Várzea Grande
Várzea Grande amplia competências e fortalece autonomia econômica
A medida representa descentralização, agilidade e fortalecimento econômico, permitindo que empresários e investidores tenham seus processos analisados diretamente pela Secretaria Municipal
Várzea Grande conquistou um marco histórico com a assinatura do Termo de Cooperação Técnica nº 0410/2025, firmado entre a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT) e a Prefeitura Municipal. A partir dele, a cidade passa a ter competência para licenciar e fiscalizar 69 novas atividades econômicas, incluindo empreendimentos de médio e alto impacto que antes dependiam exclusivamente da esfera estadual.
A medida representa descentralização, agilidade e fortalecimento econômico, permitindo que empresários e investidores tenham seus processos analisados diretamente pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável (SEMMADRS).
A prefeita Flávia Moretti (PL) ressaltou que, além da desburocratização, a conquista significa mais recursos para o Município. “Cada licenciamento concedido aqui em Várzea Grande representa arrecadação direta para o Município. Antes, esses valores ficavam com o Estado, agora ficarão conosco, fortalecendo nossa economia. Isso significa mais dinheiro para investir em saúde, educação, infraestrutura e qualidade de vida para a população. Estamos colocando Várzea Grande em primeiro lugar, no lugar que sempre deveria ter estado”, destacou a gestora.
O secretário municipal de Meio Ambiente, Ricardo Amorim, pontua que a ampliação de competências só foi possível após a reestruturação da secretaria. “Hoje temos um corpo técnico multidisciplinar altamente qualificado, com engenheiros florestais, ambientais e sanitaristas, agrônomos, biólogos, geógrafos e geólogos. Além disso, conquistamos melhores salários e condições de trabalho, o que trouxe motivação e eficiência para nossa equipe. É essa estrutura sólida que nos permite assumir esse desafio sem abrir mão do rigor ambiental”, afirmou.
A subsecretária, Cíntia Serrano, reforça que a descentralização beneficia tanto o setor produtivo quanto a população. “Com a análise feita aqui, conseguimos dar celeridade aos processos, evitar atrasos e atender a realidade local de forma mais eficiente. O empreendedor não precisa mais ir até Cuiabá e a população ganha em transparência, fiscalização próxima e desenvolvimento ordenado. Estamos falando de mais dinamismo econômico aliado à preservação ambiental”, explicou.
DESENVOLVIMENTO ALIADO À PRESERVAÇÃO – Ricardo Amorim detalha ainda que o licenciamento ambiental é um dos principais instrumentos de gestão e proteção ao meio ambiente, previsto na legislação brasileira como mecanismo para compatibilizar desenvolvimento socioeconômico com a preservação dos recursos naturais. “Em Várzea Grande, o fortalecimento dessa política pública mostra que é possível conciliar responsabilidade ambiental com progresso econômico. Essa ampliação também dá maior autonomia à Prefeitura para conduzir análises técnicas complexas, trazendo segurança jurídica para o setor produtivo e reduzindo a espera de investidores”, acrescenta.
“Nossa prioridade é fazer Várzea Grande crescer, gerar empregos e se tornar cada vez mais independente. O licenciamento ambiental municipal é mais um passo nessa direção: agilidade para o setor produtivo, arrecadação para a cidade e sustentabilidade para o futuro”, concluiu a prefeita Flávia Moretti.
MAIS ATIVIDADES SOB RESPONSABILIDADE MUNICIPAL – Com o novo termo, passam a ser licenciados no âmbito municipal setores estratégicos para o crescimento da cidade, como:
• Postos de combustíveis e obras de infraestrutura (estações de tratamento de água, redes de esgoto, emissários, coletores troncais, elevatórias e interceptores).
• Edificações comerciais, industriais, residenciais e de serviços.
• Condomínios horizontais e verticais, além de loteamentos de até 50 hectares.
• Indústrias de alimentos, medicamentos, cosméticos, madeira, metalurgia, pneus e bebidas.
• Construção e reparo de embarcações e aeronaves.
• Parques e usinas de energia eólica e solar, entre outros.
Confira no link abaixo o a relação das 69 atividades/empreendimentos licenciadas pelo município.
Várzea Grande
Mutirão renova esperança na prevenção do câncer de mama em Várzea Grande
No total, 147 mulheres foram atendidas e 49 já saíram com encaminhamento garantido para a mamografia os demais foram outros encaminhamentos autorizados pela Regulação
A manhã de sábado (27), foi marcada por emoção e esperança na sede da Secretaria Municipal de Saúde de Várzea Grande. Das 8h às 16h, sem pausa para o almoço, um mutirão especial reuniu mulheres que aguardavam, desde 2023, pela oportunidade de realizar o exame de mamografia, procedimento fundamental para o diagnóstico precoce do câncer de mama.
