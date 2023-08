28/08/2023

Varanda tem indicações de melhorias para bairros atendidas pelo executivo

O vereador Rogério Varanda (MDB) comemorou as várias indicações atendidas que foram enviadas ao poder executivo para trazer melhorias para os bairros de Cuiabá. Inclusive as indicações com o antes e depois foram publicadas nas Redes Sociais do parlamentar.

A Secretaria Municipal de Obras Públicas realizou a Operação de tapa-buracos nos bairros Ribeirão do Lipa, na Avenida Mário Palma no Planalto, Rua Travessa Vicente na Avenida Bernardo Antônio de Oliveira Neto, em frente centro de eventos Pantanal no bairro Morada do Ouro, na Rua Dr. Vicente Emílio Vuolo no CPA III, na Rua Ulisses Guimarães, número 1054 no Santa Helena, na rua Quilombo, número 53 no Alvorada, na Rua Jules Rimet, número 30 no bairro Miguel Sutil, Rua ‘O’, número 93 na Morada do Ouro, na Rua 10 e nas avenidas do bairro Santa Inês.

Foram realizadas também as trocas de lâmpadas dos postes da Rua 25, Quadra 48, no bairro Jardim Vitória. Limpeza de calçadas na Rua Avenida Djalma Ferreira de Souza, número 530, Bairro Morada do Ouro e serviço de tapa-bueiro em Rua do Bairro 1° de Março.

Rogério Varanda não tem medido esforços para atender as demandas que chegam até ele. “Quem fica feliz com isso é a população que é a mais prejudicada. Quando conseguimos resolver os problemas proporcionamos mais segurança e tranquilidade aos moradores dos bairros e quem passa por lá”, explicou o parlamentar.

Para facilitar o acesso ao parlamentar foi criado um número de WhatsApp para que o cidadão encaminhe suas demandas e fale direto com o vereador Rogério Varanda. O número é o (65) 9- 9281 3720.

