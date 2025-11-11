Várzea Grande
Várzea Grande abre Processo Seletivo Simplificado para profissionais da saúde
A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, publicou ontem (10), o Edital nº 001/2025, que trata do Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária e formação de cadastro de reserva de profissionais da área da saúde. O objetivo é atender, em caráter excepcional de interesse público, às demandas dos diversos setores da rede municipal de saúde, assegurando a continuidade e a qualidade dos serviços prestados à população.
Os salários variam conforme o cargo, indo de R$ 1.518,50 para funções de nível médio e técnico até R$ 4.665,67 para médicos, com jornadas de 20 a 40 horas semanais. A remuneração segue a tabela da Lei Complementar nº 5.220/2024, que trata da Revisão Geral Anual (RGA) dos servidores municipais.
A execução do processo seletivo ficará sob responsabilidade do Instituto Selecon, instituição com atuação nacional e reconhecida experiência na realização de concursos e seleções públicas.
A seleção ocorrerá em etapa única, por meio de análise de títulos, com caráter eliminatório e classificatório. O resultado final está previsto para ser divulgado em 19 de janeiro de 2026, no Diário Oficial Eletrônico do Município e no site da organizadora.
INSCRIÇÕES – As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente pela internet, no site www.selecon.org.br , entre os dias 11 e 30 de novembro de 2025. As taxas de inscrição variam de R$ 95,00 para cargos de nível médio e técnico e R$ 120,00 para cargos de nível superior. Candidatos doadores de sangue e medula óssea, pessoas desempregadas ou de baixa renda poderão solicitar isenção da taxa até o dia 12 de novembro.
O processo contempla diversas funções e especialidades, entre elas advogado, assistente social, enfermeiro, enfermeiro ESF, agente administrativo, maqueiro, motorista, técnico em enfermagem, gestor público (nas áreas de segurança do trabalho e biomedicina), engenheiro sanitarista, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, psicólogo, terapeuta ocupacional, além de médicos em várias especialidades e odontólogos.
A secretária municipal de Saúde, Deisi Bocalon, ressaltou que o processo seletivo é uma ação estratégica da gestão para fortalecer a rede municipal e garantir que os serviços de saúde sigam funcionando com eficiência. “Esse processo vem para reforçar nosso quadro profissional e garantir que não falte atendimento à população. Sabemos que a saúde pública é dinâmica e exige respostas rápidas. Ter um cadastro de reserva ativo e atualizado nos permite agir com agilidade, substituindo profissionais afastados e suprindo demandas pontuais nas unidades. O compromisso da gestão é oferecer uma saúde de qualidade, com equipes completas e preparadas para atender bem cada cidadão”, destacou Deisi.
As contratações serão feitas de forma temporária, conforme a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde, seguindo o que estabelece o artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal. O edital também assegura a reserva de 5% das vagas para pessoas com deficiência (PcD), garantindo o direito à participação em igualdade de condições, conforme determina a legislação federal vigente.
O Instituto Selecon disponibiliza canais de atendimento para esclarecimento de dúvidas pelos telefones (65) 3653-0131, (65) 99233-3619 e (65) 99236-2273, além do e-mail [email protected], com atendimento em dias úteis, das 9h às 17h.
Várzea Grande
Como anda sua alimentação? Prefeitura segue com questionário para mapear segurança alimentar
Com o questionário, cada morador poderá participar ativamente do diagnóstico local, respondendo sobre acesso à alimentação, renda e qualidade nutricional
A Prefeitura de Várzea Grande quer saber: como anda sua alimentação? Através da Secretaria Municipal de Assistência Social, a gestão lançou um questionário online que busca conhecer de perto a realidade alimentar da população. O levantamento pioneiro na cidade servirá como base para a criação de políticas públicas voltadas à erradicação da fome e à promoção de uma alimentação saudável.
O formulário está disponível no site oficial da Prefeitura (www.varzeagrande.mt.gov.br ), assim que o internauta acessa o endereço, aparece automaticamente em forma de pop up.
A pesquisa marca a adesão de Várzea Grande ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Sisan), instituído pela Lei nº 11.346/2006, que assegura o Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA). O sistema integra ações do governo e da sociedade civil para formular e executar políticas que garantam o acesso à comida de qualidade a todos os brasileiros.
A secretária de Assistência Social, Cristina Saito, destacou a importância da participação da população na pesquisa e reforçou que o diagnóstico servirá como ponto de partida para a construção de políticas públicas eficazes no combate à fome e à desigualdade alimentar.
“Nosso objetivo é entender de forma real e profunda como está a alimentação das famílias várzea-grandenses. Esse levantamento vai nos permitir planejar ações mais assertivas e permanentes, voltadas a quem mais precisa. Sabemos que a fome ainda é uma realidade para muitas pessoas, e queremos transformar esses dados em políticas públicas que garantam o direito à alimentação de qualidade, com dignidade e inclusão social”, destacou Cristina Saito.
RETRATO – Segundo dados da Secretaria de Assistência Social, cerca de 30 mil famílias vivem em situação de vulnerabilidade no Município. Com o questionário, cada morador poderá participar ativamente do diagnóstico local, respondendo sobre acesso à alimentação, renda e qualidade nutricional.
O lançamento do questionário ocorreu após o 1º Encontro sobre Segurança Alimentar, Nutricional e Erradicação da Fome, realizado no dia 15 de outubro, na Câmara Municipal. O evento reuniu autoridades, lideranças comunitárias e representantes da sociedade civil para discutir caminhos de combate à fome e à má nutrição.
Com base nas respostas coletadas, a Prefeitura pretende elaborar planos de ação e políticas permanentes voltadas à promoção da segurança alimentar e nutricional, garantindo que todas as famílias várzea-grandenses tenham acesso a uma alimentação saudável, acessível e de qualidade.
Responda o questionário. Sua opinião é essencial para construir uma cidade sem fome.
Várzea Grande
Sine de Várzea Grande oferece 474 vagas de emprego nesta semana
As vagas contemplam diferentes níveis de escolaridade e áreas de atuação, oferecendo oportunidades tanto para quem busca o primeiro emprego quanto para profissionais experientes
A Prefeitura de Várzea Grande, por meio do Sine Municipal, está com 474 vagas de emprego abertas nesta semana, incluindo 78 oportunidades destinadas às pessoas com deficiência (PCDs). As vagas contemplam diferentes níveis de escolaridade e áreas de atuação, oferecendo oportunidades tanto para quem busca o primeiro emprego quanto para profissionais experientes.
O Sine-VG, vinculado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Turismo, realiza a atualização das vagas todas as terças-feiras e funciona no segundo andar do Várzea Grande Shopping, de segunda a sexta-feira, das 10h às 17h, oferecendo atendimento gratuito para intermediação de mão de obra, cadastro de currículos e encaminhamento para entrevistas.
As vagas também podem ser consultadas pelo site da Prefeitura, no link “Trabalha VG”, disponível no endereço: www.varzeagrande.mt.gov.br
