca de 30% dos maridos abandonam as esposas por não ter estrutura emocional de acompanhar o tratamento que é muito doloroso. As cirurgias mutilam as mulheres, o cabelo cai com a quimioterapia”, relatou.

Cleuza conta que a MT Mamma atua há 14 anos dando suporte a essas pacientes e ela também já passou pelo câncer de mama. A diretora explica que sua irmã, aos 37 anos, morreu em decorrência do agravamento da doença. Diferente do caso dela, a irmã descobriu que tinha câncer já mais tarde e não no início.

“Ela deixou uma filha de 6 e 14 anos e a família se desestruturou após a morte dela. A mulher é o apoio e o esteio de uma família. Eu descobri o câncer em um exame de rotina. Fiz quimio, radio e foi uma fase muito difícil porque eu tinha acabado de perder meu marido em um acidente e tinha saído de um emprego de com mais de 20 anos. Eu estava desestruturada, fiz o tratamento pelo SUS no Hospital de Câncer, tive a cura e lá conheci a MT Mamma”.

A entidade tem papel fundamental na vida de mais de 200 mulheres que já passaram por esse processo e são acompanhadas até hoje, pois o câncer é uma doença que precisa de acompanhamento periódico.

“Recebemos muitas mulheres em depressão profunda pelo abandono da família, dos amigos que pensam que vai precisar de apoio financeiro e se afastam. É desgastante emocionalmente e por isso elas precisam desse acolhimento. Lá na MT Mamma temos diversas atividades como reiki, dança do ventre, meditação, customização, hidroginástica, atividades que ocupam a mente de alguma forma dessas pessoas”.

Cleuza pediu apoio da Câmara para fazer gestão junto a Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá e do Estado para que possam promover campanhas de exames e consultas para diagnosticar a doença.

“Nossa principal fonte de renda são as vendas de camisetas e produtos. Até o dia 27 de outubro estaremos no Shopping Pantanal e até 20 de outubro no Shopping de Várzea Grande. Pedimos ajuda na divulgação e que apoiem a causa comprando produtos e dando conforto a quem precisa”.

O presidente da Câmara Municipal, Chico 2000, agradeceu a presença das dirigentes da MT Mamma e as parabenizou pela dedicação e pelo trabalho que realizam.

“É uma causa muito importante a esta Casa, tenho certeza que, neste outubro, somos todos rosa e em direção ao combate do câncer de mama”, finalizou Chico.

SECOM – Câmara Municipal de Cuiabá





Fonte: Câmara de Cuiabá – MT