O chamamento foi coordenado pela equipe da Central de Regulação do Município e pela subsecretária de saúde, Erika Carvalho, que avaliaram cada caso, atualizam os dados, autorizam o exame e emitiram novos encaminhamentos, devolvendo dignidade às pacientes que estavam na fila há anos. No total, 147 mulheres foram atendidas e 49 já saíram com encaminhamento garantido para a mamografia os demais foram outros encaminhamentos autorizados pela Regulação.
Entre elas está Maria Honorato Alves, 61 anos, que esperava pelo exame desde outubro de 2023. A moradora soube do chamamento por meio de um grupo de WhatsApp do seu bairro e correu para garantir o atendimento. “Esses exames não podem demorar tanto. Eu achei essa ação extremamente positiva, uma grande oportunidade. Deveria acontecer muito mais vezes. Só tenho a parabenizar a iniciativa”, afirmou emocionada.
Outra paciente, Selma Soares, 62 anos, também aguardava desde 2023 para investigar nódulos no seio. Ela ficou sabendo da ação pelo noticiário e fez questão de comparecer. “Não podia perder a chance. Vim até a secretaria e já saí com meu encaminhamento em mãos. Isso é esperança para nós, mulheres”, destacou.
O mutirão atendeu ainda pacientes com pedidos de 2024. Foi o caso de Ana Sebastiana Rodrigues, 53 anos, que não fazia mamografia desde 2022 e já tinha perdido a esperança de realizar o exame neste ano. “Quando vi que consegui meu encaminhamento, me emocionei. Eu já achava que não ia dar tempo. Essa ação é maravilhosa”, comemorou.
Já Ana Pereira, 59 anos, saiu com data marcada para o exame. Ela tem histórico de câncer na família e aguardava desde novembro de 2024. “Eu tenho irmãos, tios e primos que tiveram câncer. Então, conseguir esse encaminhamento é um alívio enorme. Hoje saio daqui com mais alegria e esperança.”
Durante o mutirão, a secretária municipal de Saúde, Deisi Bocalon, e a subsecretária Erika acompanharam de perto os atendimentos, conversaram com as pacientes e ouviram suas histórias. “O Outubro Rosa é o mês da prevenção e do cuidado com a saúde da mulher. Nosso compromisso é oferecer não apenas o exame, mas também a escuta e, quando necessário, exames complementares para garantir um diagnóstico rápido e eficaz”, disse Erika.
A secretária Deisi Bocalon reforçou que a ação é apenas o início da mobilização. “Sabemos que o tempo é um fator decisivo quando falamos de câncer de mama. Por isso, decidimos retirar da fila mulheres que aguardavam há muito tempo. Hoje conseguimos avançar, mas queremos que cada vez mais mulheres tenham acesso rápido e humanizado aos exames e também, ao diagnóstico.”
A AÇÃO CONTINUA – Mulheres que não puderam comparecer ao mutirão no sábado terão uma nova chance. De segunda-feira (29) até o dia 3 de outubro, a equipe da Central de Regulação continuará atendendo na sede da Secretaria de Saúde, das 8h às 11h30 e das 13h às 17h. É necessário levar documentos pessoais, CPF, cartão do SUS e, se houver, a guia de solicitação do exame.
A realização das mamografias terá início no próximo dia 6 de outubro, data de lançamento da campanha Outubro Rosa em Várzea Grande. Este ano, o Município contará com um novo prestador de serviço na própria cidade, a FEB Saúde, o que facilitará a logística e reduzirá os deslocamentos, já que antes muitas pacientes precisavam ir até Cuiabá.
“Estamos ampliando nossa rede e garantindo que as mulheres tenham acesso mais rápido e perto de casa. O Outubro Rosa em Várzea Grande será um mês de mobilização, cuidado e esperança”, concluiu a secretária Deisi.
Várzea Grande
Guarda Municipal prende homem acusado de agredir mulher na região do Cristo Rei
Conforme o boletim de ocorrência, a equipe foi acionada via 190 e, ao chegar no local, encontrou a vítima, uma mulher de 41 anos, com hematomas pelo corpo
A Guarda Municipal de Várzea Grande prendeu homem, de 38 anos, acusado de agredir uma mulher no bairro Jardim Maringá II, região do grande Cristo Rei, durante a madrugada desta segunda-feira (29).
Conforme o boletim de ocorrência, a equipe foi acionada via 190 e, ao chegar no local, encontrou a vítima, uma mulher de 41 anos, com hematomas pelo corpo.
A vítima relatou que estava na noite de domingo com o suspeito, que eles saíram e beberam, e ao chegarem em casa, uma discussão se iniciou, evoluindo rapidamente para violência física.
Os GM’s localizaram o suspeito ainda no imóvel, deitado na cama e dormindo. Ele foi acordado pela guarnição. Os Guardas Municipais o detiveram e encaminharam o suspeito para a Central de Flagrantes para as providências cabíveis.
